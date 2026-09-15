Digitale Souveränität braucht Wahlfreiheit: BCC schafft direkten Migrationsweg zu openDesk

BCC unterstützt mit seiner Migrationsplattform MigrationEngine künftig openDesk als Zielsystem. Organisationen können damit E-Mails, Kalender, Kontakte und Aufgaben automatisiert aus HCL Domino und Microsoft Exchange in die souveräne Arbeitsumgebung übertragen – verschlüsselte Inhalte eingeschlossen. Verfügbar ist die Erweiterung zeitgleich zur Smart Country Convention vom 13. bis 15. Oktober 2026 in Berlin.

Der Aufbau souveräner IT-Infrastrukturen beginnt allerdings nicht auf der grünen Wiese. Behörden, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen verfügen über Jahre oder Jahrzehnte gewachsene Bestände geschäftskritischer Kommunikations- und Kollaborationsdaten. Wer auf eine souveräne Plattform wie openDesk wechseln will, muss deshalb nicht nur eine neue Arbeitsumgebung einführen, sondern auch seine vorhandenen Daten sicher, vollständig und nachvollziehbar dorthin überführen.

BCC, ein deutscher Softwarehersteller mit langjähriger Expertise in der Migration komplexer Collaboration-Umgebungen, hat MigrationEngine dafür um openDesk erweitert.

openDesk ist die vom Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS) bereitgestellte Open-Source-Arbeitsumgebung für die öffentliche Verwaltung.

Sicher migrieren. Souverän entscheiden.

Die Entscheidung für eine offene und souveräne Kommunikationsplattform ist nur ein Teil des Transformationsprozesses. Eine weitere Herausforderung liegt in den vorhandenen Daten: E-Mails und Anhänge, Kalender und Terminserien, Kontakte, Aufgaben und individuelle Ordnerstrukturen müssen aus bestehenden Systemen herausgelöst und zuverlässig in die neue Umgebung übertragen werden.

Genau diese Portabilität adressiert BCC MigrationEngine: Die Lösung automatisiert den Transfer zwischen Quell- und Zielsystem und reduziert manuelle Migrationsschritte, individuelle Skriptlösungen und den Aufwand für die Nachbearbeitung.

„Für uns bedeutet digitale Souveränität vor allem Wahlfreiheit. Organisationen sollten ihre Collaboration-Plattform nach ihren eigenen Anforderungen auswählen können, und nicht danach, ob und wie sie ihre bestehenden Daten dorthin übertragen können. Das gilt gerade für sensible und verschlüsselte Informationen. Deshalb öffnen wir MigrationEngine konsequent für weitere Zielplattformen wie openDesk.“

sagt Olaf Börner, Geschäftsführer der BCC Gruppe.

openDesk wird neues Zielsystem der BCC MigrationEngine

BCC verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit der Migration komplexer Systeme. Mit MigrationEngine wurden bereits mehrere Hunderttausend Postfächer zu Microsoft Exchange, Microsoft 365 und Google Workspace migriert.

Mit openDesk kommt erstmals eine souveräne Alternative zu den großen kommerziellen Cloudplattformen hinzu. Organisationen wählen ihr Zielsystem damit nach ihren Anforderungen an Cloud, Compliance und Souveränität – und nicht nach der Frage, ob ihre Bestandsdaten dort ankommen.

Durchgängig verschlüsselt – auch während der Migration

Eine besondere Herausforderung bei der Migration geschäftskritischer Daten sind verschlüsselte Inhalte. BCC MigrationEngine unterstützt deren Migration, ohne die Verschlüsselungskette während des Migrationsprozesses zu unterbrechen. Damit können auch besonders schützenswerte Informationen in die automatisierte Migration einbezogen werden, ohne den Schutz der Daten während des Transfers aufzugeben.

Informationssicherheit ist dabei nicht nur eine technische Frage. BCC ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert und verbindet die technologischen Sicherheitsmechanismen der MigrationEngine mit etablierten und überprüfbaren Sicherheitsprozessen.

BCC stellt openDesk-Migration zur Smart Country Convention vor

Zeitgleich zur Smart Country Convention (13. bis 15. Oktober 2026 in Berlin) gibt BCC die Unterstützung von openDesk als neues Zielsystem der MigrationEngine bekannt. Zum Start unterstützt die Lösung die direkte Migration von HCL Domino und Microsoft Exchange zu openDesk.

Behörden, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, die openDesk evaluieren, eine Migration vorbereiten oder sich bereits für die Plattform entschieden haben, können gemeinsam mit BCC ihre bestehende Umgebung analysieren und eine Testmigration mit realen Daten durchführen.

Pressekontakt

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Die BCC Gruppe – bestehend aus der BCC Unternehmensberatung GmbH mit Hauptsitz in Eschborn bei Frankfurt und der BCC Ltd in London, UK – entwickelt Software und Services für die Transformation moderner Collaboration-Umgebungen.

BCC verbindet Beratungskompetenz mit eigener Softwareentwicklung für Migration, Governance, Compliance und KI-gestützte Geschäftsprozesse. Mit den Lösungen BCC MigrationEngine, Affirmatic und dem BCC Copilot Connector begleitet das Unternehmen Organisationen von der Migration historisch gewachsener IT-Landschaften über den sicheren und Governance-konformen Betrieb moderner Collaboration-Plattformen bis zur Einführung vertrauenswürdiger KI.