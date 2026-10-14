Diktieren neu gedacht: egs Computer Vertrieb und Ambivio bringen KI-gestützte Diktierlösungen für Medizin, Recht und Business auf den Markt

Die egs Computer Vertrieb GmbH erweitert gemeinsam mit ihrem Partner Ambivio ihr Angebot an KI-gestützten Sprachlösungen. Mit Ambivio Voice Med, Ambivio Voice Professional und Ambivio Voice Legal stehen ab sofort drei spezialisierte Varianten zur Verfügung, die klassische Spracherkennung mit modernen KI-Funktionen verbinden. Sie richten sich an Arztpraxen und Kliniken, Kanzleien und Rechtsabteilungen sowie Unternehmen, Agenturen und Beratungen.

Ziel ist es, den Aufwand für die Erstellung und Bearbeitung von Texten deutlich zu reduzieren. Statt Dokumente vollständig zu tippen oder aufwendig nachzubearbeiten, können Anwender ihre Inhalte natürlich diktieren und direkt in der gewohnten Arbeitsumgebung weiterarbeiten. Die KI übernimmt dabei unter anderem die Formatierung, entfernt Füllwörter und berücksichtigt sprachliche Korrekturen während des Diktats.

Mehr als klassische Spracherkennung

Ambivio Voice geht über die reine Umwandlung gesprochener Sprache in Text hinaus. Die KI unterstützt Anwender bei der Erstellung und Überarbeitung ihrer Dokumente und lässt sich in bestehende Arbeitsabläufe integrieren.

Zu den zentralen Funktionen gehören:

Intelligentes Diktat: Satzzeichen, Groß- und Kleinschreibung sowie Absätze werden automatisch berücksichtigt. Füllwörter werden entfernt und Korrekturen während des Sprechens verarbeitet, sodass nur die korrigierte Fassung im fertigen Text verbleibt.

Sprachgesteuerte Textbearbeitung: Anwender können markierte Textpassagen kürzen, sachlicher formulieren, in Stichpunkte umwandeln oder übersetzen lassen.

Direkte Eingabe in bestehende Anwendungen: Der fertige Text erscheint an der Cursorposition – beispielsweise in Praxis- und Kanzleisoftware, in Word, im Browser oder in anderen Anwendungen.

Individuelles Fachvokabular: Fachbegriffe, Eigennamen und interne Abkürzungen können organisations- oder abteilungsbezogen gepflegt werden.

Vorlagen und Formulare per Sprache: Anwender nennen die gewünschte Vorlage und diktieren die benötigten Inhalte in einem Schritt. Die KI ordnet die Angaben den vorgesehenen Feldern zu.

Individuelle Schreibregeln: Einheitliche Formulierungen, Abkürzungen und Textkonventionen lassen sich hinterlegen. Regelbasierte Vorgaben können abhängig vom jeweiligen Dokumenttyp eingesetzt werden.

Die Bedienung erfolgt über einen Tastaturkurzbefehl, ein kompatibles Diktiermikrofon oder eine schwebende Schaltfläche. Die fertigen Texte werden direkt in die jeweilige Zielanwendung übernommen. Dadurch bleibt der Arbeitsablauf weitgehend unverändert, während die Texterstellung und -bearbeitung effizienter werden.

Fokussierte Erweiterung des egs-Portfolios mit KI-Lösungen

Mit der Einführung von Ambivio Voice setzt die egs Computer Vertrieb GmbH ihren Kurs fort, das Portfolio gezielt um KI-gestützte Lösungen für Dokumentation und digitale Arbeitsprozesse zu erweitern. Als spezialisierter Value Added Distributor verbindet egs innovative Technologien mit einem qualifizierten Fachhandelsnetzwerk. Die Partner werden durch Schulungen, technischen Support und individuelle Projektbegleitung unterstützt.

„Neben der präzisen Erkennung gesprochener Sprache gewinnen die intelligente Aufbereitung von Texten und die Integration in bestehende Arbeitsabläufe zunehmend an Bedeutung. Mit Ambivio Voice erweitern wir unser Portfolio um eine Lösung, die genau hier ansetzt und sich für unterschiedliche Berufsgruppen einsetzen lässt“, sagt Andreas Platt, Inhaber und Geschäftsführer der egs Computer Vertrieb GmbH.

„Unser Anspruch ist es, unseren Fachhandelspartnern nicht nur innovative Produkte bereitzustellen, sondern ihnen neue Möglichkeiten zu eröffnen, ihre Kunden bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse zu begleiten. Ambivio Voice bietet dafür einen interessanten Ansatz, da die Lösung unmittelbar am Arbeitsplatz ansetzt und sich in vorhandene Anwendungen einfügt“, ergänzt Jan Schneider, Leiter Vertrieb und Marketing der egs Computer Vertrieb GmbH.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den drei Produktvarianten finden Interessierte auf den Produktseiten von Ambivio:

Ambivio Voice Med: https://ambivio.ai/voice/med

Ambivio Voice Professional: https://ambivio.ai/voice/professional

Ambivio Voice Legal: https://ambivio.ai/voice/legal

Informationen zu egs und dem Lösungsportfolio finden Sie unter https://www.egs-vertrieb.de/.

Die egs Computer Vertrieb GmbH wurde im August 1978 gegründet und ist seit Anfang der 1990er-Jahre auf professionelle Spracherkennung und die Digitalisierung von Dokumentations- und Arbeitsprozessen spezialisiert. Als Value Added Distributor verbindet egs innovative Technologiehersteller mit einem qualifizierten Fachhandel und unterstützt seine Partner mit Schulungen, Zertifizierungen, technischem Support und individueller Projektbegleitung. Das Portfolio umfasst Lösungen für das Gesundheitswesen, das Rechtswesen, Finanzdienstleister, Behörden und Unternehmen. Im Jahr 2026 wurde egs offizieller Microsoft Distributor für Microsoft Dragon Copilot.

Weitere Informationen: https://www.egs-vertrieb.de/