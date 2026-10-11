Dongi stellt seine Internetportale und digitalen Angebote vor

Michael Nagorski betreibt mit Dongi.de, Dongi.World und weiteren Projekten verschiedene Internetplattformen für Suche, Kleinanzeigen, Preisvergleiche und Online-Dienstleistungen.

Goslar, 11. Oktober 2026 – Unter dem Namen Dongi entwickelt und betreibt Michael Nagorski mehrere Internetprojekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Angebote richten sich an private Nutzer, Unternehmen und Werbekunden, die Informationen suchen, Produkte und Dienstleistungen anbieten oder verschiedene Online-Angebote nutzen möchten.

Ein zentraler Bestandteil ist Dongi.de. Die Plattform verbindet verschiedene Suchmöglichkeiten und Themenbereiche. Nutzer können dort unter anderem nach allgemeinen Informationen, Preisen, Reiseangeboten und Musik suchen. Ziel ist es, unterschiedliche Suchfunktionen an einem Ort zugänglich zu machen und die Suche im Internet übersichtlicher zu gestalten.

Mit Dongi.World wird das Angebot um eine international ausgerichtete Suchplattform ergänzt. Das Projekt soll Nutzern zusätzliche Möglichkeiten bieten, Informationen und Angebote über Ländergrenzen hinweg zu finden. Die Suchfunktionen und die technische Weiterentwicklung stehen dabei im Mittelpunkt.

Zum Netzwerk gehört außerdem Professor.Today, ein weiteres Internetprojekt mit eigenständigem Angebot. Daneben wird mit DongiMail ein E-Mail-Dienst angeboten, der das bestehende Portfolio ergänzt.

Ein weiterer Bereich ist Inserates.de. Das Kleinanzeigenportal ermöglicht es Nutzern, Anzeigen aufzugeben und nach Angeboten aus verschiedenen Kategorien zu suchen. Dazu gehören beispielsweise Fahrzeuge, Immobilien, Möbel, Elektronik, Dienstleistungen und weitere Waren des täglichen Bedarfs. Damit richtet sich das Portal sowohl an private Anbieter als auch an gewerbliche Interessenten.

Mit Liebekaufen gehört auch ein Projekt aus dem Bereich Online-Kontakte und Begegnungen zum Angebot. Die verschiedenen Plattformen verfolgen unterschiedliche Schwerpunkte und sollen jeweils eigene Zielgruppen ansprechen.

Neben den Angeboten für Nutzer bestehen Werbemöglichkeiten für Unternehmen und andere Interessenten. Diese können ihre Produkte, Dienstleistungen oder Internetseiten über die entsprechenden Plattformen bekannter machen. Die jeweiligen Werbeangebote und Konditionen unterscheiden sich je nach Projekt.

Michael Nagorski arbeitet an der weiteren Entwicklung seiner Internetprojekte. Dazu gehören die Erweiterung bestehender Funktionen, technische Anpassungen und die Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten. Die einzelnen Plattformen sollen schrittweise ausgebaut und miteinander ergänzt werden.

Weitere Informationen:

https://www.dongi.de

https://www.dongi.world

https://www.inserates.de

Pressekontakt:

Michael Nagorski

Dongi.de

Goslar, Deutschland