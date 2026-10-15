Dr. Timo Berger als Vorstandsvorsitzender des VDMA NRW wiedergewählt

Dr. Timo Berger, Chief Technology Officer der Weidmüller-Gruppe, ist für eine weitere Amtszeit zum Vorstandsvorsitzenden des Landesverbands Nordrhein-Westfalen des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) gewählt worden. Damit setzt er seine bisherige Arbeit an der Spitze des Landesverbands fort.

„Der VDMA ist eine starke Stimme für den Maschinen- und Anlagenbau und eine wichtige Plattform für den Austausch innerhalb unserer Industrie. Gerade angesichts der vielfältigen wirtschaftlichen und technologischen Herausforderungen ist die enge Zusammenarbeit der Unternehmen von großer Bedeutung. Ich freue mich über das erneut ausgesprochene Vertrauen und darauf, die erfolgreiche Arbeit gemeinsam mit dem Vorstand fortzusetzen. Auch in der kommenden Amtszeit wollen wir wichtige Impulse für unsere Branche und einen wettbewerbsfähigen Industriestandort Nordrhein-Westfalen setzen“, sagt Dr. Timo Berger.

Als Vorstandsvorsitzender wird Dr. Timo Berger weiterhin die Interessen des nordrhein-westfälischen Maschinen- und Anlagenbaus vertreten und die Arbeit des Landesverbands mitgestalten. Der Vorstand legt die inhaltlichen Schwerpunkte und Ziele des VDMA Nordrhein-Westfalen fest und repräsentiert den Landesverband in wichtigen Angelegenheiten nach außen.

Industrial Connectivity: Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung, elektrische Verbindungstechnik und erneuerbare Energien – Märkte, in denen Weidmüller zu Hause ist. Das 1850 gegründete Familienunternehmen ist in über 80 Ländern mit Produktionsstätten und Vertriebsgesellschaften vertreten. Als Global Player in der elektrischen Verbindungstechnik erzielte Weidmüller im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von über einer Milliarde Euro mit rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit – davon ca. 2.000 am Stammsitz in Detmold, inmitten von Ostwestfalen-Lippe.