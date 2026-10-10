Domainbestand unter .de wächst auf 18,15 Millionen: Ende August 2026 sind 535.566 Adressen mehr registriert als im Vorjahr, ein Plus von 3,0 Prozent

Die deutsche Länderendung .de hat im Sommer 2026 die Marke von 18 Millionen registrierten Adressen überschritten. Laut der Pressemitteilung der Registrierungsstelle Deutsches Network Information Center (DENIC) vom 30. Juni 2026 wurde im Juni die 18-millionste .de-Domain registriert. Die Monatsstatistik der Genossenschaft weist zum 31. August 2026 einen Bestand von 18.150.432 Adressen aus, 535.566 mehr als im August 2025. Statistisch hält damit fast jeder sechste Einwohner Deutschlands eine .de-Adresse. Für Betreiber bestehender Websites heißt das im Oktober 2026: Jede neue Adresse ist ein möglicher Mitbewerber um dieselben Suchanfragen, und Werkzeuge für die Wettbewerbsanalyse im Web werden zur Grundausstattung.

Wo die 18 Millionen .de-Adressen registriert sind

Der Bestand verteilt sich ungleich über das Land und reicht weit über die Grenzen hinaus. Nach Angaben der DENIC-Jahresstatistik für 2025 waren zum Jahresende rund 15,5 Millionen Domains den 400 deutschen Städten und Kreisen zugeordnet, fast 2,15 Millionen oder 12,2 Prozent hielten Inhaber außerhalb Deutschlands. Vier Befunde aus der Regionalauswertung fallen auf:

Berlin führt mit 929.612 Domains vor Hamburg (627.674) und München (524.028).

Je 1.000 Einwohner liegt Hamburg mit 329 Adressen vorn, gefolgt von Berlin (246), Hessen (203) und Bayern (201).

Sachsen-Anhalt bildet mit 88 Domains je 1.000 Einwohner das Schlusslicht, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen kommen auf je 109.

Am stärksten wuchs der Bestand 2025 in Niedersachsen (plus 1,82 Prozent), Brandenburg (plus 1,09) und Sachsen-Anhalt (plus 1,05).

Der Bestand mit ausländischen Inhabern legte 2025 laut DENIC um 3,3 Prozent zu und wuchs damit schneller als der Gesamtbestand. Die DENIC liest das als Zeichen, dass .de über die Landesgrenzen hinaus als Qualitätsendung gilt, vor allem im EU-Raum.

Wie schnell der Bestand seit der Gründung der DENIC gewachsen ist

Die Länderendung wurde 1986 in die Datenbank der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) eingetragen und zunächst aus den Vereinigten Staaten verwaltet; 1988 übernahm die Universität Dortmund eine handgepflegte Liste mit sechs Domains. Als 37 Internetprovider 1996 die DENIC eG gründeten, lag der Bestand bei rund 50.000 Adressen. 1999 fiel die erste Million, 2006 die zehnte, und in Spitzenjahren kam laut DENIC bis zu eine Million Domains pro Jahr hinzu. Die Monatsstatistik zeigt für 2026 wieder mehr Tempo: Seit dem Jahresende 2025 mit 17.663.886 Adressen kamen bis Ende August 486.546 hinzu, ein Plus von 2,8 Prozent in acht Monaten. Ende Juni lag der Monatsendwert mit 17.998.588 noch knapp unter der Schwelle; die Statistik zählt den Bestand am letzten Tag des Monats, Löschungen eingerechnet.

Das Alter einer Adresse sagt dabei nichts über ihre Qualität, aber einiges über ihre Geschichte: frühere Inhaber, alte Verlinkungen, gewachsene oder verlorene Reputation. Wer eine gebrauchte Domain übernimmt oder eine bestehende bewertet, findet eine Einordnung des Domain Age Checkers als Prüfwerkzeug, die erklärt, welche Rückschlüsse das Registrierungsdatum zulässt und welche nicht.

Auch die technische Absicherung wächst: Die Zahl der mit DNSSEC signierten .de-Domains stieg laut DENIC-Monatsstatistik von 356.388 im August 2025 auf 444.867 im August 2026, ein Zuwachs von 24,8 Prozent. Ihr Anteil am Gesamtbestand bleibt mit 2,5 Prozent klein. Die Zahl der Domains mit Umlauten oder Sonderzeichen sank im selben Zeitraum leicht auf 614.468.

