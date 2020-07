Dorette Segschneider – Winning Excellence

“Sie sind handlungsfähig und zwar immer! Sie erreichen Ihre Ziele und zwar früher. Sie genießen hohes Vertrauen als Leader und das nachhaltig. Sie handeln besonnen und souverän – egal, wie groß der Druck ist. Das bedeutet Sparring mit mir als Generalistin unter den Executive Sparringspartnern”, sagt Dorette Segschneider. Mit Empathie und Leistungsorientierung führt sie Unternehmer, Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte in eine erfolgreiche Zukunft.

Die Kombination aus ihrer langjährigen Berufserfahrung als Executive Sparringspartner sowie als TV-Moderatorin einer Wirtschaftssendung in über 1000 Interviews mit Führungspersönlichkeiten und ihrer fundierten Ausbildung als Coach, ist die Basis ihrer Kompetenz. Aufgrund ihrer vielfältigen Erfahrungen auch unter Stresssituationen Höchstleistung zu bringen, sei sie heute selbst in der Lage, in jeder Situation handlungsfähig zu bleiben. Auch in Extremsituationen behalte sie die Übersicht. Souverän agieren und kommunizieren bei hoher Sicherheit in Entscheidungsprozessen sind Teil ihrer DNA geworden. Diese Fähigkeit gibt sie als Executive Sparringspartner, Task Force und Trusted Advisor an ihre Klienten weiter.

People Focus und Höchstleistung – das sind die beiden Werte, die Dorette Segschneider in ihrer Arbeit antreiben. “Ich liebe die schwierigen Situationen und bin dann erfolgreich, wenn andere schon längst aufgegeben haben”, so Dorette Segschneider, die als Task Force Spezialfälle in Unternehmen löst. Unbequeme Wahrheiten mit Nachdruck ansprechen und Lösungen für scheinbar ausweglose Situationen finden – das ist ihre Leidenschaft.

Dorette Segschneider verknüpfe Erfahrung und Wissen zu einer einzigartigen Coaching-Methode. Ihre langjährige Tätigkeit als TV-Moderatorin und verantwortliche TV-Autorin sowie Dozentin an einer Hochschule hat sie ergänzt durch mehrjährige Ausbildungen u. a. zum Charisma-Enhancement-Trainer (USA), Strategic Intervention Coach (USA), LINC Personality Profiler-Trainer (Uni Lüneburg) und Neuro-Intelligence-Coach. Unternehmerische Handlungsfähigkeit habe sie im familieneigenen, mittelständischen Unternehmen von der Pike auf gelernt.

Mehr zu Dorette Segschneider – Winning Excellence, erfahren Sie auf ihrer neuen Website unter: www.dorettesegschneider.de