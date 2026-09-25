Eat-Domains: Eine Internetadresse, die Appetit macht

Manchmal braucht eine gute Internetadresse keine Erklärung.

Wer italian.eat liest, denkt an Pasta, Pizza und italienische Küche. Bei vegan.eat ist sofort klar, worum es geht. Und hinter berlin.eat erwartet man Restaurants, Cafés, Märkte und kulinarische Entdeckungen in der Hauptstadt.

Genau das ist die Idee der neuen Eat-Domains.

Mit den Eat-Domains bringt Google Registry eine neue Domain-Endung auf den Markt, die sich ganz dem Essen widmet. Sie richtet sich an Restaurants und Köche ebenso wie an Food-Blogger, Lebensmittelhersteller, Lieferdienste, Händler und alle, die sich beruflich oder aus Leidenschaft mit Essen beschäftigen.

Das Besondere daran ist ihre Einfachheit. „Eat“ gehört zu jenen englischen Wörtern, die fast überall auf der Welt verstanden werden. Drei Buchstaben genügen, und im Kopf entsteht bereits ein Bild.

Eine Domain, die schon vor der Webseite erzählt, worum es geht

Eine klassische Internetadresse verrät nicht immer viel.

Hinter einem Firmennamen mit .com oder .de kann sich ein Restaurant befinden, ein Maschinenbauer oder eine Versicherung. Die Domain-Endung sagt darüber wenig aus.

Bei einer Eat-Domain ist das anders.

Eine Adresse wie hamburg.eat verrät ihre Richtung, bevor der Besucher überhaupt auf die Webseite geklickt hat. organic.eat könnte zu einem Anbieter von Bio-Lebensmitteln passen, thai.eat zu einem thailändischen Restaurant oder Restaurantführer und healthy.eat zu einem Ernährungskonzept.

Die Internetadresse wird damit selbst zu einer kleinen Botschaft:

Hier geht es ums Essen.

Gerade für Restaurants, Cafés, Bäckereien, Lieferdienste, Caterer, Kochschulen, Food-Blogger, Lebensmittelhersteller, Händler und Anbieter regionaler Spezialitäten eröffnen die Eat-Domains einen neuen Namensraum.

Und dieser Namensraum beginnt praktisch noch einmal von vorne.

Gute Namen bekommen eine zweite Chance

Wer heute nach einer kurzen Domain rund um Essen und Ernährung sucht, kennt das Problem.

Viele naheliegende Begriffe sind unter etablierten Domain-Endungen längst vergeben. Restaurants und Unternehmen weichen dann auf längere Namen aus, setzen Bindestriche ein oder ergänzen den Ortsnamen, die Rechtsform oder andere Wörter.

Mit den Eat-Domains werden die Karten neu gemischt.

Ein Begriff, der unter .com oder .de seit vielen Jahren vergeben ist, kann als Eat-Domain zunächst noch verfügbar sein. Gerade kurze Wörter, Städtenamen, Küchenrichtungen, Spezialitäten oder Begriffe wie fresh, organic, vegan oder local können in Verbindung mit der Eat-Domain besonders einprägsame Internetadressen ergeben.

Eine neue Top Level Domain bedeutet deshalb nicht einfach nur eine weitere Endung. Sie bedeutet auch eine neue Chance auf einen guten Namen.

Doch diese Chance besteht nicht unbegrenzt. Auch jede Eat-Domain kann nur einmal vergeben werden.

Am 1. September beginnt das Rennen

Die Einführung der Eat-Domains erfolgt in mehreren Phasen.

Am 1. September 2026 beginnt zunächst die Sunrise Period. Sie läuft bis zum 9. November 2026. In dieser Zeit können qualifizierte Markeninhaber ihre beim Trademark Clearinghouse hinterlegten Marken bevorzugt als Eat-Domain registrieren.

Das ist insbesondere für Unternehmen der Lebensmittel- und Gastronomiebranche interessant, deren Markenname gleichzeitig ein attraktiver Domainname ist.

