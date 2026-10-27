edtime– eAU und Krankmeldungen unkompliziert managen: schnell, sicher, digital

Dank der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) werden Krankmeldungen heute digital verarbeitet. Ihr voller Nutzen zeigt sich vor allem dann, wenn Unternehmen ihr System der Arbeitszeiterfassung direkt mit der Lohnabrechnung verbinden. Genau hier setzt edtime an: Die Lösung bündelt in Verbindung mit der Lohnabrechnung edlohn die Krankmeldungen von Mitarbeiter mit der eAU, Arbeitszeiterfassung und Personaleinsatzplanung in einem einzigen durchgängigen digitalen Prozess.

Während manuelle Prozesse häufig zu Rückfragen zwischen Mitarbeitenden, HR und Lohnabrechnung, Medienbrüchen und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen, sorgt edtime für mehr Transparenz und Effizienz. Es lassen sich unterschiedliche Krankmeldungsarten wie Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, Klinikaufenthalte oder klassische Erkrankungen mit edtime abbilden. Die Krankmeldungen werden digital dokumentiert und in die bestehende Zeiterfassung integriert – DSGVO-konform und revisionssicher. Auf Knopfdruck lassen sich diese Daten, Dank der Verbindung mit edlohn, jederzeit an die Lohnabrechnung übergeben.

Mit edtime können Unternehmen den Verwaltungsaufwand rund um Krankmeldungen reduzieren, unnötige Rückfragen vermeiden und es durchgängige, nachvollziehbare Workflows schaffen – von der Krankmeldung über die eAU bis zur Lohnabrechnung.

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) | edtime