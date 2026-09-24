Ein Tag in einer anderen Arbeitswelt: Frisia und Behindertenhilfe Norden tauschen die Perspektive

Ein Arbeitsplatz auf dem Elektrokatamaran, ein anderer in der Wäscherei: Beim bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ haben die AG Reederei Norden-Frisia und die Behindertenhilfe Norden Einblicke in ihre Arbeitswelten ermöglicht. Gisela Koopmann von der Behindertenhilfe begleitete

einen Tag lang die Besatzung des Elektrokatamarans. Im Gegenzug lernte eine Mitarbeiterin der Reederei den Arbeitsalltag bei der Behindertenhilfe Norden kennen.

Gemeinsam mit ihrem Betreuer erhielt Gisela Koopmann Einblicke in die Abläufe an Bord. Sie begleitete die Fahrten und die Betreuung der Fahrgäste und erlebte,welche Aufgaben die Besatzung im täglichen Betrieb übernimmt.

„Es ist sehr schön, mit der Fähre zu fahren und die Fahrgäste zu begleiten“, sagt Gisela Koopmann. Die Arbeit an Bord sei spannend und abwechslungsreich.

Für die Mitarbeiterin der Reederei stand bei ihrem Besuch die Arbeit in der Wäscherei im Mittelpunkt. Dort lernte sie die Tätigkeiten und betrieblichen Abläufe kennen.

So bot der Tag beiden Teilnehmerinnen die Gelegenheit, einen anderen Arbeitsplatz aus nächster Nähe zu erleben und mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen.

Der durch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) koordinierte bundesweite Aktionstag „Schichtwechsel“ bringt Menschen mit und ohne Behinderungen durch den Austausch ihrer Arbeitsplätze zusammen. Unternehmen und Einrichtungen öffnen ihre Türen und ermöglichen Begegnungen im Arbeitsalltag. Ziel ist es, Berührungsängste abzubauen und das gegenseitige Verständnis zu stärken.