Die AS&S TV-HerbsTOUR präsentiert Vermarktungs-Highlights für die kommende Saison

Die TV-Experten der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S) präsentieren auch in diesem Jahr den Werbungtreibenden die herausragenden Programm- und Vermarktungs-Highlights der kommenden Saison. Start der HerbsTOUR ist der 29. September. Die Tour wird dabei erstmalig rein digital realisiert, um trotz der coronabedingten Maßnahmen im Austausch mit Werbungtreibenden und Agenturen eine breite Präsenz in der Branche zu gewährleisten. “Die AS&S hat schon sehr früh, quasi mit Ausbruch der ersten Gegenmaßnahmen der Bundesregierung zur Pandemie, damit begonnen, die eigenen digitalen Kommunikations-Ressourcen auszubauen. Am Ende hatten wir unser eigenes kleines TV-Studio auf die Beine gestellt, in dem wir in den zurückliegenden Wochen bereits die ersten Beiträge produziert und als digitale Vodcasts in den Markt kommuniziert haben”, erläutert Uwe Esser, AS&S-Geschäftsleiter TV.

Zentrale inhaltliche Elemente der 45-minütigen interaktiven Programmvorschau 2021 sind neben den Programm-Highlights des kommenden Jahres zwei neue Studien, die die ARD-Werbung durchgeführt hat: eine Analyse, die sich mit der Kaufkraft der Zuschauer im Ersten befasst und eine Studie zur Wahrnehmung von Werbung in der aufmerksamkeitsstarken Programmschiene Viertelstunde vor acht, unmittelbar vor der Tagesschau. Die Teilnehmer der digitalen HerbsTOUR haben dabei die Möglichkeit, inhaltliche Fragen zur Studie direkt im Live-Chat mit den Forschungsexperten zu erörtern. Mit dem ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky und “Mister Vorabend”, Frank Beckmann, stehen zudem zwei der erfolgreichsten Programmacher im Ersten Rede und Antwort. Sie werfen einen Blick voraus auf die programmlichen Highlights am Vorabend und im Sportjahr 2021 mit UEFA Euro und den Olympischen Sommerspielen.

Alle Infos zur HerbsTOUR 2020/21 finden Sie hier: https://www.ard-werbung.de/herbstour/