Warum .de bei deutschen Nutzern vor .com liegt

Die Endung profitiert von einer Bekanntheit, die kaum eine andere Marke im deutschen Internet erreicht. Nach Angaben der DENIC ergab eine im Dezember 2025 durchgeführte Befragung der Ipsos GmbH Hamburg unter mehr als 1.000 Personen eine ungestützte Bekanntheit von 79 Prozent für .de. Für .com lag der Wert bei 67 Prozent, für .net bei 17 Prozent; gestützt erreichte .de 97 Prozent. 78 Prozent der Befragten bezeichneten sich als äußerst oder sehr vertraut mit .de, bei .com waren es 64 Prozent. Bei freier Wahl würden sich 72 Prozent für eine .de-Adresse entscheiden und 29 Prozent für .com. Bestnoten erhielt .de bei Datenschutz, deutschsprachigen Inhalten und nationaler Relevanz.

Für die Suchmaschinenoptimierung ist die Endung selbst kein Rankingfaktor, die Nutzererwartung dahinter aber schon: Eine .de-Adresse signalisiert deutschsprachige Inhalte und einen Ansprechpartner im Inland. Wer mit einer anderen Endung auf deutsche Nutzer zielt, muss diese Signale über Sprache, Impressum und Inhalte erst nachbauen.

Was das weltweite Wachstum für den Wettbewerb um Sichtbarkeit bedeutet

Der deutsche Zuwachs bleibt hinter dem globalen Tempo zurück. Laut dem Domain Name Industry Brief, einem von Verisign gesponserten Branchenbericht vom 23. Juli 2026, gab es Ende des zweiten Quartals 2026 weltweit 401,6 Millionen registrierte Domains. Das waren 29,9 Millionen oder 8,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Länderendungen kamen zusammen auf 148,6 Millionen Adressen (plus 3,6 Prozent); .de war nach .cn die zweitgrößte Länderendung und nach .com und .cn die drittgrößte Endung überhaupt. Am schnellsten wuchsen die neuen generischen Endungen wie .xyz oder .shop mit 34,0 Prozent auf 52,9 Millionen, bei einer Verlängerungsquote von zuletzt nur 31,0 Prozent.

Die Verlängerungsquoten trennen dabei Bestand von Durchlauf. Für .uk nennt der Branchenbericht laut seiner Methodik eine Quote von 81,6 Prozent, für .xyz 17,5 Prozent; der größere Teil der neuen generischen Adressen wird also nicht verlängert. Für den Domainbestand unter .de nennt die Monatsstatistik der DENIC keine Verlängerungsquote, der stetige Monatszuwachs deutet aber auf einen überwiegend gehaltenen Bestand hin. Für die Sichtbarkeit einer Website bedeutet das: Der Wettbewerb um deutsche Suchanfragen wächst mit im Jahresmittel rund 45.000 zusätzlichen .de-Adressen pro Monat langsam, aber dauerhaft.

Weshalb eine .de-Adresse im Herbst 2026 kein Sichtbarkeitsversprechen mehr ist

18 Millionen Adressen bedeuten, dass nahezu jeder naheliegende Begriff unter .de vergeben ist und neue Projekte mit Bindestrichen, Zusätzen oder Kunstwörtern ausweichen. Die Suchmaschine bewertet nicht die Adresse, sondern das, was unter ihr erreichbar ist: Ladezeit, Struktur, Inhalte, Verlinkung. Der Rekordbestand verschiebt den Aufwand von der Registrierung zur Pflege.

„Die 18-millionste Adresse ist eine Zahl für die Registrierungsstelle, nicht für den Betreiber. Wer sichtbar bleiben will, muss die eigene Website heute gegen 18 Millionen mögliche Nachbarn vergleichen und nicht mehr gegen eine Handvoll bekannter Mitbewerber“, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH.

Die DENIC führt die Monatsstatistik fortlaufend; die Regionalauswertung für das Jahr 2026 erscheint erfahrungsgemäß im Frühjahr 2027 und zeigt dann, welche Regionen den Zuwachs des Rekordjahres getragen haben.

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