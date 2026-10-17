Dot-Domains: Die Verlängerung der Sunrise eröffnet eine zweite Chance auf begehrte Domainnamen

Manchmal ist eine Verschiebung eine gute Nachricht. Besonders dann, wenn sie neue Möglichkeiten eröffnet, die man bereits für verloren gehalten hatte.

Genau das geschieht jetzt bei den neuen Dot-Domains.

Ursprünglich sollte die Sunrise Period am 19. Oktober 2026 enden. Doch die Registry hat den Zeitplan überraschend geändert. Die Sunrise Period der Dot-Domains wurde um einen Monat bis zum 19. November 2026 verlängert.

Was zunächst wie eine gewöhnliche Terminänderung aussieht, könnte für zahlreiche Unternehmen, Markeninhaber und Organisationen eine wertvolle Gelegenheit sein.

Denn die zusätzliche Zeit ermöglicht etwas, das viele Interessenten bisher für kaum noch realisierbar hielten: Sie können jetzt noch eine Marke anmelden, diese beim Trademark Clearinghouse hinterlegen lassen und anschließend versuchen, ihre gewünschte Dot-Domain während der Sunrise Period zu registrieren.

Die Secura GmbH bietet an, diesen Weg für interessierte Unternehmen und Organisationen zu organisieren.

Wenn aus Green Dot plötzlich green.dot wird

Um zu verstehen, warum sich das lohnen kann, genügt ein Blick auf die Besonderheit der neuen Domain-Endung.

Der Punkt gehört zu den unscheinbarsten, aber wichtigsten Zeichen des Internets. Er trennt den eigentlichen Domainnamen von seiner Endung. Ohne ihn gäbe es Internetadressen in ihrer vertrauten Form nicht.

Nun wird ausgerechnet das englische Wort für Punkt, „dot“, selbst zu einer Domain-Endung.

Damit entstehen ungewöhnlich einprägsame Internetadressen.

Ein anschauliches Beispiel ist die Green Dot Rep GmbH aus Köln. Für ein Unternehmen mit „Green Dot“ im Namen wäre eine Adresse wie green.dot besonders passend.

Aus zwei Wörtern wird eine kurze Internetadresse. Der Punkt übernimmt gleichzeitig die Funktion der Worttrennung, während „dot“ als Domain-Endung erscheint.

Ähnliches gilt für den bekannten Begriff „Red Dot“.

Aus Red Dot wird red.dot.

Aus Blue Dot könnte blue.dot werden, aus Smart Dot smart.dot.

Die Internetadresse bildet damit beinahe den Namen selbst ab.

Gerade für Unternehmen, Produkte und Marken, deren Namen das Wort „Dot“ enthalten, entsteht eine interessante Möglichkeit, ihre digitale Identität besonders kurz und einprägsam darzustellen.

Die Rückkehr der guten Begriffe

Doch die neuen Dot-Domains sind keineswegs nur für Unternehmen interessant, deren Namen auf „Dot“ enden.

Es gibt ein Problem, das fast jeder kennt, der schon einmal einen attraktiven Domainnamen gesucht hat.

Man hat eine gute Idee. Einen kurzen Begriff, einen einprägsamen Namen oder ein Wort, das genau zum eigenen Unternehmen passt.

Dann beginnt die Suche.

Unter .com ist der Name vergeben. Unter .de ebenfalls. Unter .net, .org und zahlreichen weiteren Domain-Endungen sieht es kaum besser aus.

Die besten Begriffe scheinen längst verteilt.

Mit den Dot-Domains öffnet sich nun ein neuer Namensraum.

Ein Begriff, der unter etablierten Domain-Endungen bereits seit Jahrzehnten vergeben ist, kann als Dot-Domain zunächst noch frei sein.

Kurze Wörter, Branchenbezeichnungen, Städtenamen, Produktbegriffe oder international verständliche Ausdrücke bekommen damit eine neue Chance.

Die Einführung einer neuen Domain-Endung ist deshalb immer auch eine Rückkehr der guten Begriffe.

Doch diese Gelegenheit bleibt nicht unbegrenzt bestehen. Auch unter den Dot-Domains kann jeder Name nur einmal vergeben werden.

Die überraschende Nachricht: Ein Monat mehr Zeit

Die Registry hat jetzt mitgeteilt, dass die Sunrise Period nicht wie ursprünglich vorgesehen am 19. Oktober, sondern erst am 19. November 2026 endet.

