E WIE EINFACH startet 2021 mit eigenem E-Sport-Team (FOTO)

– Transfer von OP innogy eSport zu E WIE EINFACH E-SPORTS – Energieanbieter baut Rolle als digitaler Challenger aus

2021 startet mit einem „Big Bang“: E WIE EINFACH übernimmt das E-Sports-Team „OP Innogy eSport“ und tritt künftig als E WIE EINFACH E-SPORTS auf. Das Team wird auch weiterhin in der „1. Bundesliga“, der Pro Division der Prime League, in dem taktischen Teamspiel „League of Legends“ antreten.

Der digitale Energieanbieter stärkt mit diesem Engagement einmal mehr seine Position auf dem Markt. „Unsere Positionierung als digitaler Challenger passt genau zur E-Sport-Zielgruppe. Dieser Rolle verleihen wir ab 2021 mit unserem eigenen E-Sport-Team eine neue Dimension, die wir damit ausbauen und stärken möchten . „, so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH. „Das Ziel ist klar, wir wollen der Energieanbieter für Gamer werden. Neben unserem Engagement im E-Sport ist es unsere Vision, individuelle Angebote für Gamer zu entwickeln und anzubieten.“, so Steger weiter.

E WIE EINFACH wird – wie schon innogy – bei der Teamzusammensetzung auf junge Talente setzen und den Nachwuchs fördern. Nichtsdestotrotz möchte man natürlich auch in der kommenden Saison oben im Tableau mitmischen. Trainieren wird das Team, welches – wie zuletzt – als echtes Werksteam mit Verträgen bei dem Energieversorger verankert ist, künftig am Firmensitz von E WIE EINFACH in Köln.

Die bekannten Spieler Felix „Rocklho“ Ho und Lothar „Kxng“ Schadrin, die in der Vergangenheit bereits das innogy-League of Legends-Team geprägt haben, werden auch in der nächsten Saison wichtige Positionen besetzen. In Kürze wird das gesamte Team, bestehend aus sechs Spielern und einem Coach, präsentiert.

E WIE EINFACH

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst personalisierte Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter http://www.e-wie-einfach.de , auf Facebook (https://www.facebook.com/ewieeinfach) , Instagram (https://www.instagram.com/e_wie_einfach/) , LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/e-wie-einfach-strom-und-gas-gmbh) , Twitter (https://twitter.com/e_wie_einfach) sowie auf YouTube (https://www.youtube.com/ewieeinfach) .

Pressekontakt:

E WIE EINFACH GmbH

Bettina Donges

Salierring 47-53

50677 Köln

0221-17737-308

mailto:presse@e-wie-einfach.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69289/4792638

OTS: E WIE EINFACH GmbH

Original-Content von: E WIE EINFACH GmbH, übermittelt durch news aktuell