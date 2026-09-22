Digitale Souveränität: CIO und CDO sichern die Handlungsfähigkeit von Unternehmen

Daten, Cloud-Plattformen, künstliche Intelligenz und geschäftskritische Software bestimmen zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Gleichzeitig wachsen Abhängigkeiten von einzelnen Technologieanbietern, proprietären Systemen und externen Dienstleistern. Digitale Souveränität wird damit zu einer zentralen Managementaufgabe. Mit den neuen Lehrgängen zum Chief Information Officer (CIO) und Chief Digital Officer (CDO) bereitet pörtner consulting Führungskräfte darauf vor, die digitale Handlungsfähigkeit ihrer Unternehmen langfristig zu sichern. Beide Online-Lehrgänge starten am 3. November 2026.

Digitale Souveränität bedeutet nicht, sämtliche Technologien selbst zu entwickeln oder vollständig auf externe Anbieter zu verzichten. Entscheidend ist vielmehr, technologische Entscheidungen bewusst treffen, Daten kontrollieren, Systeme austauschen und Geschäftsprozesse auch bei veränderten Rahmenbedingungen weiterführen zu können. Dafür benötigen Unternehmen transparente IT-Architekturen, klare Verantwortlichkeiten, sichere Daten- und Governance-Strukturen sowie belastbare Strategien für die Auswahl und Steuerung von Technologiepartnern.

CIO-Lehrgang: Souveräne IT-Entscheidungen strategisch vorbereiten

Der CIO-Lehrgang von pörtner consulting vermittelt die notwendigen Kompetenzen, um IT-Strategien an den Geschäftszielen auszurichten und eine sichere, flexible sowie zukunftsfähige IT-Landschaft aufzubauen.

Zu den zentralen Themen zählen IT-Strategie und Unternehmensführung, IT-Architektur, Cloud- und Hybrid-Umgebungen, IT-Projektmanagement, IT-Service-Management sowie IT-Finanzmanagement. Die Teilnehmer lernen, technologische Entwicklungen zu bewerten und nachvollziehbare Roadmaps für die Weiterentwicklung ihrer Unternehmens-IT zu erstellen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf IT-Governance, Compliance, Datenschutz und IT-Sicherheit. Diese Bereiche bilden die Grundlage dafür, dass Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten, Systeme und Zugriffsrechte behalten. Im Themenfeld IT-Security und AI-Management werden außerdem Sicherheitsstrategien für klassische IT-Systeme und KI-Anwendungen behandelt.

Auch das Management externer Dienstleister ist ein wichtiger Bestandteil des Lehrgangs. Die Teilnehmer beschäftigen sich mit Outsourcing-Strategien, Softwareauswahl, Vertragsmanagement, Service Level Agreements und Risikomanagement. Damit sollen sie in die Lage versetzt werden, Anbieterabhängigkeiten frühzeitig zu erkennen, Alternativen zu bewerten und geeignete Exit- beziehungsweise Wechselmöglichkeiten einzuplanen.

CDO-Lehrgang: Digitale Souveränität im Geschäftsmodell verankern

Während der CIO die technologischen Voraussetzungen schafft, überträgt der Chief Digital Officer digitale Souveränität auf Geschäftsmodelle, Produkte, Prozesse und Organisation. Der CDO-Lehrgang richtet sich an Geschäftsführer, Vorstände, CIOs, IT-Manager, Innovations- und Produktmanager sowie Digitalisierungsverantwortliche.

Im Lehrgang entwickeln die Teilnehmer digitale Strategien und Roadmaps, analysieren neue Geschäftsmodelle und lernen, Anforderungen an digitale Produkte und Lösungen strukturiert zu erfassen. Weitere Inhalte sind digitales Produktmanagement, Prozessoptimierung, Innovationsmanagement, Softwareauswahl, digitale Zusammenarbeit und der Aufbau einer tragfähigen Unternehmensarchitektur.

Das Modul „AI & Hyperautomation“ behandelt Anwendungsmöglichkeiten, Implementierungsstrategien sowie ethische und datenschutzrechtliche Aspekte von KI-Projekten. Gerade beim Einsatz künstlicher Intelligenz stellt sich für Unternehmen die Frage, welche Daten verwendet werden, wo diese verarbeitet werden und wie Ergebnisse nachvollzogen und kontrolliert werden können.

Digitale Souveränität umfasst deshalb neben der Technologie auch Wissen und Kompetenzen innerhalb des Unternehmens. Der CDO-Lehrgang greift diesen Aspekt mit Themen wie Wissensmanagement, digitale Unternehmenskultur, Talententwicklung und Führung in der digitalen Transformation auf.

Gemeinsame Verantwortung von CIO und CDO

Digitale Souveränität kann nur erreicht werden, wenn technologische und geschäftliche Perspektiven miteinander verbunden werden. Der CIO verantwortet unter anderem Architektur, Sicherheit, Governance und den stabilen Betrieb der IT. Der CDO entwickelt digitale Geschäftsmodelle, Produkte und Transformationsprogramme. Gemeinsam schaffen beide Rollen die Voraussetzungen dafür, dass ein Unternehmen digitale Technologien selbstbestimmt einsetzen und weiterentwickeln kann.

Die CIO- und CDO-Lehrgänge kombinieren theoretische Grundlagen mit praktischen Übungen und Fallstudien. Der DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR wird als zentrales Werkzeug genutzt, um Strategien, Anforderungen und Transformationsvorhaben strukturiert zu entwickeln. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat der DIGITAL BUSINESS ACADEMY.

CIO VISION DAY 2027: Strategien für eine souveräne Unternehmens-IT

Ergänzt werden die Lehrgänge durch den CIO VISION DAY am 20. April 2027. Die hybride Tageskonferenz findet im Hotel Silicium in Höhr-Grenzhausen bei Koblenz sowie online statt.

Der Strategietag richtet sich an CIOs, CDOs, IT-Leiter, IT-Strategieverantwortliche, Geschäftsführer und Digitalentscheider aus dem Mittelstand. Im Mittelpunkt stehen IT-Strategie, künstliche Intelligenz, Automatisierung, Cloud-Transformation, Cybersecurity und die zukünftige Rolle des CIO.

Der CIO VISION DAY bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, aktuelle Herausforderungen digitaler Souveränität mit Experten und anderen Entscheidern zu diskutieren. Dazu gehören unter anderem die Bewertung technologischer Abhängigkeiten, der sichere Einsatz von Cloud- und KI-Lösungen, die Gestaltung zukunftsfähiger Architekturen sowie die Frage, wie Unternehmen ihre digitale Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit erhalten.

Start der Lehrgänge am 3. November 2026

Die nächsten Online-Lehrgänge zum Chief Information Officer und Chief Digital Officer starten am 3. November 2026. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind auf den jeweiligen Lehrgangsseiten sowie per E-Mail an seminare@poertner-consulting.de erhältlich.

Pörtner?Consulting unterstützt seit über 20?Jahren Unternehmen bei der digitalen Transformation: von Strategieentwicklung und Softwareauswahl über Implementierung bis hin zu Weiterbildung und Coaching. Mit Tools wie der „Digital Business Navigator“-Plattform und mehreren hundert E?Learnings bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für den Mittelstand.