Die neue Einführung der Dot-Domains erfolgt nach folgendem Zeitplan:

* Sunrise Period: 21. Juli bis 19. November 2026

* Early Access Period: 20. November bis 1. Dezember 2026

*General Availability: ab 2. Dezember 2026

Besonders wichtig ist die Verlängerung der Sunrise Period.

Denn während dieser Phase können qualifizierte Markeninhaber ihre Marken bevorzugt als Dot-Domains registrieren.

Anders als bei manchen anderen Domain-Einführungen erfolgt die Vergabe während der Sunrise nach dem Prinzip „First Come – First Served“.

Wer die Voraussetzungen erfüllt und zuerst erfolgreich registriert, erhält den gewünschten Namen.

Die Geschwindigkeit kann damit ebenso wichtig sein wie die Berechtigung zur Teilnahme.

Noch keine Marke? Jetzt eröffnet sich eine neue Möglichkeit

Man stelle sich einen Unternehmer vor, der seit Jahren unter einem bestimmten Namen arbeitet.

Seine Kunden kennen diesen Namen. Er steht auf der Webseite, auf Rechnungen, in Prospekten und vielleicht sogar auf den Firmenfahrzeugen.

Nur als Marke wurde der Name bislang nicht eingetragen.

Vielleicht erschien eine Markenregistrierung nie notwendig. Vielleicht wurde sie immer wieder verschoben.

Als die Einführung der Dot-Domains angekündigt wurde, war es für eine kurzfristige Markenanmeldung möglicherweise schon knapp.

Doch jetzt hat sich die Situation geändert.

Durch die Verlängerung der Sunrise bis zum 19. November 2026 ist zusätzliche Zeit entstanden, um eine Marke anzumelden und die Voraussetzungen für eine Sunrise-Registrierung zu schaffen.

Das ist eine Chance, die besonders für kleinere und mittelständische Unternehmen, Verbände, Vereine, kulturelle Einrichtungen und Organisationen interessant sein kann.

Denn sie müssen nicht zwangsläufig bis zur allgemeinen Registrierung am 2. Dezember warten.

Wenn eine geeignete Marke rechtzeitig eingetragen und beim Trademark Clearinghouse akzeptiert wird, kann die entsprechende Dot-Domain noch während der Sunrise registriert werden.

Natürlich ist dabei Eile geboten. Eine Markenanmeldung allein genügt nicht. Die Marke muss die Anforderungen des Trademark Clearinghouse und der Registry erfüllen. Auch hängt die rechtzeitige Teilnahme von der Bearbeitungsdauer der zuständigen Markenbehörde ab.

Aber die Verlängerung eröffnet eine Möglichkeit, die ohne den zusätzlichen Monat erheblich schwieriger gewesen wäre.

Die Secura GmbH organisiert den Weg zur Sunrise

Genau hier setzt das Angebot der Secura GmbH an.

Unternehmen und Organisationen, die ihren gewünschten Begriff noch nicht als Marke geschützt haben, können sich an Secura wenden.

Die Secura GmbH (secura@domainregistry.de) kann kurzfristig eine geeignete Markenanmeldung organisieren.

Nach erfolgreicher Markeneintragung kann die Marke beim Trademark Clearinghouse (TMCH) hinterlegt werden.

Das Trademark Clearinghouse dient als zentrale Datenbank für Markenrechte bei der Einführung neuer Domain-Endungen.

Sobald die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Secura GmbH versuchen, die gewünschte Dot-Domain noch während der verlängerten Sunrise Period zu registrieren.

Für den Kunden bedeutet dies einen abgestimmten Ablauf: Markenanmeldung, Trademark Clearinghouse und Domainregistrierung aus einer Hand.

Wer diesen Weg nutzen möchte, sollte sich möglichst frühzeitig melden. Denn die neue Frist bis zum 19. November bedeutet nicht, dass man mit der Markenanmeldung bis zum letzten Tag warten kann.

Nach der Sunrise beginnt die Holländische Auktion

Wer nicht an der Sunrise teilnehmen kann, erhält anschließend eine weitere Möglichkeit.

Vom 20. November bis zum 1. Dezember 2026 findet die Early Access Period statt.

Sie funktioniert nach dem Prinzip einer Holländischen Auktion.

Bei einer gewöhnlichen Auktion steigt der Preis, solange die Interessenten weiterbieten.

Bei der Early Access Period geschieht das Gegenteil.

