Ein Anhänger, der zur Eventlocation wird: CONFIDEX begleitet außergewöhnliches Projekt der Buffalo Ranch

Bar, Zapfanlage, Musik und Licht für Themen-Events auf einer Bison-Ranch – ein ungewöhnliches Vorhaben, das auch bei CONFIDEX Begeisterung auslöst.

Die CONFIDEX GmbH hat für die Buffalo Ranch in Neukieritzsch die Leasingfinanzierung eines außergewöhnlichen Veranstaltungsanhängers strukturiert und umgesetzt. Der Anhänger lässt sich auf dem Ranchgelände zu einer vollständig ausgestatteten Eventlocation erweitern und soll künftig für unterschiedliche Themenveranstaltungen genutzt werden. Ein Projekt, das nicht nur durch seine ungewöhnliche Idee begeistert, sondern auch bei der Finanzierung alles andere als alltäglich ist.

Eine komplette Eventlocation im Anhänger

Was zunächst wie ein gewöhnlicher Anhänger klingt, entpuppt sich als vielseitig nutzbare Veranstaltungslösung. Am Einsatzort lässt er sich modular auf Abmessungen von etwa 8 × 8 Metern erweitern. Auf rund 60 Quadratmetern nutzbarer Bodenfläche finden laut Hersteller etwa 70 bis 80 Personen Platz.

Der Anhänger stammt von einem niederländischen Hersteller und bringt nahezu alles mit, was für gastronomische Veranstaltungen benötigt wird: eine fest eingebaute Bar mit Zapfanlage, Kühltechnik und Spülbereich sowie eine Musik- und Lichtanlage einschließlich der erforderlichen Elektroinstallation.

Besondere Veranstaltungen auf der Buffalo Ranch

Die Buffalo Ranch verbindet Bisonhaltung mit Gastronomie und Hofladen. Mit dem neuen Veranstaltungsanhänger möchte sie ihr bestehendes Konzept um unterschiedliche Themen-Events erweitern, bei denen gastronomische Angebote sowie Licht und Musik für das passende Ambiente sorgen.

Der Anhänger soll ausschließlich auf dem eigenen Ranchgelände eingesetzt werden. Eine Vermietung oder externe Vermarktung ist nicht vorgesehen.

„Solche Projekte begeistern mich!“

Für Jörg Kommer, Geschäftsführer der CONFIDEX GmbH, ist die Finanzierung dieses außergewöhnlichen Investitionsobjekts auch persönlich etwas Besonderes: „Ich finde dieses Projekt einfach abgefahren. Ein Anhänger, der sich auf einer Bison-Ranch in eine komplette Eventlocation verwandelt – so etwas finanziert man wirklich nicht alle Tage. Und ganz einfach ist es auch nicht, für ein solches Vorhaben eine passende Finanzierung zu finden. Umso mehr freut es mich, dass wir dafür eine Lösung gefunden haben. Genau solche Projekte begeistern mich!“

Boiler Plate:

CONFIDEX ist ein unabhängiger Corporate-Finance-Berater mit über 15 Jahren Erfahrung in der strukturierten Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung tragfähiger Finanzierungsstrukturen, der Vorbereitung von Investorenprozessen sowie der Ansprache geeigneter Kapitalgeber.

Ziel ist die Schaffung belastbarer Finanzierungsgrundlagen, die Liquidität sichern und unternehmerische Entwicklung ermöglichen.

Weitere Informationen:

www.confidex.de

www.confidex.de/investorensuche-und-vermittlung/