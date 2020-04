Diversifikation und gefragte Rohstoffe gegen die weltweite Krise

Platin etwa wird nicht nur in Katalysatoren verwendet, sondern auch in der Medizintechnik, beispielsweise bei Laborgeräten verbaut. Auch Palladium wird in Abgaskatalysatoren, aber auch im medizinischen Umfeld gebraucht. Beide Rohstoffe besitzen ähnliche Fähigkeiten und kommen so in chemischen, biochemischen und medizinischen Anwendungen zum Einsatz.

Zu den großen Produzenten von Platin und Palladium gehört zum Beispiel Sibanye-Stillwater. Betriebe in den USA und in Südafrika liefern die wertvollen Rohstoffe. Auch unter den Goldproduzenten gehört das Unternehmen zu den Großen.

PGM-Betriebe und Gold, damit besitzt Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-isoenergy-sibanye-stillwater-skeena-resources-und-auryn-resources/ – zwei Standbeine. Eine noch größere Diversifizierung besitzen Royalty-Unternehmen. Diese verdienen mit Lizenzvereinbarungen, wobei das Bergbaurisiko vor allem bei den Partnergesellschaften liegt.

Ein hauptsächlich auf Nordamerika gerichtetes Portfolio von mehr als 135 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen besitzt etwa Osisko Gold Royalties – https://www.youtube.com/watch?v=Xrqpw0uI1a0&feature=emb_rel_end -. Darunter befinden sich hochwertige Beteiligungen wie eine 5-prozentige Lizenzgebühr für die größte Goldmine Kanadas, die Malartic-Mine. Insgesamt ist Osisko Gold Royalties an 18 produzierenden Projekten beteiligt und gehört zu den größten Edelmetall-Lizenzunternehmen weltweit.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater und Osisko Gold Royalties.

