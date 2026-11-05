Dr. Reuter Investor Relations – NVIDIAs Robotikoffensive in Europa rückt die Versorgung mit Seltenen Erden in den Fokus

NVIDIA kündigte am 21. Oktober in Berlin eine Erweiterung seiner Robotikplattform an. Damit rückt Europas Maschinenbauindustrie stärker in den Wettbewerb, künstliche Intelligenz in der physischen Welt einzusetzen.

Agile Robots stellte Agile ONE SN vor, eine auf NVIDIA-Technologie basierende humanoide Referenzplattform, die Anfang 2027 verfügbar sein soll. NVIDIA nannte zudem europäische Robotikunternehmen wie ABB Robotics, KUKA und NEURA Robotics, die auf seiner Plattform aufbauen.

Die Ankündigung eröffnet Europa Chancen jenseits der Rechenzentren: KI lässt sich mit Maschinen, Präzisionskomponenten und Fertigungskompetenz verbinden, die das Fundament der europäischen Industrie bilden. Zugleich gewinnt der Aufbau verlässlicher Rohstofflieferketten für Europas Robotikambitionen an Bedeutung.

Seltene Erden sind Teil dieser Herausforderung. Viele leistungsstarke Elektromotoren verwenden Neodym-Eisen-Bor-Magnete, deren hohe Magnetkraft starke Bewegungen bei kompakter Bauweise ermöglicht. Neodym und Praseodym sind zentrale Bestandteile; manche Rezepturen nutzen zudem schwere Seltene Erden, um die Leistung bei höheren Temperaturen zu erhalten.

Europa bereitet bereits die mechanischen Komponenten vor. Der deutsche Zulieferer Schaeffler hat ein neues Fertigungsverfahren für Wellgetriebe angekündigt, die Bewegungen in humanoiden Gelenken präzise übertragen sollen. Die Produktion in Deutschland ist für 2027 geplant. Nach Unternehmensangaben könnte das Verfahren die Fertigungskosten um mehr als 25 % und den Materialverbrauch um mehr als 75 % senken.

Getriebe steuern Geschwindigkeit und Drehmoment, Motoren erzeugen die Bewegung. Zusammen verdeutlichen sie, dass Fortschritte bei KI von einem industriellen System abhängen, das von Rechenleistung und Präzisionstechnik bis zu den Werkstoffen im Inneren einer Maschine reicht.

Da sich Motorkonstruktionen unterscheiden, lässt sich das Wachstum der Robotik nicht anhand einer festen Magnetmenge pro Roboter zuverlässig in eine Rohstoffbedarfsprognose übersetzen. Dennoch spielen Seltene Erden bei kompakten, präzisen Bewegungen in der Automatisierung bereits eine etablierte Rolle. Auch Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und andere Maschinen benötigen entsprechende Magnetwerkstoffe.

Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur entfielen 2024 rund 91 % der Trennung und Raffination Seltener Erden sowie 94 % der Produktion gesinterter Permanentmagnete auf China. Die Verwundbarkeit reicht damit weit über den Zugang zu Minen hinaus. Eine Lagerstätte benötigt eine Verarbeitungskette über Metalle, Legierungen und die Magnetfertigung, bevor sie einen Industriekunden beliefern kann.

Die europäische Politik erkennt diese Unterscheidung an. Der Critical Raw Materials Act der EU legt für 2030 unter anderem das Ziel fest, Verarbeitungskapazitäten im Umfang von 40 % des jährlichen Verbrauchs strategischer Rohstoffe aufzubauen. Zugleich soll die Abhängigkeit von einem einzelnen Drittland auf höchstens 65 % des jährlichen Verbrauchs eines jeweiligen strategischen Rohstoffs auf jeder relevanten Verarbeitungsstufe begrenzt werden.

Diese Ziele lassen internationalen Partnern eine bedeutende Rolle. Der Ausbau europäischer Verarbeitungskapazitäten und die Diversifizierung ausländischer Bezugsquellen ergänzen einander.

Brasilien zieht zunehmend Investitionen in diese potenzielle Versorgungsbasis an. Am 1. Oktober kündigte Lynas Rare Earths eine Vereinbarung zur Übernahme von Meteoric Resources durch einen reinen Aktientausch an. Bei Bekanntgabe wurde die Transaktion mit rund 968 Mio. australischen Dollar bewertet.

Die geplante Übernahme würde Meteorics Caldeira-Projekt mit der bestehenden Produktions- und Verarbeitungserfahrung von Lynas zusammenführen und eine Quelle schwerer Seltener Erden erschließen. Der Abschluss der Transaktion steht noch aus.

