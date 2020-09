Die partizipative Marktwirtschaft – Eine (realistische) Utopie

Laut diesem neuen Buch ist es, vor allem in Angesicht der aktuellen Krisen, höchst an der Zeit, das vorherrschende Wirtschaftsmodell zu hinterfragen und menschlichere, sozialere und vor allem ökologisch nachhaltigere Wirtschaftsmodelle zu entwickeln. Jens Mayer legt zunächst in der Analyse den Finger in die Wunde der Sozialen Marktwirtschaft, die nur noch zum Teil als Realität existiert und skizziert daraufhin konkrete und praktische Alternativen, wie die partizipatorische Marktwirtschaft mit Bürgerbeteiligung und Grundeinkommen. Die Leser lernen, dass eine partizipative Marktwirtschaft mehr Menschen an unternehmerischen Entscheidungen, der zugehörigen Verantwortung, dem Risiko, aber auch am Fruchtgenuss, beteiligt. Vor allem jedoch erläutert der Autor, wie dies in der Realität auch wirklich funktionieren könnte.

Das Buch “Die partizipative Marktwirtschaft” ist das Erstlingswerk des Autors Jens Mayer, der in Ingolstadt lebt und im Jahr 1988 geboren wurde. Er studierte von 2009 bis 2012 Politik und Gesellschaft an der Katholischen Universität EichstättIngolstadt und arbeitet als Lektor. Sein politisches Engagement hat einen sozial-progressiven Hintergrund, was in seinem Buch durchaus bemerkbar ist und die Leser zum Nachdenken über ihre eigene Einstellung und über die Zukunft der Marktwirtschaft anregt.

"Die partizipative Marktwirtschaft" von Jens Mayer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-02151-8 zu bestellen.

