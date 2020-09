Dominica ist das beste Land für eine Staatsbürgerschaft durch Investitionen, so der PWM-Bericht der FT

Im vierten Jahr in Folge belegte der Commonwealth of Dominica den ersten Platz im CBI-Index (https://cbiindex.com/reports) – der renommierten Untersuchung aller aktiven CBI-Programme (Citizenship by Investment) weltweit. Am 7. September veröffentlichte die Zeitschrift Professional Wealth Management – eine Publikation der Financial Times – die neue Ausgabe des CBI-Index, in dem 14 Programme mit neun sogenannten –Säulen– verglichen werden.

Dominica belegte erneut den ersten Platz im CBI-Index und erreichte die höchste Punktzahl bei sechs Säulen, einschließlich der in diesem Jahr neu hinzugekommenen Säulen, die die Attraktivität für Familien und die Sicherheit des Programms messen. Weitere Kategorien, in denen Dominica Bestnoten erhielt, sind u.a. gebührende Sorgfalt, einfache Bearbeitung, keine Reise- oder Aufenthaltspflicht und erschwingliche Mindestinvestitionen.

“Dominica, das sich im vierten Jahr in Folge als bestes CBI-Programm der Welt gezeigt hat, überzeugt durch einen ausgezeichneten Ruf für die Erfüllung der Bedürfnisse von Investoren bei gleichzeitig hoher Sorgfalt, geringem Mindestinvestitionsaufwand, einer effizienten Abwicklung und einem erneuten Schwerpunkt auf Familienzusammenführung”, heißt es im Bericht.

Wissenschaftler James McKay kommentiert die jüngsten Änderungen an der Definition von –abhängig– und die Ergänzungen nach der Staatsbürgerschaft unter Dominicas CBI-Programm (https://cbiu.gov.dm/faqs/) . Er stellt fest, dass Dominica eines der geschwisterfreundlichsten Programme bietet, das eine erweiterte Altersberechtigung vorsieht. Gleichermaßen können diejenigen, die bereits die dominikanische Staatsbürgerschaft über CBI erhalten haben, nun nach dem Erstantrag weitere Unterhaltsberechtigte hinzufügen, wie z.B. Neugeborene, neue Ehepartner und bereits vorhandene Unterhaltsberechtigte.

Botschafter Emmanuel Nanthan, Leiter der Citizenship by Investment Unit (CBIU) in Dominica, kommentiert: “Es ist uns eine Ehre, erneut zum weltbesten Land für Staatsbürgerschaft durch Investitionen auserkoren zu werden. Der CBI spielt in unserer Wirtschaft und in unserem Alltag eine wichtige Rolle. Wir arbeiten hart daran, hohe Standards für Integrität, Effizienz und, was wichtig ist, einen spürbaren Einfluss auf unsere Bevölkerung aufrechtzuerhalten.”

Zu der Frage, wie –sicher– das CBI-Programm Dominicas ist, stellt der Wissenschaftler fest, dass es sich seit seiner Gründung 1993 –bewährt hat–. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Dominica –ein hoch angesehenes Ziel für eine zweite Staatsbürgerschaft– ist. Darüber hinaus weist der Bericht auf die einladende Umgebung der Insel hin: –Länder wie Dominica bieten grüne Natur, Sonnenschein, saubere Luft und das ganze Jahr über Zugang zu saftigem Obst und Gemüse.”

Premierminister Roosevelt Skerrit erklärt: “Für uns sind ausländische Investoren, die durch CBI unsere Bürger werden, wirklich wertvolle Partner. Wir sind stolz darauf, sie bei uns willkommen heißen zu dürfen und ihnen ein wirklich attraktives Zuhause bieten zu können.”

Einzelpersonen und Familien, die die Staatsbürgerschaft Dominicas erhalten möchten, müssen zunächst eine Reihe von Due-Diligence-Prüfungen bestehen. Wenn sie diese Prüfungen bestanden haben, können sie entweder einen Mindestbeitrag von 100.000 USD an den Economic Diversification Fund (https://cbiu.gov.dm/investment-options/economic-diversification-fund/) zahlen oder mindestens 200.000 USD in vorab genehmigte Immobilien (https://cbiu.gov.dm/investment-options/approved-real-estate-projects/) investieren.

Anträge können nur über einen Bevollmächtigten (https://cbiu.gov.dm/dominica-citizenship/authorised-agents/) gestellt werden. Die Bearbeitung dauert durchschnittlich drei Monate. Im Hinblick auf Covid-19 hat die CBIU den Bevollmächtigten vorübergehend erlaubt, Anträge online einzureichen, wobei die Originalunterlagen zu einem späteren Zeitpunkt benötigt werden.

http://www.cbiu.gov.dm/

cbiusecretary@dominica.gov.dm

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1249824/CBI_Index_Dominica_Infographic.jpg

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133953/4701319 OTS: The Government of Dominica

Original-Content von: The Government of Dominica, übermittelt durch news aktuell