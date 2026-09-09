Die Eudi-Wallet ist überfällig

Die Eudi-Wallet, die Digitalminister Karsten Wildberger am Mittwoch vorgestellt hat, ist überfällig. Endlich will der Staat seinen Bürgern ermöglichen, Ausweis, Führerschein oder Zeugnisse digital und sicher auf dem Smartphone zu nutzen. Das kann Behördengänge verkürzen oder überflüssig machen, Papier sparen und das nervige Kopieren, Stempeln und Vorzeigen von Dokumenten ersetzen. Eine moderne Verwaltung braucht eine verlässliche digitale Identität. Deshalb ist eine digitale Brieftasche, mit der sich Kunden auch Unternehmen gegenüber ausweisen können, grundsätzlich zu begrüßen.

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