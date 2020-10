Digitale Buchmesse. Weitkämper Technology ist dabei mit PubEngine eLibrary Hosting Plattform

In einem persönlichen Gespräch per Telefon oder Videokonferenz informiert Weitkämper Technology über neueste Entwicklungen im Bereich ePublishing und eLibrary.Mehr Infos auf dem virtuellen Messestand.

Die PubEngine ist die ePublishing Lösung für eJournals und eBooks für den Vertrieb an Bibliotheken, Unternehmen und Endkunden.

Die PubEngine bietet alles was man braucht, um digitalen Content online zu vermarkten. Publizieren der Inhalte flexibel im B2B an Bibliotheken, Institutionen und Unternehmen.

Die PubEngine ist die Online Hosting Lösung für das weltweite Publizieren und Vermarkten von eBooks und eJournals. Viele Optionen wie ?pay per document?, Abonnentenbasis, Concurrent User und IP-Zugriff stehen für die Vermarktung zur Verfügung.

Die PubEngine hat sich in kurzer Zeit als eine führende Hosting Lösung für die Wissenschaft im deutschsprachigen Raum etabliert.

Die PubEngine ist speziell auf die B2B Bedürfnisse von Bibliotheken und Unternehmen ausgerichtet. Sie bietet Features wie COUNTER, OpenURL, Shibboleth, Link Resolver, KBART und die Anbindung an OCLC, ExLibris, CrossRef, Google Scholar oder DNB. Der Bibliothekar steuert alles über sein eigenes Dashboard.

Berliner Wissenschafts Verlag, Hirzel, Hogrefe, Klett-Cotta, Narr Francke Attempto, Steiner, Schattauer, Schulthess oder Verlag Österreich sind begeistert von der PubEngine und konnten Umsatz und Kundenzufriedenheit signifikant steigern.