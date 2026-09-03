Die U.S. Polo Assn. verzeichnet als Titelsponsor der Pacific Coast Open 2026 anhaltenden Erfolg

U.S. Polo Assn.®, die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), feierte den Abschluss des „U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open 2026“, das vom 14. bis 30. August im renommierten Santa Barbara Polo & Racquet Club in Carpinteria, Kalifornien, stattfand. Als eines der ältesten Poloturniere der Welt und die prestigeträchtigste Meisterschaft im Westen der Vereinigten Staaten bot das Pacific Coast Open erneut Wettkämpfe auf Weltklasseniveau und unterstrich dabei die beständige Verbindung zwischen Sport, Stil und Gemeinschaft.

In diesem Jahr fungierte die U.S. Polo Assn. zum zweiten Mal als Titelsponsor des Pacific Coast Open und arbeitete zum neunten Mal in Folge als offizielle Bekleidungsmarke und Stadionsponsor mit dem Santa Barbara Polo & Racquet Club zusammen. Die langjährige Partnerschaft spiegelt die authentische Verbundenheit der Marke mit dem Polosport sowie ihr anhaltendes Engagement wider, den Sport auf allen Ebenen zu unterstützen – von Elitewettkämpfen und der Spielerförderung bis hin zur Fanbindung und dem gesellschaftlichen Engagement.

„Das Pacific Coast Open steht für die Geschichte, die sportliche Spitzenleistung und den starken Gemeinschaftssinn, die den Polosport ausmachen“, sagte Tim Kelly, Vorsitzender der United States Polo Association. „Dank der anhaltenden Unterstützung durch U.S. Polo Assn. und des Engagements des Santa Barbara Polo & Racquet Club bietet diese Meisterschaft eine wichtige Bühne für außergewöhnliche Spieler und Pferde und bringt gleichzeitig einer größeren Zahl von Fans die Faszination und die Traditionen unseres Sports näher.“

Das 1908 gegründete Pacific Coast Open ist nach wie vor ein begehrtes Turnier im Polosport und ein fester Bestandteil des internationalen Polokalenders. Vor der Kulisse der kalifornischen Küste brachte das Turnier talentierte Spieler, begeisterte Zuschauer und langjährige Unterstützer zu mehr als zwei Wochen High-Goal-Wettkämpfen an einem der angesehensten Austragungsorte des Polosports zusammen.

U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open | Auf einen Blick

Turnier: U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open

Datum: 14. bis 30. August 2026

Austragungsort: Santa Barbara Polo & Racquet Club, Carpinteria, Kalifornien

Bedeutung: Eines der ältesten Poloturniere der Welt und die prestigeträchtigste Meisterschaft im Westen der Vereinigten Staaten

Rolle der U.S. Polo Assn.: Titelsponsor, offizielle Bekleidungsmarke und Stadionsponsor

Meilenstein der Partnerschaft: Neun Jahre in Folge Partnerschaft mit dem Santa Barbara Polo & Racquet Club, zwei Jahre in Folge als Titelsponsor des Pacific Coast Open

Finale: La Karina (Brian Boyd (0), Carlos „Carlitos“ Gracida Jr. (4), Felipe „Pipe“ Vercellino (8), Lucas Escobar (5), Ersatzspieler: Iñaki Wulff (0)) gegen Klentner Ranch (Jake Klentner (2), Ignacio „Nachi“ Viana (7), Jesse Bray (7), Justin Klentner (1))

Sieger: Klentner Ranch

Endstand: 16:9

Wertvollster Spieler (MVP): Ignacio „Nachi“ Viana (Klentner Ranch)

Bestes Turnierpony: Dolfi Cautivadora

Begünstigte Wohltätigkeitsorganisationen: Polo Training Center Santa Barbara (La Karina) und The Horse Project (Klentner Ranch)

Spielhighlights: Die Klentner Ranch gab von Beginn an das Tempo vor und übernahm mit einer souveränen Leistung in der ersten Halbzeit die Kontrolle über das Finale des U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open. La Karina gelang im fünften Chukker eine beherzte Aufholjagd und verkürzte den Rückstand auf nur noch zwei Tore, doch Jesse Bray antwortete auf dem besten Spielpony Dolfi Cautivadora und brachte das Momentum wieder auf die Seite von Klentner Ranch. Im sechsten Chukker erzielte das Team dann fünf Tore und sicherte sich damit einen entscheidenden 16:9-Sieg im Meisterschaftsfinale.

