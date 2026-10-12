DMRZ Transport: Die neue App für Krankenfahrten ist da

Ab dem 12. Oktober steht DMRZ Transport, die neue App für Android und iOS, bereit. Sie wurde gemeinsam mit Kunden aus der Praxis entwickelt und bringt die wichtigsten Funktionen dorthin, wo sie gebraucht werden: direkt ins Fahrzeug. Hier könnt ihr Fahrten einsehen, Dokumente fotografieren und Arbeitszeiten erfassen. Für Fahrdienste von Krankenfahrten und Krankentransporten sowie Taxi-/Mietwagenbetriebe: Die App sorgt für weniger Papier, weniger Rückfragen und mehr Transparenz im Arbeitsalltag.

Gemeinsam mit Kunden entwickelt – für die Praxis gemacht

Wer Krankenfahrten durchführt, hat selten Zeit für Umwege. Genau deshalb wurde die DMRZ-App zusammen mit Kunden aus der Branche entwickelt. Das Ziel: Medienbrüche reduzieren, Nacharbeit minimieren und Fahrer entlasten. Die App ergänzt die DMRZ Krankentransport- und Taxisoftware um mobile Arbeitsabläufe und sorgt für einen durchgängigen digitalen Prozess. Aufträge und Schichtinformationen werden mobil bereitgestellt, direkt vor Ort bearbeitet und automatisch mit dem zentralen DMRZ-System synchronisiert. Die Bedienung ist modern und intuitiv – entwickelt für den Einsatz unterwegs.

Was die App kann: Die wichtigsten FunktionenFahrten mobil einsehen und bearbeiten

Die App zeigt automatisch alle Fahrten der nächsten zwei Tage an. In der Detailansicht sind alle relevanten Informationen auf einen Blick verfügbar: Fahrgastdaten, Abholort, Zielort, Transporteigenschaften, Kontaktdaten, geplante Zeiten und Fahrtbemerkungen. Die Navigation lässt sich direkt aus der Fahrt heraus starten. Fahrer können den Fahrtstatus an die Disposition zurückmelden und Zuzahlungen sowie Zuzahlungsbefreiungen direkt in der App erfassen. Alle Angaben werden der jeweiligen Fahrt zugeordnet und automatisch übertragen.

Immer informiert – auch wenn die App im Hintergrund läuft

Ändert sich eine Fahrt, kommt die Information sofort als Push-Benachrichtigung auf das Gerät. Und zwar konkret: die Uhrzeit, der Abholort, Name des Patienten oder eine Transporteigenschaft. Neue Fahrten und Schichtänderungen werden ebenfalls gemeldet. Geänderte Fahrten sind in der Übersicht klar markiert und bleiben im Änderungslog nachvollziehbar. Die Push-Nachrichten funktionieren auch dann, wenn die App gerade nicht im Vordergrund ist.

Dokumente direkt fotografieren mit SmartSnapp

Transportscheine, Dialyseprotokolle und andere Dokumente lassen sich mit SmartSnapp direkt über die App erfassen und werden dann in den eigenen DMRZ-Zugang übertragen. Die App erkennt dabei das Dokument automatisch: Muster 4, AOK-Genehmigungen sowie einzelne Dialyseprotokolle werden von einer Texterkennung automatisch ausgelesen.

Erfasste Dokumente bleiben bis zu 24 Stunden lokal auf dem Gerät einsehbar und bearbeitbar. Optional können Uploads ausschließlich über WLAN erfolgen – bis dahin werden die Dokumente sicher zwischengespeichert.

Arbeitszeiten erfassen – per Knopfdruck

Schichten starten, pausieren und beenden läuft direkt über die App – und das minutengenau und ohne Nacharbeit. Die Schichtübersicht zeigt die geplante und die tatsächlich geleistete Arbeitszeit im Vergleich. Mitarbeitende sehen ihre Schichten für die kommenden 14 Tage, das zugeordnete Fahrzeug und die eingeteilten Teamkollegen. Bemerkungen zur Schicht lassen sich ebenfalls erfassen und werden automatisch synchronisiert.

Offline-Modus: auch ohne Netz einsatzbereit

Schlechte Netzabdeckung ist auf dem Weg zum Dialysezentrum oder in Gebieten mit schwachem Empfang keine Seltenheit. DMRZ Transport funktioniert auch offline: Fahrten und alle relevanten Informationen sind lokal auf dem Gerät verfügbar und können weiter eingesehen und bearbeitet werden – unabhängig davon, ob gerade eine Internetverbindung besteht oder nicht. Sobald die Verbindung wieder steht, werden die Daten automatisch synchronisiert. Besonders hilfreich ist das in Krankenhäusern, Seniorenzentren und anderen Gebäuden mit zeitweise eingeschränktem Empfang.

Jetzt verfügbar: Für Android und iOS

Die App DMRZ Transport funktioniert sowohl auf Smartphones als auch auf fest verbauten Fahrzeuggeräten. Die App steht ab dem 12. Oktober zum Download für Android und iOS bereit.

DMRZ Transport ist der nächste Schritt zu einem wirklich papierlosen, reibungslosen Arbeitsalltag im Krankenfahrten-Betrieb. Probiere es aus!

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Tim Dreschmann ist dein Ansprechpartner für die Krankentransport- und Taxisoftware von DMRZ – und natürlich auch zu der neuen App. Tim hilft dir herauszufinden, ob DMRZ genau das ist, was du brauchst. Buch dir direkt einen digitalen Beratungstermin. Kostenlos und unverbindlich!

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