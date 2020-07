Die “KRAUSE 360? Lösung” für alle neuen TRBS-Anforderungen

Sicheres Arbeiten in der Höhe ist eine Herausforderung für Unternehmen, denn sie müssen alle Vorgaben und Richtlinien einhalten. Die “Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)” wurden in letzter Zeit im Sinne der Arbeitssicherheit überarbeitet. Die Auswahl der Leiter richtet sich in Zukunft deutlich stärker nach den Verwendungsarten als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz.

Innerhalb seiner “360? competence” informiert das KRAUSE-Werk aus Alsfeld, als einer der europaweit führenden Steigtechnik-Hersteller, auch ausführlich zu den Anforderungen der neuen TRBS 2121-2. Auf einer speziell zu diesem Thema erstellten Internetseite werden Problemstellungen und Lösungen erläutert. Prospekte und Whitepaper stehen für ein späteres Nachschlagen zum Download zur Verfügung. Ein spezielles TRBS-Erklärvideo stellt Details und Regelungen bildlich dar und erklärt diese. Da sich Daten und Fakten, gerade in Bezug auf Normen, häufig ändern, sind interessierte Anwender und Händler über den kostenlosen KRAUSE-Updateservice stets auf dem neusten Stand. Eine technische Hotline steht ebenfalls zur Verfügung.

Maximale Unterstützung für Handel und Anwender

KRAUSE bietet, neben innovativen Produkten und maximalem Service, umfangreiche Angebote zur Weiterbildung und Zertifizierung. Als Spezialisten für sicheres Arbeiten in der Höhe sorgt KRAUSE mit Seminaren, Schulungen und Produktprüfungen für eine langfristige und sichere Anwendung der Produkte. Ein flächendeckender Außendienst sowie ein kompetentes Innendienst-Team stehen für Fragen zur TRBS und allen anderen Anliegen zum Thema Steigtechnik zur Verfügung.

Spezielle Produkte für ein Höchstmaß an Sicherheit

Sprossenleitern sind nach der aktuellen TRBS als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz ab bestimmten Höhen nicht mehr zugelassen. Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, entwickelte KRAUSE die STABILO +S-Serie. Diese Leitern bieten die perfekten Lösungen zu den aktuellen Vorgaben. Die einzigartige Bauweise vereint Stufen und Sprossen in einer Leiter. So ermöglichen sie einen TRBS-konformen Einsatz – sowohl als Verkehrsweg als auch als Arbeitsplatz! Da nur ein einzelnes Leiternteil mit Stufen ausgestattet ist, verringert sich das Gesamtgewicht gegenüber einer reinen Stufenleiter deutlich. Anwender erkennen diese Produkte leicht an den entsprechenden Produktbeilagen sowie Kennzeichnungen an den Leitern selbst. Weitere Informationen zu den KRAUSE Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter https://www.krause-systems.de/trbs