Du hast Angst vor der Selbstständigkeit und bleibst lieber dein Leben lang abhängig?

Viele Menschen träumen davon, ihren Alltag selbst zu gestalten, unabhängig zu entscheiden und ihre beruflichen Ziele nach eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Gleichzeitig hält sie die Angst vor Veränderungen davon ab, den Schritt in die Selbstständigkeit überhaupt ernsthaft in Betracht zu ziehen. In der neuen Folge seines Podcasts Ergebnisorientiert beschäftigt sich Unternehmer und Coach Ernst Crameri mit der Frage, warum Menschen häufig an gewohnten Strukturen festhalten, obwohl sie sich mehr persönliche Freiheit wünschen. Dabei spricht er über seine Erfahrungen aus mehr als 50 Jahren Selbstständigkeit und darüber, weshalb Eigenverantwortung, Durchhaltevermögen und Flexibilität für ihn entscheidende Voraussetzungen eines selbstbestimmten Lebens sind.

Als Beispiel beschreibt Crameri einen Aufenthalt in den Bergen, der ursprünglich auf zwei Nächte begrenzt war. Aufgrund des angenehmen Wetters und der außergewöhnlichen Umgebung entschied er sich spontan, insgesamt sieben Nächte zu bleiben. Als die Temperaturen anschließend deutlich sanken und sich die Wetterbedingungen verschlechterten, änderte er seine Pläne erneut und trat die Rückreise an. Für ihn steht dieses Erlebnis sinnbildlich für die Freiheit, Entscheidungen unabhängig von starren Vorgaben treffen zu können. Er schätzt es, seinen beruflichen Alltag so zu organisieren, dass persönliche Interessen und unternehmerische Aufgaben miteinander vereinbar sind. Diese Flexibilität betrachtet er als einen wesentlichen Vorteil seiner langjährigen selbstständigen Tätigkeit.

Nach Crameris Auffassung wünschen sich viele Menschen genau diese Unabhängigkeit, scheuen jedoch den Schritt in die unternehmerische Eigenverantwortung. Die Vorstellung, ein festes Arbeitsverhältnis aufzugeben, eigene Entscheidungen treffen zu müssen und wirtschaftliche Risiken zu übernehmen, löst häufig Unsicherheit aus. Dabei sei es wichtig, zwischen berechtigten Bedenken und Ängsten zu unterscheiden, die Menschen grundsätzlich daran hindern, neue Möglichkeiten zu prüfen. Selbstständigkeit bedeutet nicht automatisch finanzielle Sicherheit oder zeitliche Freiheit. Sie erfordert Planung, unternehmerische Fähigkeiten, Einsatzbereitschaft und die Bereitschaft, Verantwortung für die eigenen Ergebnisse zu übernehmen. Gleichzeitig kann sie Menschen ermöglichen, eigene Ideen zu verwirklichen und ihre berufliche Entwicklung selbst zu gestalten.

Ein weiterer Schwerpunkt der Podcastfolge ist der Umgang mit Veränderungen und unerwarteten Herausforderungen. Crameri vergleicht das Leben mit wechselnden Wetterbedingungen. An manchen Tagen scheint die Sonne, an anderen ziehen Wolken auf und plötzlich entsteht Gegenwind. Entscheidend sei nicht, sämtliche Schwierigkeiten vermeiden zu können, sondern die Fähigkeit, angemessen auf neue Situationen zu reagieren. Wer seine Ziele erreichen will, müsse gelegentlich das Tempo reduzieren, bisherige Entscheidungen überdenken und dennoch konsequent weitermachen. Dabei betont er, dass Flexibilität und Durchhaltevermögen keine Gegensätze sind. Vielmehr komme es darauf an, Veränderungen anzunehmen, ohne bei jedem Hindernis die eigenen langfristigen Ziele aufzugeben.

Ernst Crameri blickt nach eigenen Angaben auf mehr als fünf Jahrzehnte unternehmerischer Tätigkeit zurück. In dieser Zeit habe er zahlreiche Menschen bei ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung begleitet. Seine eigene Entscheidung für die Selbstständigkeit habe er dabei nie bereut. Diese persönliche Erfahrung prägt seine Überzeugung, dass Menschen ihre eigenen Möglichkeiten deutlich stärker hinterfragen sollten. Besonders wichtig seien die Fragen, welche Lebensziele tatsächlich verfolgt werden und welche Situationen künftig nicht mehr zum eigenen Alltag gehören sollen. Statt Veränderungen ausschließlich als Bedrohung wahrzunehmen, empfiehlt er, konkrete Alternativen zu prüfen, eigene Fähigkeiten weiterzuentwickeln und einen realistischen Weg in Richtung persönlicher Unabhängigkeit zu planen.

Mit dieser Podcastfolge fordert Ernst Crameri seine Zuhörer dazu auf, Verantwortung für ihre berufliche und persönliche Zukunft zu übernehmen. Nicht jeder Mensch muss Unternehmer werden, um ein erfülltes Leben zu führen. Wer jedoch von Selbstständigkeit träumt, sollte sich nicht allein durch unbegründete Befürchtungen von einer sorgfältigen Prüfung seiner Möglichkeiten abhalten lassen. Crameri ermutigt dazu, die eigenen Ziele klar zu formulieren, wirtschaftliche Voraussetzungen zu berücksichtigen und notwendige Entscheidungen bewusst zu treffen. Ergänzende Impulse zur persönlichen Entwicklung, unternehmerischen Eigenverantwortung und Vorbereitung einer Selbstständigkeit bietet die kostenlose Crameri Academy, in die seine langjährige Erfahrung einfließt.

Weitere Informationen und Podcast:

Podcast ergebnisorientiert