Wer seine Marke rechtzeitig vorbereitet hat, muss nicht warten, bis die Eat-Domains für jedermann geöffnet werden.

Noch keine Marke? Das muss nicht das Ende der Geschichte sein

Viele Unternehmen stehen allerdings vor einem anderen Problem.

Sie besitzen seit Jahren einen Firmennamen, einen Produktnamen oder eine bekannte Bezeichnung – haben diesen Namen aber nie als Marke registriert.

Gerade kleinere Restaurants, Lebensmittelhersteller, regionale Produzenten oder Familienunternehmen befinden sich häufig in dieser Situation.

Bei den Eat-Domains kann noch Zeit zum Handeln bestehen.

Die Secura GmbH kann kurzfristig die Anmeldung einer geeigneten Marke veranlassen. Anschließend kann die Marke beim Trademark Clearinghouse (TMCH) hinterlegt werden. Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann auf dieser Grundlage die entsprechende Eat-Domain während der Sunrise registriert werden.

Damit kann aus einem Namen, der bisher lediglich als Firmen- oder Produktbezeichnung verwendet wurde, noch rechtzeitig die Grundlage für eine Sunrise-Registrierung werden.

Gerade bei besonders attraktiven Namen kann dieser zeitliche Vorsprung entscheidend sein.

Sunrise ohne den sonst üblichen Preisnachteil

Auch beim Preis besitzt die Sunrise der Eat-Domains eine interessante Besonderheit.

Bei vielen neuen Domain-Endungen ist eine Sunrise-Registrierung teurer als eine spätere Registrierung während der General Availability. Bei den Eat-Domains berechnet die Secura GmbH für Standard- und Premium-Domains während der Sunrise hingegen denselben jeweiligen Domainpreis wie während der General Availability.

Damit besteht für einen Markeninhaber wenig Grund, allein wegen der jährlichen Domainkosten bis zur allgemeinen Verfügbarkeit zu warten – während der gewünschte Name in der Zwischenzeit zum Gegenstand anderer Registrierungsinteressen werden könnte.

Dann beginnt die Holländische Auktion

Nach der Sunrise folgt am 10. November 2026 die Early Access Period, kurz EAP.

Sie dauert bis einschließlich 16. November 2026. Während dieser Phase kann grundsätzlich jeder eine noch verfügbare Eat-Domain registrieren – allerdings gegen einen zusätzlichen EAP-Aufpreis.

Das Prinzip ähnelt einer Holländischen Auktion.

Am Anfang ist der Preis hoch. Dann wird es von Tag zu Tag günstiger.

Der Interessent muss entscheiden: Wie lange wage ich zu warten?

Wer sofort zugreift, zahlt mehr, hat aber eine frühere Gelegenheit, seinen Namen zu bekommen. Wer wartet, kann Geld sparen – riskiert jedoch, dass ein anderer Interessent schneller ist.

Bei Domains wie pizza.eat, vegan.eat oder einem begehrten Firmennamen kann genau daraus ein kleines Pokerspiel werden.

Interessenten an einer Registrierung während der Early Access Period können sich an die Secura GmbH (secura@domainregistry.de) wenden, um die jeweiligen EAP-Stufen und Preise zu erfahren.

Am 17. November fällt der EAP-Aufpreis weg

Am 17. November 2026 beginnt schließlich die General Availability.

Von diesem Zeitpunkt an können noch verfügbare Eat-Domains ohne EAP-Aufpreis registriert werden.

Dann entscheidet allein die Geschwindigkeit.

Wer zuerst registriert, erhält die Domain.

Der Vorteil des Wartens liegt auf der Hand: Die zusätzlichen Kosten der Early Access Period entfallen.

Der Nachteil ist ebenso offensichtlich: Was bereits registriert wurde, kommt nicht zurück.

Gerade kurze und leicht verständliche Begriffe könnten deshalb schon vor Beginn der General Availability vergeben sein.

Warum eine zweite Domain überhaupt?

Manche Restaurantbesitzer oder Lebensmittelunternehmen werden einwenden: Wir haben doch schon eine Domain.

Das stimmt wahrscheinlich.

