Die KI-Rechnung kommt immer zu spät

Bei agorum® lief eine Bildverschlagwortung einen ganzen Tag lang im Kreis. Sie verarbeitete, stürzte ab, startete neu und begann wieder von vorn. Technisch war das unauffällig, und die Überwachung blieb still. Der Tag kostete 1.400 Euro statt der üblichen rund 80 Euro, und sichtbar wurde das erst auf der Rechnung des KI-Anbieters. Der Betrag ist überschaubar. Das Muster dahinter trifft Unternehmen, die KI-Agenten produktiv einsetzen, unabhängig von der Größe der Rechnung.

Warum die Lizenzlogik ausgedient hat

Software kostete lange eine Lizenz je Arbeitsplatz, und das Budget stand im Januar fest. KI-Agenten folgen einer anderen Logik. Sie verbrauchen Tokens, abgerechnet in der Regel je eine Million Input- und Output-Tokens, sie arbeiten parallel und laufen oft eigenständig im Hintergrund weiter. Oliver Schulze, Geschäftsführer der agorum® Software GmbH, nannte am 22. September 2026 in einem agorum® Webinar vier Treiber. Mehrere Agenten arbeiten gleichzeitig an einer Aufgabe, lange Gesprächsverläufe werden immer wieder mitgeschickt, jedes Modell hat seinen eigenen Preis, und ein technischer Fehler startet einen Prozess unbemerkt in Dauerschleife. Jeder dieser Treiber wirkt, bevor ein Mensch hinsieht.

Dass es sich um ein Muster handelt, zeigen die großen Fälle. Bei Amazon sollte ein Agent Autorendaten mit Produktlisten abgleichen, ein Fehler im Code ließ ihn immer wieder von vorn beginnen. Das Projekt lag 860 Prozent über dem Budget, kostete rund 1,8 Millionen US-Dollar und fiel erst nach fünf Monaten auf (Quelle: Tom s Hardware, 2026). Uber hatte sein KI-Budget für 2026 nach vier Monaten aufgebraucht, eine einzige Programmiersitzung von zwei Stunden kostete dort 1.200 US-Dollar (Quelle: TechCrunch, 2026). Das eigentliche Problem liegt also im Abstand zwischen Verbrauch und Wahrnehmung. Die Rechnung ist der späteste Messpunkt, den ein Unternehmen wählen kann.

Die Konsole des Anbieters beantwortet die falsche Frage

Der naheliegende Einwand lautet, jeder KI-Anbieter zeige den Verbrauch doch längst an. Das stimmt, in der Regel je API-Schlüssel oder je Modell. Welcher Geschäftsprozess hinter dem Verbrauch steht, wer dafür verantwortlich ist und was am Ende herausgekommen ist, bleibt dort offen. An der Grenze des Anbieters endet der Überblick. Aus dem Cloud-Betrieb kennen IT-Verantwortliche das Prinzip FinOps, die gemeinsame Kostensteuerung durch Technik, Finanzen und Fachbereiche. Die FinOps Foundation führt KI inzwischen als eigenes Themenfeld. Übertragen auf Tokens heißt das, die Zuordnung muss dort entstehen, wo die Prozesse laufen. Alles andere bleibt eine Verbrauchsanzeige.

Fünf Schritte statt Notbremse

Schulze setzt dem ein Kontrollmodell in fünf Schritten entgegen. Transparenz zeigt die Kosten nach Zeit, User, Modell und System. Die Zuordnung hängt sie an einen Geschäftsprozess und eine verantwortliche Person. Die Anomalie-Erkennung vergleicht mit dem Durchschnitt der letzten 30 Tage. Die Warnung erreicht die verantwortliche Person automatisch, etwa per E-Mail oder Notiz. Am Ende steht die Entscheidung, ob der Prozess weiterläuft, das Modell wechselt oder der Prozess korrigiert wird. „Kontrolle heißt ja nicht stoppen. Also, Kontrolle heißt früh Sehen und bewusst entscheiden“, sagt Oliver Schulze, Geschäftsführer, agorum® Software GmbH.

Sein Bild dafür ist der Sicherungskasten. Er hat mehrere Stromkreise statt eines einzigen Hauptschalters. System, User, Modelle und Prozesse sind jeweils eigene Kreise, und fällt einer auf, leuchtet nur dort die Warnlampe. Die Schwellenwerte, die KI-Anbieter anbieten, bleiben als zweite Schutzebene sinnvoll, etwa eine Meldung bei 1.000 und bei 5.000 Euro im Monat. Sie greifen allerdings für alle Prozesse zugleich. Ein pauschaler Kostendeckel wirkt auf den ersten Blick vernünftig und richtet im Ernstfall mehr Schaden an als die Mehrkosten. Bricht die Freigabe einer termingebundenen Lieferung ab, weil ein ganz anderer Prozess eine Grenze reißt, hat das Unternehmen das Budgetrisiko nur in den Betrieb verschoben.

