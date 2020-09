Die neuen Azubis 2020 bei der RELOGA

Die RELOGA stellt die Azubis 2020 vor!

Auch in diesen schwierigen Zeiten bildet das regionale Entsorgungsunternehmen RELOGA aus und begrüßt unter?https://www.reloga.de/unternehmen/aktuelles/2020-09-01-unsere-neuen-auszubildenden-in-2020-110.html?seine neuen Azubis 2020, die am 1. September ihre Ausbildung begonnen haben und wünscht Ihnen einen guten Start!

Eine Industriekauffrau?in der Niederlassung Bergisch-Gladbach, sowie einen Berufskraftfahrer?in der Niederlassung in Lindlar.

Die RELOGA Abfallentsorgung und Containerdienst bildet aus. Mit der dreijährigen Ausbildung zum Berufskraftfahrer ist man beruflich auf der Überholspur! RELOGA-Fahrer sind immer in der Region unterwegs. Jeden Tag transportieren sie Abfälle und Güter auf ihrer Tour – und abends oder am Wochenende sind sie Hause und haben frei.

Wenn man nach der Ausbildung übernommen wird (die Chancen stehen sehr gut!), bekommt man sein eigenes Fahrzeug. Es macht einen Riesenspaß, mit diesem Hightech-Fahrzeug mit 450 PS durch die Landschaft zu fahren.

Es ist ein wirklich anspruchsvoller Job: Berufskraftfahrer rangieren ihre Transportfahrzeuge oft millimetergenau, meistern schwierige Einfahrten und regeln das Beladen auch unter herausfordernden Bedingungen.

Und falls man jetzt denkt, es ist ein dreckiger Job – ist es nicht! Es ist ein Hightech-Beruf. RELOGA Fahrer nutzen zum Beispiel Kräne, oder der Kunde sorgt für die Beladung. Mit “Dreck” kommen die Berufskraftfahrer bei der RELOGA gar nicht in Berührung. Im Führerhaus ist alles immer picobello – es ist ja schliesslich das “Wohnzimmer” der Berufskraftfahrer.

Das Fahrer-Team bei der RELOGA ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Jeder hilft dem anderen. Und alle sind ziemlich Auto-verrückt und pflegen und verschönern ihren LKW.

Die Ausbildung bei der RELOGA ist sehr vielseitig und gründlich. Die Azubis bei der RELOGA begleiten erfahrene Kollegen auf ihren Touren und machen sich mit der Technik der unterschiedlichen Fahrzeuge vertraut.

Der LKW-Führerschein wird übrigens vom Unternehmen bezahlt.

Bewerben kann man sich für die RELOGA Standorte in Lindlar, Bergisch Gladbach oder Leverkusen!

Was man braucht man für die Ausbildung zum Berufskraftfahrer/in bei der RELOGA?

Haupt- oder Realschulabschluss

Freude am Führen von Fahrzeugen

Spaß an anspruchsvoller Technik

Interessierte Bewerber richten ihre Bewerbung bitte an:

personalabteilung@reloga.de

oder schriftlich an

RELOGA GmbH

Personalabteilung

Robert-Blum-Str. 8

51373 Leverkusen

Für etwaige weitere Auskünfte steht Ihnen dort die Ausbildungsleiterin der RELOGA, Frau Kathrin Lorenz, unter der Tel.-Nr. 0214/8668-234 gerne zur Verfügung

Mehr zum Thema Ausbildung bei der RELOGA unter: https://www.reloga.de/jobs/ausbildung/?oder unter?https://www.azubiyo.de/ausbildungsbetriebe/reloga/