Aber vielleicht haben Sie im Urlaub einmal einen traditionellen Fischer beobachtet. Er fährt hinaus und wirft nicht nur ein Netz aus. Er verwendet mehrere. Denn er weiß: Mehr Netze bringen mehr Fische.

Für Domains gilt ein ähnliches Prinzip.

Die bestehende Firmen-Domain muss durch eine Eat-Domain keineswegs ersetzt werden. Eine Adresse wie cologne.eat, sushi.eat oder meier.eat kann zusätzlich eingesetzt werden – für eine Kampagne, eine Speisekarte, ein bestimmtes Angebot, eine Weiterleitung oder als besonders leicht merkbare Adresse in der Werbung.

Jede zusätzliche Domain ist eine weitere digitale Eingangstür.

Und wenn durch diese Tür zusätzliche Interessenten kommen, können daraus Reservierungen, Bestellungen und neue Kunden entstehen.

Eine Domain kann sogar Appetit machen

Das ist vielleicht die eigentliche Stärke der Eat-Domain.

Die Endung beschreibt nicht nur eine Branche. Sie löst eine Assoziation aus.

Eat. Essen.

Das versteht man unmittelbar.

Ein Restaurant kann seinen Namen davorstellen. Eine Stadt kann daraus einen kulinarischen Führer machen. Ein Food-Blogger kann ein Thema besetzen. Ein Hersteller kann ein Produkt in den Mittelpunkt stellen.

So entstehen Internetadressen, die beinahe wie kleine Aufforderungen klingen:

italian.eat

vegan.eat

local.eat

Man muss nicht lange erklären, was sich dahinter verbergen könnte.

Sicherheit ist eingebaut

Die Eat-Domain gehört zudem zu den sicheren Namensräumen von Google Registry. Für Webseiten unter Eat-Domains ist eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung erforderlich, damit sie in modernen Browsern funktionieren.

Eine Eat-Domain kann zwar registriert und zunächst lediglich gehalten oder geparkt werden. Soll sie jedoch als Webseite im Browser erreichbar sein, muss sie mit HTTPS betrieben werden.

Dafür kann die Domain beispielsweise mit entsprechend eingerichtetem Webspace oder einem SSL-Zertifikat genutzt werden.

Für Besucher bedeutet das: Eine aktive Webseite unter einer Eat-Domain wird verschlüsselt übertragen.

Kostenfrei vorregistrieren

Wer bereits eine Idee für seine Eat-Domain hat, muss nicht bis zum offiziellen Start warten.

Bei der Secura GmbH können gewünschte Eat-Domains bereits jetzt kostenfrei vorregistriert werden. Die Vorregistrierung ist verbindlich: Gelingt die erfolgreiche Registrierung des gewünschten Namens, wird die entsprechende Domaingebühr fällig.

Gerade bei kurzen Begriffen lohnt es sich, früh über den gewünschten Namen nachzudenken.

Denn ein Restaurant kann seine Speisekarte ändern. Ein Hersteller kann ein neues Produkt entwickeln. Ein Food-Blogger kann sein Design wechseln.

Aber eine wirklich gute Domain lässt sich nur registrieren, solange sie noch frei ist.

Mit den Eat-Domains entsteht deshalb nicht einfach eine weitere Domain-Endung. Es entsteht ein neuer digitaler Raum rund um Essen, Genuss und Ernährung – und für viele gute Begriffe beginnt das Rennen um die besten Plätze noch einmal von vorn.

Wer über Essen und Ernährung hinaus weitere neue Internetadressen sucht, kann bei der Secura GmbH auch Fly-Domains und Here-Domains registrieren beziehungsweise vorregistrieren. Die Fly-Domains eignen sich insbesondere für Luftfahrt, Reisen und Fliegen, während Here-Domains für Orte, lokale Angebote und alles stehen können, was die Botschaft vermittelt: Hier sind Sie richtig.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/eat-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 landete Secura beim Industriepreis unter den Besten. Secura gewann 2016 den „Ai Intellectual Property Award 2016“ als „Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

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