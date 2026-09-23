Digitaler IHK-Unternehmenssprechtag

Die IHK Heilbronn-Franken und die Wirtschaftsförderungen der Region bieten am Dienstag, 13. Oktober, den nächsten Sprechtag für IHK-Mitgliedsunternehmen zu den Themen Existenzfestigung, Unternehmenswachstum, Unternehmenssicherung sowie Krisenbewältigung und Stabilisierung an. Der Sprechtag ist kostenfrei und findet digital statt.

In Einzelgesprächen erörtert der IHK-Berater die aktuelle Unternehmenssituation, informiert über Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten und zeigt mögliche nächste Schritte auf.

Weitere Informationen und Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 07131 9677-174.