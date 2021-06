Die Wegbereiter für Lean Management

17 Jahre Erfahrung in der Produktion brachte Armin Lausterer mit, als er sich zusammen mit Lean-Trainerin Melanier Düber im Jahr 2013 selbstständig machte. Zusammen nehmen sie die Kunden an die Hand und zeigen ihnen, wo Prozessoptimierungen möglich sind und wie sie sie umsetzen können. Das kann in der Produktion, im Einkauf oder in der Automation, etwa beim Einsatz von Robotern, sein. ?Dabei genügt es nicht, den Unternehmen methodische Werkzeuge für das Lean Management bereitzustellen?, betont Armin Lausterer. ?Wir fangen einen Schritt früher an: bei der Kultur des Unternehmens.? Ganz nach dem Grundsatz: Man muss erst den Boden bereiten, bevor man sähen kann.Einfach mal machenDie Einführung von Lean Management bedeutet nämlich immer auch einen Kulturwandel im Unternehmen. Nur wenn die ganze Firma hinter den Veränderungen steht, können diese auch nachhaltig umgesetzt werden. ?Wir sehen uns als Wegbereiter: Wir helfen den Unternehmen dabei, den Weg der Optimierung selber zu gehen?, erklärt Armin Lausterer. Nur so lassen sich die Prinzipien des Lean Managements im Unternehmen verankern, ist er überzeugt. Diese Prinzipien lauten: Dinge einfacher machen. Und Dinge einfach mal machen! ?Oft werden gute Ideen zerredet, statt sie einfach mal auszuprobieren?, so Lausterers Erfahrung.Bis zur Wurzel des ProblemsDie Berater sind mit Leidenschaft bei der Sache und stehen zu ihrem Wort. ?Wir geben uns erst zufrieden, wenn wir die Wurzel des Problems kennen ? auch wenn wir dafür manchmal tiefer graben müssen.? Dabei betrachten sie sowohl die technische Ebene von Prozessen als auch die persönlichen Beziehungen in einem Unternehmen. Das Spannende an der Arbeit mit Mittelständlern ist für Armin Lausterer, die ganz unterschiedlichen Unternehmenskulturen kennenzulernen. ?Erst wenn wir wissen, wie ein Unternehmen tickt, können wir die richtigen Werkzeuge anwenden, um Verbesserungen umzusetzen.?