Zu Beginn ist die Registrierungsgebühr besonders hoch. Danach wird sie von Tag zu Tag günstiger.

Damit steht jeder Interessent vor einer Entscheidung.

Registriert er frühzeitig, muss er einen höheren Preis bezahlen, verbessert aber seine Chancen, den gewünschten Domainnamen vor anderen Interessenten zu erhalten.

Wartet er dagegen einige Tage, kann er Geld sparen. Allerdings besteht das Risiko, dass der gewünschte Name inzwischen vergeben wird.

Gerade bei besonders kurzen und begehrten Dot-Domains kann diese Entscheidung schwierig sein.

Interessenten an einer Registrierung während der Early Access Period können sich per E-Mail an secura@domainregistry.de wenden. Die Secura GmbH informiert über die einzelnen EAP-Stufen, Termine und Preise.

Am 2. Dezember beginnt die allgemeine Registrierung

Am 2. Dezember 2026 beginnt schließlich die General Availability.

Dann können noch verfügbare Dot-Domains zu den regulären Registrierungsbedingungen angemeldet werden.

Eine Marke ist dafür nicht erforderlich.

Doch der günstigere Zeitpunkt hat einen Nachteil: Viele attraktive Begriffe könnten bereits während der Sunrise oder der Early Access Period registriert worden sein.

Denn ein Domainname kann nur einmal vergeben werden.

Der Preis kann sinken. Die Zahl der guten freien Namen aber sinkt mit.

Warum eine zusätzliche Domain sinnvoll sein kann

Vielleicht fragen sich manche Unternehmer, weshalb sie überhaupt eine weitere Domain benötigen.

Schließlich besitzen sie bereits eine Internetadresse.

Vielleicht haben Sie in Ihrem Urlaub einmal einen traditionellen Fischer beobachtet.

Ein traditioneller Fischer fährt früh am Morgen hinaus aufs Meer. Er wirft nicht nur ein einziges Netz aus, sondern mehrere.

Denn er weiß: Mehr Netze bringen mehr Fische.

Für Domains gilt ein ähnlicher Gedanke.

Eine zusätzliche Domain eröffnet einen weiteren Weg, über den Kunden, Geschäftspartner und Interessenten ein Unternehmen erreichen können.

Eine Dot-Domain kann für eine Werbekampagne, ein neues Produkt, ein besonderes Projekt oder als kurze Weiterleitungsadresse eingesetzt werden.

Sie muss die bestehende Firmen-Domain keineswegs ersetzen.

Vielmehr kann sie diese ergänzen und neue Marketingmöglichkeiten schaffen. Eine einprägsame zusätzliche Adresse kann Aufmerksamkeit erzeugen, leichter erinnert werden und Interessenten auf bestehende Angebote führen.

Jetzt handeln – die zusätzliche Zeit nutzen

Die Verschiebung des Einführungstermins der Dot-Domains ist deshalb mehr als eine organisatorische Änderung.

Sie eröffnet eine neue Chance.

Wer bereits eine geeignete Marke besitzt, kann die verlängerte Sunrise nutzen, um seinen gewünschten Namen frühzeitig zu registrieren.

Wer noch keine Marke besitzt, sollte prüfen lassen, ob eine kurzfristige Markenanmeldung und die anschließende Hinterlegung beim Trademark Clearinghouse rechtzeitig möglich sind.

Die Secura GmbH bietet ausdrücklich an, Unternehmen und Organisationen bei diesem Weg zu unterstützen und die notwendigen Schritte zu organisieren.

Darüber hinaus können Interessenten ihre gewünschten Dot-Domains bei Secura kostenfrei, aber verbindlich vorregistrieren. Bei erfolgreicher Registrierung fällt die entsprechende Domaingebühr an.

Vielleicht wird man sich in einigen Jahren kaum noch daran erinnern, dass die Einführung der Dot-Domains im Herbst 2026 um einen Monat verschoben wurde.

Für diejenigen aber, die diese zusätzliche Zeit nutzen und dadurch ihren gewünschten Namen erhalten, könnte gerade diese Verschiebung entscheidend gewesen sein.

Denn manchmal ist eine Verzögerung kein verlorener Monat, sondern eine gewonnene Chance.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/dot-domains.html

Kontakt: secura@domainregistry.de

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kann veraendert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 landete Secura beim Industriepreis unter den Besten. Secura gewann 2016 den „Ai Intellectual Property Award 2016“ als „Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

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