Was die Praxis zeigt

agorum® hat aus dem eigenen Fall eine Erweiterung der ALBERT | AI Suite gemacht. ALBERT | AI ist die KI in der KI-Business-Plattform agorum core pro. „Das ist also keine Produktidee, die im Marketing geboren wurde, sondern die Antwort auf einen eigenen Fehler“, sagt Schulze. Das Unternehmen protokolliert seit Januar 2026 sämtliche KI-Prozesse, inzwischen 425.000 einzelne Läufe aus rund 50 agentischen Prozessen. Die KI-Nutzungs- und Kostenanalyse schlüsselt die Kosten nach Tag, Modell, Preset und User auf. Da in der Regel jeder Geschäftsprozess sein eigenes Preset hat, entsteht so die Zuordnung, die der Anbieterkonsole fehlt. Wer die Auswertung auf einzelne Personen vermeiden will, nutzt die Pseudonymisierung, auch nachträglich für den vorhandenen Bestand.

Im Webinar zeigte Schulze, wie der Anomalie-Check auf einem Demosystem arbeitet. Die Regel steht in einem gewöhnlichen Prompt. Der Check meldet, sobald die Tageskosten mehr als 50 Prozent vom 30-Tage-Durchschnitt abweichen und über 150 Euro liegen. Die Notiz kam live. Die Tageskosten lagen bei 172 Euro und damit rund 67 Prozent über dem Durchschnitt, und ein Blick in die Liste zeigte 413 Läufe, in denen dieselben Bilder immer wieder verarbeitet wurden. Mit dieser Regel fällt ein Vorfall wie der eigene bei agorum® noch am selben Tag auf.

Aufschlussreicher als die Warnung ist der Preis je Vorgang. Eine Rechercheanfrage, die Angebote nach einem bestimmten Artikel durchsuchte und die Fundstellen auflistete, kostete 19 Cent. Im zweiten Beispiel fragte ein Kunde per E-Mail 20 Tonerkartuschen an. Der KI-Agent legte den Kunden an, prüfte im ERP-System den Bestand von 18 Stück, erstellte Angebot und E-Mail-Entwurf und legte über NORA | 360° Aufgaben für Vertrieb und Einkauf an. Die gesamte Kette kostete 1,24 Euro, jeder Schritt einzeln nachvollziehbar. Wer diese Zahl kennt, führt eine andere Diskussion über KI als jemand, der nur die Monatsrechnung sieht.

Kosten ohne Nutzen sind die halbe Rechnung

Kostenkontrolle wird zur Falle, wenn sie nur den Tokenpreis optimiert. Schulze stellt deshalb drei Paare gegenüber, die Kosten je Prozesslauf gegen die eingesparte Bearbeitungszeit, die Kosten je Modell gegen Qualität und Nacharbeit und die Kosten je Ergebnis gegen die gesamte Durchlaufzeit. Ein günstiges Modell, dessen Fehler das Team dreimal so lange korrigiert, ist am Ende das teurere. Im eigenen Produktivbetrieb von ALBERT | AI misst agorum® 2,5 Stunden Zeitgewinn je Person und Tag und einen Break-even nach 8 bis 12 Monaten (Quelle: agorum®, Messwerte aus dem Produktivbetrieb, 2026).

Dazu gehört die Frage, wie das Sprachmodell angebunden wird. Über die API zahlt das Unternehmen je Nutzung und sieht den Verbrauch bis auf den einzelnen Vorgang. Ein lokales Modell im eigenen Haus arbeitet ohne Modellkosten, und die Daten bleiben ausschließlich in der eigenen Infrastruktur. agorum® betreibt die Bildverschlagwortung inzwischen genau so. Für Intensivnutzer in Softwareentwicklung oder Marketing rechnet sich dagegen ein externer Coding Agent im Monatsabo, der planbarer abrechnet. In beiden Fällen arbeitet die KI im Rechtekontext und sieht genau das, was die Person sehen darf, für die sie arbeitet. Weil ALBERT | AI Multi-LLM arbeitet, bleibt das Modell jederzeit wechselbar, und Wissen und Daten bleiben erhalten. Datensouveränität und Investitionssicherheit werden damit auch zur Kostenfrage.

Wer zuerst sieht, entscheidet

Für Entscheider verschiebt sich damit die Frage. Ob das Unternehmen KI nutzt, ist längst beantwortet. Offen ist, ob es heute weiß, welcher User, welches Modell und welcher Prozess die Kosten verursacht. Schulze gibt fünf Prüfsätze mit, vom Zuordnen der Kosten zu Prozess und Verantwortung bis zur gemeinsamen Bewertung von Kosten und Nutzen je Prozess. Wer bei einem davon zögert, kennt sein Thema für die nächsten Wochen. Die Rechnung des KI-Anbieters bestätigt dann nur noch, was das Unternehmen längst gesehen hat. Wer sie dagegen als Erstes liest, hat seine KI-Kosten bezahlt, bevor er sie steuern konnte.

Aufzeichnung und Rückblick zum Webinar vom 22. September 2026: https://www.agorum.com/…

agorum® ist Hersteller der KI-Business-Plattform agorum core pro, mit strategischer und operativer Begleitung. Seit 1998, Open Source, entwickelt in Deutschland. Mit agorum core pro automatisieren Unternehmen Prozesse, vernetzen Informationen und setzen KI datensouverän ein. ALBERT | AI bringt die KI direkt in die Plattform, im Rechtekontext und lückenlos protokollierbar. NORA | 360° vernetzt Informationen innerhalb von agorum core pro zu einem durchgängigen Kontext. Die agorum® KI-Beratung begleitet von der Strategie bis zum produktiven Einsatz.