e-dialog erweitert das Team um zwei neue Digital-ExpertInnen

(Wien, 11.08.2019)

e-dialog holt sich zwei neue ExpertInnen an Bord – Adrienn Földi unterstützt ab sofort das Programmatic Advertising Team als Junior Programmatic Consultant und Dominic Ginda stärkt das Web Analytics Team als Technical Digital Analyst.

Das e-dialog-Team wächst kontinuierlich und zählt diesen Sommer zum 17-jährigen Agentur-Bestehen bereits über 50 MitarbeiterInnen. Siegfried Stepke, Gründer und Geschäftsführer von e-dialog ist glücklich über die Entwicklung des Teams: ?Wir sind stolz und dankbar, dass unser Team immer weiter wächst und dass unsere Leistungen stärker gefragt sind denn je. Durch das kontinuierliche Engagement und den Einsatz unserer MitarbeiterInnen können wir auch in herausfordernden Zeiten Stabilität gewährleisten und durften so auch in den letzten Monaten einige neue Team-Mitglieder willkommen heißen.?

Adrienn Földi startete schon mit ihrem Bachelor-Studium ?Digital Business? an der FH Technikum Wien in die Welt des digitalen Marketings und war bisher bei einem Immobilienentwickler für den Bereich Marketing & Kommunikation verantwortlich. Bei e-dialog unterstützt sie das Team nun tatkräftig als Junior Programmatic Consultant und ist für namhafte Kunden wie Magenta und XXXLutz im Einsatz. Ihre Aufgabenbereiche umfassen Kampagnenanalysen und Trafficking, sowie die Unterstützung beim Set-up von Programmatic Kampagnen.

Dominic Ginda bringt viel technisches Know-how aus dem Agentur-Business mit – er war bereits im Webdesign und in der Webentwicklung tätig, sammelte darüber hinaus Erfahrung im Projektmanagement und absolviert gerade sein Studium der Wirtschaftsinformatik an der WU Wien. Bei e-dialog ist er als Technical Digital Analyst für unterschiedlichste Projekte im Einsatz, beispielsweise für große Kunden wie BayWa oder Agrana. Sein Verantwortungsbereich umfasst dabei unter anderem das Consent Management, Floodlights Implementierungen sowie Tracking Setups mit dem Google Tag Manager.