Die Tricks der Angreifer: So gut wehrt Schutz-Software gefährliche Malware ab

Cyberangreifer planen perfide ihre Angriffe auf Windows-Systeme. Dabei setzen sie selten auf einfach zu erkennende Massenangriffe. Vielmehr kombinieren sie diverse Angriffstechniken und versuchen so die Schutz-Systeme unter Windows zu umgehen oder gar auszuhebeln. Erst danach schlägt meist ein Infostealer oder eine Ransomware zu. Der Advanced Threat Protection-Test – kurz ATP-Test, klärt in 10 Szenarien die Frage, ob Schutzlösungen die Mittel haben diese versteckten und getarnten Angriffe zu erkennen und abzuwehren. Denn wenn sie es nicht schaffen, dann sind die Daten gestohlen oder die Systeme verschlüsselt. 20 Schutzpakete für private Anwender und Unternehmen zeigen, was sie leisten können.

Die Schlagzeilen beherbergen immer wieder große Unternehmensnamen oder Behörden, bei denen ein Infostealer oder eine Ransomware beträchtlichen Schaden verursacht hat. Es lesen sich Namen wie Shell, Philips, General Electric, wo vermeintlich Daten gestohlen, oder McKesson, wo Daten verschlüsselt und 55 Millionen US-Dollar Lösegeld verlangt wurden.

Leider verursachen die vielen verschlüsselten Systeme von privaten Nutzern keine Schlagzeilen, bei denen oft Daten und Bilder zwar nur einen persönlichen Wert haben, aber dadurch sozusagen unbezahlbar sind. […]

LINK: www.av-test.org/de/news/die-tricks-der-angreifer-so-gut-wehrt-schutz-software-gefaehrliche-malware-ab/

Hier eine Übersicht über die Inhalte des Artikels:

20 Schutzlösungen im ATP-Test

Die 10 Testszenarien

ATP-Test: 9 Security-Pakete für private Anwender

ATP-Test: 11 Endpoint-Lösungen für Unternehmen

Viele sichere Produkte im ATP-Test

Aufgrund der Größe der Datei sind die vollständigen Diagramme und Ergebnisse dieses Testlaufs nicht beigefügt, aber Sie können sie hier herunterladen (ca. 15 MB):

www.av-test.org/fileadmin/Tests/Mediapacks/2026/AV-TEST_2026-06_Advanced_Threat_Protection_Test_Mediapack.zip

Die beigefügten Daten und Grafiken können ab sofort (d.h. ohne Embargo) für Übersichten, Statistiken und als Grundlage für eigene Tests verwendet werden, solange das „AV-TEST Institut“ als Quelle mit einem aktiven Link zur Webseite www.av-test.org angegeben ist.

AV-TEST ist ein unabhängiger Anbieter für Services im Bereich IT-Sicherheit und Anti-Viren-Forschung mit Fokussierung auf die Ermittlung und Analyse der neuesten Schadsoftware und deren Einsatz in umfassenden Vergleichstests.

Die Aktualität der Testdaten ermöglicht die reaktionsschnelle Analyse neuer Schädlinge, die Früherkennung von Trends im Viren-Bereich sowie die Untersuchung und Zertifizierung von IT-Sicherheitslösungen. Die Ergebnisse des AV-TEST Institutes stellen ein exklusives Informations-Fundament dar und dienen Herstellern zur Produktoptimierung, Fachmagazinen zur Ergebnis-Publikationen und Endkunden zur Orientierung bei der Produktauswahl.

Das Unternehmen AV-TEST agiert seit 2004 in Magdeburg und beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter mit profunder Fach- und Praxiserfahrung. Die Labore sind mit 500 Client- und Serversystemen ausgestattet, in denen mehr als 3.500 Terabyte an selbst ermittelten Testdaten schädlicher sowie ungefährlicher Informationen gespeichert und verarbeitet werden.