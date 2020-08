Digitalisierung und IT als Taktgeber aus der Krise / Die solutions: die größte Digitalisierungsmesse des Landes, und der Deutsche IT-Leiter-Kongress (DILK) treten 2020 gemeinsam in Hamburg an (FOTO)

Fokus auf den Themen IT und Digitalisierung: Der etablierte Digitalisierungskongress “solutions:” kehrt vom 2. bis 4. September 2020 auf Kampnagel zurück. In Zeiten der Corona-Pandemie mit einer noch höheren Relevanz. Neu dabei: der große Deutsche IT-Leiter-Kongress (DILK) findet in diesem Jahr parallel an selber Stelle statt. Mit der breiten Themenvielfalt bietet die neu geschaffene 2in1-Veranstaltung eine noch umfassendere Wissens- und Netzwerkplattform.

In herausfordernden Zeiten haben sich zwei relevante Institutionen aus den Bereichen Digitalisierung und IT zusammengetan, um gemeinsam aus Hamburg ein Signal der Stärke zu senden.

– “DILK meets solutions” am 2. und 3. September im Rahmen der solutions: – Gemeinsam auf dem Weg zu robusten und krisenfesteren Unternehmen – Entscheider und Treiber des digitalen Wandels vor Ort treffen – Individuelles Hygienekonzept ermöglicht sicheres und effizientes Netzwerken

Der größte Fachkongress für Entscheider und Verantwortliche aus dem Bereich IT, der Deutsche IT-Leiter Kongress (DILK), und die solutions:, der Kongress zur fach- und branchenübergreifenden digitalen Transformation in Gesellschaft und Unternehmen, betreten 2020 gemeinsam die Bühne. Das Ziel: Chancen von Digitalisierung und IT aufzeigen und konkrete Lösungen und Perspektiven anbieten – auch, um möglichst schnell die negativen Auswirkungen der globalen Corona-Pandemie zu überwinden.

“Hier entsteht ein neues Schwergewicht im Bereich Digitalisierung in Deutschland”, sagt Patrick Postel, Geschäftsführer der solutions: und ergänzt: “Wir zeigen mit dem gemeinsamen Auftreten, dass die Antworten auf besondere Herausforderungen am besten gemeinsam gegeben werden können. Das gilt insbesondere jetzt.”

“IT-Leiter, Experten und Entscheider finden jetzt zwei große Fachveranstaltungen unter einem Dach, die sich inhaltlich und konzeptionell perfekt ergänzen”, sagt Christoph Rénevier, Geschäftsführer des DILK-Veranstalters FLEET Education Events. “Mit IT und Digitalisierung muss sich heute jede Führungskraft auseinandersetzen”, so Rénevier.

Dabei richtet sich die Veranstaltung erneut ausdrücklich an Mitarbeitende aus allen Fachbereichen. “Es ist keine reine Tech-Veranstaltung”, betont Postel. “Jede Abteilung kann und muss lernen, welche modernen Werkzeuge sie nutzen können, um ihre Fachaufgaben besser zu lösen”, so Postel.

Gemeinsam auf dem Weg zu robusten und krisenfesteren Unternehmen

Die gemeinsame Veranstaltung bietet die Gelegenheit, von Unternehmen wie Oracle, Fujitsu und Co. zu lernen. Die Partner und Redner der solutions: stellen Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen vor: Neue Formen der Zusammenarbeit, moderne Techniken und Methoden zu Kollaboration und Wissensmanagement und vielen mehr. In diesem Jahr natürlich auch mit dem Blick darauf, wie Digitalisierungsprojekte Wirtschaft und Gesellschaft helfen können, eine globale Krise zu überwinden.

Der DILK sorgt mit seinen hochkarätigen Rednern für neue Ideen und weitere Perspektivwechsel. Mit dabei: Kai Diekmann, Ex-Herausgeber und Chefredakteur der BILD-Gruppe im Springer-Verlag, Prof. Dr. Fabian Hemmert, Experte für Interface und User Experience-Design, oder der bekannte Organisationsforscher Ayad Al-Ani.

“Wir alle haben eines gemeinsam: Wir müssen herausfinden, was wir in Zukunft tun müssen, um gewissermaßen –unschlagbar– zu werden. Der Wissensaustausch ist essentiell, um eine Wirtschaft aus Unternehmen aufzubauen, die robust und agil genug sind, auch mit solch komplexen Krisensituationen umzugehen”, sagt Postel.

“Dazu braucht es Praxis-Knowhow genauso wie Visionen: Es geht um konkrete Problemlösungen aber auch um Soft-Skills wie etwa Führungskompetenzen”, sagt Rénevier und ergänzt: “Unsere gemeinsame Veranstaltung vermittelt das notwendige Handwerkszeug und bietet damit Entscheidern einen echten Mehrwert.”

Hybrides Event – sicher vernetzen und Wissen sammeln vor Ort

Mit der Eintrittskarte für DILK oder solutions: haben die Teilnehmer vor Ort automatisch auch digital Zutritt zu allen Vorträgen und Sessions der jeweils anderen Veranstaltung. Auch eine rein digitale Teilnahme ist möglich – jedoch glauben die Veranstalter an die Kraft des persönlichen Austauschs und haben daher ein Hygienekonzept entwickelt, das dem Rechnung trägt. Neben den bekannten Abstands-, Mundschutz- und Desinfektions-Regeln kommen buchbare Slots mit limitiertem Zutritt, feste Sitzplätze, größere Räumlichkeiten, intensive Belüftung u.v.m. zum Einsatz. So wird ein sicheres und persönliches Miteinander ermöglicht, natürlich in enger Absprache mit den Behörden der Stadt Hamburg.

Veranstaltungsort:

Kampnagel Internationale Kulturfabrik GmbH, Jarrestraße 20, 22303 HH, http://www.kampnagel.de

Programm und weitere Informationen: Detaillierte Infos zu Sprechern, Inhalten und Hygienekonzept finden Sie, stets aktuell, auf den unten angegebenen Webseiten.

http://www.solutions.hamburg und http://www.deutscher-it-leiterkongress.de/presse/

Pressekontakt:

Pressematerial und Kontakt: Angehängtes Bildmaterial und Bildmat

erial aus dem Mediakit unter https://solutions.hamburg/presse/ ist zur Verwendun

g in Zusammenhang mit der Veranstaltung freigegeben. solutions: Marco Bosch, 017

32104104, presse@solutions.hamburg, DILK: Tanja Knott, 0173 31 64 369, presse@fl

eet-events.de, http://www.deutscher-it-leiterkongress.de/presse/

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135825/4679689

OTS: solutions.hamburg by Silpion Events

Original-Content von: solutions.hamburg by Silpion Events, übermittelt durch news aktuell