„Das U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open ist eine der bedeutendsten Meisterschaften unseres Sports, reich an Geschichte und von Spielern und Fans auf der ganzen Welt geschätzt“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. „Unsere fortgesetzte Partnerschaft mit dem Santa Barbara Polo & Racquet Club und das Titelsponsoring dieses legendären Turniers ermöglichen es uns, das Erbe dieses Sports an der Westküste zu feiern und gleichzeitig unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, die die Menschen auf authentische Weise mit dem Sport verbinden.“

Während des gesamten Turniers bereicherte U.S. Polo Assn. das Fanerlebnis mit offiziellen Pacific Coast Open-Fanartikeln, die in der Boutique des Santa Barbara Polo & Racquet Club sowie online unter www.uspashop.com erhältlich waren. Außerdem stellte die Marke den Gästen den „Divot Stomp™“ vor, den erfrischenden Signature-Cocktail von U.S. Polo Assn., der während der Sonntagsspiele serviert wurde. Gleichzeitig feierte das Unternehmen den 250. Jahrestag der USA mit einem Giveaway spezieller rot-weiß-blauer Kappen während des traditionellen „Divot Stomp“ auf dem Spielfeld für die Fans.

Darüber hinaus erweckte U.S. Polo Assn. seine preisgekrönte globale Kampagne „The Polo Shirt: An Icon Born From The Game™“ durch eine großformatige aufblasbare Polohemd-Installation am Eingang des Clubs zum Leben. Die Aktion diente als visuelle Erinnerung an die authentischen Wurzeln der Marke in diesem Sport und ihre Position als einzige weltweit anerkannte Sportmarke, die direkt vom Polospiel inspiriert ist.

Auf dem Spielfeld bot das Turnier eine beeindruckende Aufstellung mit einigen der erfolgreichsten Spieler dieser Sportart, darunter Pipe Vercellino (8-Goal), Nachi Viana (7-Goal), Jesse Bray (7-Goal), Nico Escobar (6-Goal) und Lucas Escobar (5-Goal), um nur einige zu nennen.

Über den Wettbewerb hinaus setzte die U.S. Polo Assn. ihr Engagement für die Unterstützung der gesamten Polo-Community durch wohltätige Spenden fort. Während der abschließenden Siegerehrung überreichte die Marke im Namen der Finalisten Spenden an lokale Polo- und Pferdeorganisationen, „The Horse Project Santa Barbara“ und das „Polo Training Center Santa Barbara“, sowie eine separate Spende an das „Hearts Therapeutic Equestrian Center“, um Programme zu unterstützen, die Bildung, Reitkunst, therapeutisches Reiten und den Zugang zu diesem Sport fördern.

„Jahr für Jahr präsentiert das Pacific Coast Open das Allerbeste unseres Sports, und U.S. Polo Assn. ist weiterhin ein unschätzbarer Partner, der uns dabei hilft, das Erlebnis sowohl für Spieler als auch für Zuschauer zu verbessern“, sagte Henry Walker, President des Santa Barbara Polo & Racquet Club. „Unser 115-jähriges Engagement für den Sport und für Santa Barbara ist unerschütterlich, und unsere Beiträge für die Gemeinschaft sowie das Ansehen, das wir genießen, sind von unschätzbarem Wert.“

Nun, da eine weitere erfolgreiche Saison der U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open zu Ende geht, festigt das Turnier weiterhin seinen Platz als maßgebliches Turnier in diesem Sport und als Feier der beständigen Traditionen des Polosports. Durch sein kontinuierliches Engagement für den Sport, seine Spieler und seine Gemeinden setzt sich die U.S. Polo Assn. weiterhin dafür ein, den Sport voranzubringen und gleichzeitig den Fans auf der ganzen Welt unvergessliche Erlebnisse zu bieten.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), des größten Verbands von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie Tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die globale Polohemd-Kampagne von U.S. Polo Assn. mit dem Titel „An Icon Born from the Game“ ist eine eindrucksvolle Hommage an die authentischen sportlichen Ursprünge des legendären Polohemds und dessen Entwicklung zu einem der beständigsten Stilklassiker der Welt.

Die globale Sportmarke sponsert bedeutende Polo-Veranstaltungen auf der ganzen Welt, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und als das führende Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten gilt. Dank historischer Vereinbarungen mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien sowie beIN Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der weltweit führenden Polo-Meisterschaften, die von U.S. Polo Assn. gesponsert werden, übertragen, wodurch dieser spannende Sport erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich gemacht wird.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich von „USA Today“ zu einer der vertrauenswürdigsten Marken gekürt und belegte laut License Global im Jahr 2026 den ersten Platz unter den Sportlizenzgebern weltweit, noch vor der NFL, der PGA Tour und der Formel 1. Die vom Sport inspirierte Marke wurde international mit Auszeichnungen für ihr globales Wachstum und ihre Sportinhalte gewürdigt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde die U.S. Polo Assn. in Fortune, Forbes, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg und in vielen anderen namhaften Medien weltweit vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com, folgen Sie außerdem @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky – VP, Global PR & Communications

Telefon +001.561.790.8036

E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Shannon Stilson – VP, Sportmarketing & Medien

Telefon +001.561.227.6994

E-Mail: sstilson@uspagl.com

QUELLE: USPA Global

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