Die Corona-Krise 2020 – Massenhysterie oder Sieg der Vernunft?

Seit Beginn der Pandemie gab es in fast allen Ländern der Welt einen noch nie dagewesenen Maßnahmenkatalog seitens der Regierungen. Argumentiert wurde dies damit, dass aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen Beschränkungen eingeführt werden mussten, um die Bevölkerung zu schützen. In seinem neuen Buch erklärt der Autor, warum dies die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger massiv einschränkt. Zudem beleuchtet er die Folgen für die Wirtschaft sowie das gesamte politische System. Dabei kommt auch zur Sprache, welche psychologischen Mechanismen hierbei eine Rolle spielten und wie sich diese auf die Rezeption der Bevölkerung ausgewirkt haben.

Der Autor Richard Rieger wurde 1982 in Neu-Ulm geboren und absolvierte nach seinem Abitur eine Ausbildung zum Anlagenmechatroniker in der Automobilindustrie. Anschließend studierte er an der Universität Regensburg Psychologie und ist seit 2015 in der Anstaltspsychologie tätig. In diesem Zusammenhang gibt er Seminare zu verschiedenen psychologischen Themen. Seit Januar 2019 betreibt Rieger zudem eine eigene Praxis für Psychotherapie.

"Die Corona-Krise 2020 – Massenhysterie oder Sieg der Vernunft?" von Richard Rieger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12698-5 zu bestellen.