Für Europa verdeutlicht die Transaktion den Wettbewerb um Rohstoffvorkommen, die eine breiter aufgestellte industrielle Versorgung ermöglichen könnten. Ihre Sicherung erfordert neben diplomatischen Partnerschaften auch Finanzierung, Verarbeitungskompetenz und kommerzielle Vereinbarungen.

Im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais arbeitet St George Mining an einem weiteren Teil dieser entstehenden Industrie. Das Araxá-Projekt vereint Seltene Erden und Niob in einem etablierten Bergbaurevier neben dem großen Niobproduzenten CBMM.

Die Ressourcenschätzung vom August umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit Gehalten von 3,57 % Gesamtoxiden Seltener Erden und 0,57 % Niobpentoxid. Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die höher eingestuften Kategorien „Measured“ und „Indicated“. Nach Unternehmensangaben enthält die Gesamtressource rund 760.000 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxide.

Die Mitteilung von St George vom September gibt einen Einblick in die laufenden Arbeiten. Rund neun Tonnen oberflächennahes Saprolitmaterial werden bei CIT-SENAI in Belo Horizonte für Aufbereitungstests im Pilotmaßstab eingesetzt. Das Programm umfasst Mahlen, magnetische Trennung und Flotation; Ergebnisse werden im vierten Quartal 2026 erwartet.

Ziel ist es, ein Niobkonzentrat zu gewinnen und gleichzeitig die Seltenen Erden im verbleibenden Flotationsstrom anzureichern. Anschließende Arbeiten sollen untersuchen, wie sich das Niobprodukt zu Ferroniob verarbeiten und das Material mit Seltenen Erden zu einem Zwischenprodukt wie gemischtem Seltenerdkarbonat oder -oxalat aufbereiten lässt.

Tests in mehreren Laboren, unter anderem in Kanada und Spanien, sollen helfen, die Ergebnisse zu vergleichen und das geplante Verfahren zu optimieren. Für einen aufstrebenden Lieferanten sind reproduzierbare metallurgische Ergebnisse ein wichtiger Schritt von der Größe der Ressource hin zu einem wirtschaftlich tragfähigen Entwicklungsplan.

St George blickt auch über den Bergbau hinaus. Im August vereinbarte das Unternehmen mit der Industriegruppe Lima & Pergher und der Regierung des brasilianischen Bundesstaates Minas Gerais einen Rahmen für die Zusammenarbeit, um ein Verarbeitungszentrum in Uberlândia zu prüfen. Die geplante Anlage könnte unterschiedliche Ausgangsmaterialien verarbeiten und Werkstoffe für die nachgelagerte Magnetfertigung herstellen.

Das Vorhaben befindet sich weiterhin in der Prüfungsphase. Seine Bedeutung liegt im Versuch, die Erschließung brasilianischer Rohstoffe mit Verarbeitungskapazitäten im eigenen Land zu verbinden, anstatt diesen industriellen Schritt vollständig ausländischen Anlagen zu überlassen.

Zu den nächsten Schritten bei Araxá zählen der Nachweis der Verarbeitungsleistung und die Ermittlung der Projektwirtschaftlichkeit sowie Genehmigungen und Finanzierung. Die karbonatitgebundene Mineralisierung unterscheidet sich von den ionischen Tonlagerstätten in Caldeira; beide Projekte benötigen daher jeweils eigene Verarbeitungsverfahren.

St Georges Beitrag zur entstehenden Versorgungsbasis stützt sich auf eine definierte Ressource, Pilotversuche und Arbeiten an einem breiteren brasilianischen Verarbeitungsnetz. Die für das vierte Quartal erwarteten Pilotergebnisse werden den nächsten Hinweis auf den Fortschritt dieses Entwicklungswegs liefern.

Für Europa könnten solche Entwicklungen künftig zusätzliche Bezugsquellen schaffen, sofern Produktspezifikationen, Kosten und kommerzielle Vereinbarungen geklärt werden können. Der industrielle Nutzen läge in einer verlässlichen Versorgung zur Unterstützung der europäischen Fertigung.

Europas Robotikambitionen nehmen in den Fertigungsbetrieben zunehmend konkrete Gestalt an. Der parallele Aufbau der Rohstofflieferketten würde dazu beitragen, technologische Kompetenz in dauerhafte industrielle Stärke zu verwandeln.

Quellen

https://blogs.nvidia.com/blog/automatica-robotics-2025/

https://www.schaeffler-engineering.com/content.schaeffler.com/en/media/press-releases/press-releases-detail.jsp?id=88210241

https://www.iea.org/commentaries/with-new-export-controls-on-critical-minerals-supply-concentration-risks-become-reality

https://sprott.com/insights/the-rare-earths-powering-the-next-wave-of-robotics/

https://www.stgm.com.au/

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