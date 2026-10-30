DigifyNow: Softwareentwickler aus dem Westerwald wächst und gründet GmbH

* Die positive Geschäftsentwicklung gibt den Anstoß zur Gründung der DigifyNow GmbH mit Sitz in Unnau.

* Die Holdings der Gründer Jesper Schmidt und Christian Schiebl halten jeweils 50 Prozent der Anteile. Beide Gründer übernehmen die Geschäftsführung.

* Die neue Gesellschaft konzentriert sich auf individuelle Unternehmenssoftware, CRM-Systeme und Automatisierungen für kleine und mittlere Unternehmen.

Unnau, 29. Oktober 2026. Die Gründer Jesper Schmidt und Christian Schiebl haben die DigifyNow GmbH gegründet. Anlass ist die positive Entwicklung ihrer bisherigen unternehmerischen Tätigkeit. Die neue Gesellschaft mit Sitz im Westerwald konzentriert sich auf individuelle Unternehmenssoftware, CRM-Systeme und Automatisierungen für kleine und mittlere Unternehmen. Mit der Gründung schaffen die beiden Geschäftsführer einen organisatorischen Rahmen für weiteres Wachstum und größere Entwicklungsprojekte.

Positive Geschäftsentwicklung führt zur Neugründung

Die Gründung der DigifyNow GmbH markiert einen nächsten Schritt in der unternehmerischen Entwicklung von Schmidt und Schiebl. Mit der neuen Gesellschaft wollen die Gründer die Voraussetzungen schaffen, um mit ihren Kunden weiterzuwachsen und umfangreichere Entwicklungsaufgaben zu übernehmen.

An der operativen GmbH sind die JS Venture Holding GmbH von Jesper Schmidt und die CS Venture Holding UG von Christian Schiebl zu gleichen Teilen beteiligt. Beide Gründer führen das Unternehmen als Geschäftsführer. Die DigifyNow GmbH ist beim Amtsgericht Montabaur unter der Handelsregisternummer HRB 31522 eingetragen.

„Unsere Kunden investieren einmal in ein System, das ihnen langfristig dient. Dann dürfen sie von uns dasselbe erwarten“, sagt Jesper Schmidt, Geschäftsführer der DigifyNow GmbH. „Mit der GmbH und der Holdingstruktur haben wir das Fundament, um mit unseren Kunden weiter zu wachsen. Und um Projekte zu stemmen, die größer werden.“

Individuelle Softwareentwicklung für den Mittelstand

Das Angebot der DigifyNow GmbH richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Kundenverwaltung und betrieblichen Abläufe mit eigens entwickelten Anwendungen organisieren möchten. Ein Schwerpunkt sind individuelle CRM-Systeme. CRM steht für Customer Relationship Management und bezeichnet die Organisation von Kundenbeziehungen sowie der damit verbundenen Informationen und Prozesse.

DigifyNow entwickelt die Software entlang der tatsächlichen Arbeitsabläufe des jeweiligen Betriebs. Die konkreten Anforderungen des Unternehmens bilden die Grundlage für den Funktionsumfang. Zum Angebot gehören außerdem die Automatisierung betrieblicher Prozesse und die Integration von KI-Anwendungen.

Projektvergütung ohne mitarbeiterbezogene Lizenzgebühren

Für die beschriebenen Entwicklungsprojekte liegt der finanzielle Rahmen zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Das Entwicklungsmodell basiert auf einer einmaligen Projektvergütung und sieht keine mitarbeiterbezogenen Software-Lizenzgebühren vor. Damit ist die Zahl der Beschäftigten innerhalb dieses Modells kein Maßstab für zusätzliche Lizenzkosten.

Für Unternehmen, die ihre Kundenverwaltung oder interne Abläufe neu organisieren möchten, stehen damit zwei Fragen im Mittelpunkt: Welche Funktionen werden im Arbeitsalltag tatsächlich benötigt, und wie verändert sich die Kostenstruktur, wenn zusätzliche Mitarbeiter das System nutzen? DigifyNow richtet die Entwicklung auf die betrieblichen Anforderungen aus. Mitarbeiterbezogene Lizenzgebühren sind innerhalb des beschriebenen Modells nicht vorgesehen.

Unternehmen, die prüfen möchten, ob eine individuelle Softwarelösung zu ihren betrieblichen Anforderungen passt, können bei DigifyNow eine kostenlose erste Einschätzung anfragen. Informationen zum Vorgehen und den direkten Kontakt bietet https://digifynow.de/kontakt.

Über DigifyNow

Die DigifyNow GmbH mit Sitz in Unnau im Westerwald entwickelt individuelle Software, CRM-Systeme und Automatisierungen für kleine und mittlere Unternehmen. Zum Leistungsangebot gehören die Integration von KI-Anwendungen sowie die Begleitung von der Anforderungsanalyse bis zur Einführung einer Anwendung. Geschäftsführer sind Jesper Schmidt und Christian Schiebl.