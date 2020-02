Edwin Eichler, neu im Unternehmensbeirat der EIM Executive Interim Management GmbH

„Wir freuen uns sehr, Herrn Edwin Eichler als neues Beiratsmitglied begrüßen zu dürfen. Mit Prof. Dr. Heinrich von Pierer, Dr. Otto Wiesheu, Prof. Dr. Utz Claassen, Dr. Klaus Eierhoff und Herrn Prof. Dr. Bernd Gottschalk konnten wir bereits einen hochkarätigen Beirat aus Spitzenkräften der Wirtschaft und Politik etablieren“, erklärt Peter Fuchs aus dem Geschäftsführungsteam der EIM um Dr. Thomas Schneider, Dr. Stephan Offermanns und Marcus Gerbershagen. „Herr Eichler wird durch seine Expertise und seine Verbindungen in die Industrie eine wertvolle Unterstützung sein und uns bei der Weiterentwicklung und Umsetzung unserer strategischen Ziele unterstützen.“

„Wir wissen heute nicht genau, welche Technologien die nächsten Jahre hervorbringen werden. Sicher ist jedoch, dass Unternehmen Manager brauchen, mit denen sie auch den Weg in die Digitalisierung gehen können – ich freue mich darauf, EIM gemeinsam mit den weiteren Beiräten zu unterstützen und gemeinsam Strategien und Projekte zu entwickeln,“ so Edwin Eichler.

Über Edwin Eichler:

Nach dem Studium der Informatik an der Universität der Bundeswehr Neubiberg begann Edwin Eichler seine berufliche Laufbahn bei der Bertelsmann AG und war von 1996 bis 2002 Mitglied des Vorstands. Anschließend war er viele Jahre im Vorstand der Thyssenkrupp AG aktiv. Heute ist Herr Eichler als Mitglied in mehreren Aufsichtsratsgremien tätig. Unter anderen bei der SGL Carbon und bei der SMS Group, bei der er AR Vorsitzender ist. Außerdem ist er Mitglied des Universitätsrates der Universität Dortmund. Seit 2013 ist Edwin Eichler als selbstständiger Unternehmensberater in verschiedenen Industriebereichen erfolgreich tätig.