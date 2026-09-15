e2y wird zu SYBIT: Nächster Schritt auf dem Weg zu einem integrierten Beratungs-Team für Digital Commerce und Customer Experience

Die Marketplace- und Commerce-Expertinnen und Experten von e2y treten künftig vollständig unter der Marke SYBIT auf und stärken damit das internationale Portfolio für Customer Experience und Digital Commerce von SYBIT.

SYBIT setzt die Marken-Integration des Marketplace- und Digital-Commerce-Spezialisten e2y konsequent fort und geht den nächsten Schritt: Ab September 2026 tritt e2y vollständig unter der Marke SYBIT auf.

Mit diesem Markenwechsel wird der Integrationsprozess abgeschlossen, der im Juli 2025 begonnen hat. Gleichzeitig unterstreicht dieser Schritt den strategischen Anspruch von SYBIT, die eigene Position als internationaler Beratungspartner für Customer Experience (CX) und Digital Commerce weiter auszubauen.

Eine Marke für einen klaren Marktauftritt

SYBIT unterstützt Unternehmen seit vielen Jahren bei der Konzeption und Umsetzung digitaler Commerce-Architekturen als Bestandteil ganzheitlicher Customer-Experience-Strategien.

Mit e2y wird diese bestehende Expertise nun um tiefgehende Spezialisierungen in den Bereichen Marktplatzmodelle, Mirakl-basierte Lösungen und Payment-Integrationen ergänzt.

Durch die Bündelung dieser Kompetenzen unter einer gemeinsamen Marke schärft SYBIT sein Profil: Customer-Experience-Beratung, digitale Plattformexpertise und spezialisierte Marketplace-Kompetenzen werden in einer Organisation vereint.

„Die vollständige Integration von e2y in die Marke SYBIT ist der natürliche nächste Schritt auf unserem gemeinsamen Weg“, sagt Thilo Kerner, CEO von SYBIT.

„Gleichzeitig ist es ein klares Signal an den Markt. Wir schaffen Transparenz, stärken unsere internationale Positionierung insbesondere in Europa mit unserem neuen Headquarter in London sowie Standorten in Spanien und machen für Kunden noch deutlicher sichtbar, wofür wir stehen: die Verbindung von CX-Beratung und starker Digital-Commerce-Expertise, ergänzt um tiefgehende Marketplace-Kompetenzen unter einer gemeinsamen Marke.“

Kontinuität und zusätzliche Kompetenz aus einer Hand

Für Kunden und Partner ändert sich vor allem die Marke, unter der die Teams künftig auftreten.

Die Expertinnen und Exoerten, Services und Technologien, die e2y geprägt haben, bleiben unverändert erhalten und werden als Teil des SYBIT-Portfolios weitergeführt. Gleichzeitig profitieren Kunden von einem vollständig integrierten End-to-End-CX-Portfolio: von Lösungen für Marketing, Vertrieb und Service bis hin zu Digital Commerce und Marketplace-Plattformen.

„Die Marketplace-Expertise von e2y bleibt eine zentrale Kompetenz innerhalb von SYBIT“, erklärt Aurélien Segond, ehemaliger CEO von e2y und heute verantwortlich für das Marketplace-Geschäft sowie die internationalen Aktivitäten in Spanien und Großbritannien.

„Dieser Schritt entspricht genau der Richtung, die wir seit Beginn verfolgen: unsere Stärken zu bündeln, um Kunden beim Aufbau und der Skalierung moderner Digital-Commerce- und Plattform-Geschäftsmodelle bestmöglich zu unterstützen.“

Internationale Wachstumsstrategie weiter ausbauen

Mit der vollständigen Markenintegration von e2y stärkt SYBIT seine internationale Wachstumsstrategie und erweitert seine Kompetenzen für die Unterstützung von Unternehmen in B2B-, B2C- und B2B2C-Geschäftsmodellen sowie bei internationalen Marketplace- und Plattformstrategien.

Als Teil des NTT DATA Business Solutions Ökosystems entwickelt sich SYBIT konsequent weiter und unterstützt Unternehmen dabei, skalierbare digitale Geschäftsmodelle entlang des gesamten Customer Lifecycle zu gestalten und erfolgreich umzusetzen.

SYBIT ist Europas führender Full-Service-Anbieter für Customer Experience (CX) mit dem höchsten Maß an Erfahrung und Spezialisierung auf dem Markt. Unsere strategischen und operativen Fähigkeiten ermöglichen es unseren Kunden, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, indem sie zu Champions im Bereich Customer Experience werden. Wir decken alle kundenorientierten Prozesse über alle Touchpoints in jedem Geschäftsbereich ab. Wir entwickeln Strategien, planen, erstellen, gestalten und implementieren.

Die herausragende Qualität unserer Kompetenzen in den Bereichen Beratung, Technologie, Prozesse und kreative Arbeit wird durch zahlreiche Auszeichnungen dokumentiert, die sowohl SYBIT als auch unsere Kunden für unsere Arbeit erhalten haben. SYBIT hat weltweit die meisten CX-Projekte umgesetzt.

Während wir mit Weltmarktführern und „Hidden Champions“ aus einer Vielzahl von Branchen zusammenarbeiten, liegt unsere tiefste Expertise in den Industrien der Fertigung und Konsumgüter.

Als Komplettanbieter meistern wir die Komplexität von End-to-End-Prozessoptimierungen und unterstützen unsere Kunden auf strategischer Ebene in ihrer Transformation.

Als Teil des weltweit größten SAP-Partners, NTT Data Business Solutions, bieten wir alles, was für Transformationen benötigt wird. Wir zählen zu den besten Arbeitgebern in Deutschland und pflegen starke Beziehungen zu herausragenden Menschen.

We create Customer Experience Champions!

www.sybit.com