Effiziente IT für den öffentlichen Sektor

Kommunen, Schulen und öffentliche Behörden in Deutschland treiben die Digitalisierung ihrer Verwaltungs- und Bildungsangebote kontinuierlich voran. Dafür benötigen sie eine zuverlässige IT-Infrastruktur, die einfach zu verwalten ist und bestehende Datenschutzanforderungen erfüllt.

Die aktuelle Bedrohungslage sowie die Notwendigkeit, unveränderbare und stets funktionstüchtige PCs bereitzustellen, setzt IT-Abteilungen unter Druck. Wenn die Zeit für aufwändige, manuelle IT-Wartung und Vorfallsreaktionen in öffentlichen Einrichtungen kaum vorhanden ist, sorgen spezialisierte Sicherheits- und Wiederherstellungslösungen für Entlastung.

IT-Sicherheit und Effizienz im Alltag

Wenn wiederkehrende Wartungs- und Wiederherstellungsaufgaben weniger Zeit beanspruchen, können IT-Teams ihre Kapazitäten gezielter für Modernisierung, digitale Verwaltungsangebote und die Weiterentwicklung ihrer IT-Infrastruktur einsetzen.

Mit Faronics Cloud Deep Freeze bietet der kanadische Hersteller Faronics eine cloudbasierte Lösung, die den IT-Betrieb durch automatisierte Systemwiederherstellung vereinfacht, den Wartungsaufwand reduziert und gleichzeitig auf Datenspeicherung innerhalb der Europäischen Union setzt.

Automatische Systemwiederherstellung

Bei jedem Neustart wird der definierte Ausgangszustand eines PCs, Laptops oder Schulungsrechners wiederhergestellt. Unerwünschte Konfigurationsänderungen, versehentliche Löschungen, softwarebedingte Probleme und Schadsoftware sind nach dem Reboot rückstandslos entfernt.

Software- und Betriebssystem-Updates verwalten

In einem zentralen Backend lassen sich Updates terminieren, nach Bedarf ausführen oder Patches genehmigen. Auch eigene Anwendungen oder Skripte sind integrierbar, ebenso können Betriebssysteme auf Ziel-PCs ausgerollt werden. Ein wichtiger Vorteil im Bereich kritischer Infrastruktur besteht darin, dass sämtliche Computer auf dem neuesten Sicherheitsstand gehalten werden.

Datenschutz und digitale Souveränität durch EU-Datenhaltung

Datenschutz, Informationssicherheit und die Kontrolle über digitale Infrastrukturen sind zentrale Anforderungen öffentlicher Einrichtungen. Faronics Cloud Deep Freeze unterstützt diese Anforderungen mit einem Hosting-Konzept, das auf die Speicherung der Daten innerhalb der Europäischen Union ausgerichtet ist:

Datenspeicherung in der EU

Sämtliche Verwaltungs- und Telemetriedaten der Deep Freeze Cloud werden in ISO-27001-zertifizierten Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union gehostet.

Keine Übermittlung in Drittstaaten

Es findet keinerlei Übertragung von Personen- oder Infrastrukturdaten in die USA oder sonstige Drittstaaten statt.

Strikte DSGVO-Konformität

Die Kombination aus automatisierter Systemwiederherstellung und EU-Datenhaltung unterstützt öffentliche Einrichtungen dabei, ihre IT effizient zu verwalten und ihre Datenschutzanforderungen systematisch zu berücksichtigen.

Eine verlässliche Grundlage für die digitale Verwaltung

Eine moderne öffentliche IT zeichnet sich dadurch aus, dass sie zuverlässig funktioniert, einfach zu verwalten ist und den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Faronics Cloud Deep Freeze verbindet automatisierte Systemwiederherstellung mit einer auf EU-Datenhaltung ausgerichteten Cloud-Infrastruktur. So lässt sich der laufende IT-Betrieb vereinfachen, wiederkehrende Supportaufgaben können reduziert und Freiräume für digitalen Zukunftsprojekte geschaffen werden.

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