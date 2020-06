Die weltweit größte Kunstauktion für die Covid-Hilfe wird mit einer Rede von Bitcoin-Pionier abgeschlossen

Brock Pierce spricht live am 27. Juni auf ArtandCo.net; Zahl der Infektionen steigt auf weltweit 10 Millionen

Art&Co., die weltweit größte Online-Auktion zur Unterstützung von Wohlfahrtsorganisationen, die Hilfe zu den fünf ” D s” des Covid-19-Virus, nämlich D eath (Tod), D isease (Krankheit), D epression, D omestic violence (häusliche Gewalt) und D isproportionate effect on black and ethnic minorities (überproportional starke Auswirkungen auf Schwarze und ethnische Minderheiten) bereitstellen, findet heute mit einer Rede von Kryptowährungspionier Brock Pierce zum Thema Philanthropie und Kunst als sammelbare Investition ihren Abschluss. Fineqia International Inc. (“das Unternehmen” oder “Fineqia”) (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) gehört zu den Gründungspartnern von Art&Co.

Pierce ist Unternehmer und Risikokapitalgeber mit einer umfangreichen Erfolgsbilanz bei der Gründung, Beratung und Investition im Bereich disruptive Unternehmen. Der als Philanthrop bekannte Pierce gilt als Pionier auf dem Markt für digitale Währungen und ist Mitbegründer von Blockchain Capital, der EOS Alliance und Tether.

255 Kunstwerke werden von Art&Co an Bieter aus der ganzen Welt versteigert. Die gesammelten Gelder werden unter sieben eingetragenen Wohltätigkeitsorganisationen und 46 Künstlern aufgeteilt, die sich im Kampf gegen Covid-19 zusammengeschlossen haben. Nach Angaben der https://c212.net/c/li nk/?t=0&l=de&o=2843111-1&h=1959598438&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft %3D0%26l%3Den%26o%3D2843111-1%26h%3D3072543852%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.who .int%252Femergencies%252Fdiseases%252Fnovel-coronavirus-2019%26a%3DWorld%2BHealt h%2BOrganization&a=Weltgesundheitsorganisation gibt es inzwischen nahezu 10 Millionen Infektionen weltweit, mit fast einer halben Million Todesfällen Die Vereinigten Staaten, Brasilien, Russland, Indien und Großbritannien gehören zu den am stärksten betroffenen Ländern.

“Covid ist ganz klar eine allgegenwärtige und globale Gefahr”, sagt Brock Pierce, Gründer der in Puerto Rico ansässigen gemeinnützigen Integro Foundation. “Wir müssen diese Gefahr jetzt und hier bekämpfen, je früher, desto besser”.

Pierce wird am Samstag, dem 27. Juni, um 17:00 Uhr britischer Zeit (12:00 Uhr Zeitzone New York) live bei ArtandCo.net/Live online sein. Die Auktion endet um 19:00 Uhr britischer Zeit (14:00 Uhr Zeitzone New York).

“Brock hat ein Gespür dafür, Chancen frühzeitig zu erkennen”, erklärt Bundeep Singh Rangar, Begründer von Art&Co. und CEO von Fineqia. “Er wird seine Auswahl live am Bildschirm mit Werken von aufstrebenden Künstlern aus der Kollektion präsentieren”.

Die im Rahmen von InsurAids Art&Co. Projekt gesammelten Gelder gehen an Künstler und an sieben eingetragene Wohltätigkeitsorganisationen: ICU Steps ( https://www.icusteps.org/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2843111-1&h=26952 87424&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2843111-1%26 h%3D1994685399%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.icusteps.org%252F%26a%3Dhttps%253A% 252F%252Fwww.icusteps.org%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.icusteps.org%2F) ), The Care Workers Charity ( https://www.thecareworkerscharity.org.uk/ (https://c212.net/c/ link/?t=0&l=de&o=2843111-1&h=1085675303&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3 Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2843111-1%26h%3D3359971415%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.t hecareworkerscharity.org.uk%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.thecareworkerscha rity.org.uk%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.thecareworkerscharity.org.uk%2F) ), Khalsa Aid International ( https://www.khalsaaid.org/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=d e&o=2843111-1&h=3573169033&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D en%26o%3D2843111-1%26h%3D1389197137%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.khalsaaid.org% 252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.khalsaaid.org%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.khalsa aid.org%2F) ), Race on the Agenda (ROTA) ( https://www.rota.org.uk/ (https://c21 2.net/c/link/?t=0&l=de&o=2843111-1&h=2890189739&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fl ink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2843111-1%26h%3D909153609%26u%3Dhttps%253A%252F%25 2Fwww.rota.org.uk%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rota.org.uk%252F&a=https%3A %2F%2Fwww.rota.org.uk%2F) ), Painting Our World in Silver ( http://www.silvercharity.org/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2843111-1&h=2 981377608&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2843111- 1%26h%3D1918197844%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.silvercharity.org%252F%26a%3Dhtt p%253A%252F%252Fwww.silvercharity.org%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.silvercharity.org% 2F) ), Solace Women–s Aid ( https://www.solacewomensaid.org/ (https://c212.net/c /link/?t=0&l=de&o=2843111-1&h=71454149&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3F t%3D0%26l%3Den%26o%3D2843111-1%26h%3D1358924076%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.so lacewomensaid.org%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.solacewomensaid.org%252F&a= https%3A%2F%2Fwww.solacewomensaid.org%2F) ) und Za Teb (“For You”) ( https://zateb.org/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2843111-1&h=2600627073&u =https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2843111-1%26h%3D150 4580279%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fzateb.org%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fzateb .org%252F&a=https%3A%2F%2Fzateb.org%2F) ). Wohltätigkeitsorganisationen haben die Art&Co. Initiative von PremFinas Geschäftseinheit InsurAid begrüßt, da die Spendenbeiträge aufgrund des Lockdown versiegt sind.

Zu den Aktionären des in London ansässigen Versicherungstechnologieunternehmens PremFina gehören die globalen Investoren Rakuten Capital, der Investmentzweig von Rakuten in Japan, die britische Draper Esprit Plc, unterstützt von Silicon Valley-Milliardär Tim Draper, Thomvest Ventures, die Risikokapitalfirma des Kanadiers Peter Thomson, dessen Familie für ihr gleichnamiges Unternehmen Thomson Reuters Corp. bekannt ist, Emery Capital, Talis Capital, und der Gründer und CEO des Unternehmens.

