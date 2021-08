Ein vertikales Erlebnis der besonderen Art – die Schindler SkyStage (FOTO)

Schindler Deutschland unterstützt die Kulturszene erneut mit einer außergewöhnlichen Social Media Kampagne. Die Schindler SkyStage bietet Künstler*innen eine einzigartige Plattform auf der wohl kleinsten Bühne der Welt.

Nach mehr als eineinhalb Jahren Pandemie geht es dem Kunst- und Kulturbetrieb weiterhin schlecht. Auftritte und Konzerte sind – wenn überhaupt – nur mit großen Einschränkungen möglich und die finanziellen Einbußen für alle Beteiligten enorm. Nachdem sich Schindler zuletzt mit der #WeElevateArt Weihnachtskampagne 2020 für die Kunst- und Kulturszene eingesetzt hat, knüpft das Unternehmen nun an den damaligen Erfolg an und präsentiert ein vertikales Erlebnis der etwas anderen Art: die Schindler SkyStage!

Aufzüge sind nicht nur das sicherste und meistgenutzte Fortbewegungsmittel der Welt, sondern manchmal auch ein Ort der besonderen Momente oder magischen Zufälle. Warum also nicht auch ein Ort für die ganz große Show? Schindler erschuf für die neue Social Media Kampagne, die bereits vor einer Woche mit ersten Teaser-Beiträgen angelaufen ist, die wohl kleinste Bühne der Welt. Auf dieser steht für Episode 01 Rapperin Finna, deren Auftritt ab dem 31. August auf YouTube zu sehen ist. In Kooperation mit dem Indigo Hotel East Side Gallery Berlin wird der Aufzug der Rooftop Gallery Bar in eine farbenfroh schillernde Bühne verwandelt, auf der dann im September auch das Duo The Lorilees und DJane Aglaia auftreten. Denn ob Technobeats, Gesang, Rap oder Improvisationstheater: Jede Art von Performance findet auf der SkyStage ihren Platz. Mit der wohl kleinsten Bühne der Welt gibt Schindler Deutschland nicht nur den Kunst- und Kulturschaffenden etwas zurück, sondern auch allen Kunstliebenden.

Künstler*innen im Fokus

Im Herzen der Kampagne stehen die verschiedenen Performances. Doch auch den Menschen hinter der Show wird Raum geboten, ihre ganz eigenen Geschichten zu ihrem Schaffen zu erzählen. Schindler Liftboy Lukas leitet dazu mit Witz und Charme durch die weiterführenden Formate „40secondsUp“ und „StageTalks“, durch die wir spannende Einblicke hinter die Kulissen eines Künstler*innenlebens bekommen. Entstanden ist eine mitreißende und unterhaltsame Kampagne, die uns an die schönen Dinge im Leben erinnert. Außerdem sendet sie ein großes Dankeschön an alle Künstler*innen für ihre Hingabe und ihr Durchhaltevermögen. Denn ohne Kunst wäre die Welt ganz schön still.

Infos zur Veröffentlichung

Verfolgen Sie die gesamte Kampagne auf den Social-Media-Kanälen von Schindler.

Ab 31.08.2021 – Episode 01 | Finna

Ab 15.09.2021 – Episode 02 | The Lorilees

Ab 28.09.2021 – Episode 03 | Aglaia

Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Seine innovativen und umweltfreundlichen Zutritts- und Beförderungssysteme prägen maßgeblich die Mobilität einer urbanen Gesellschaft. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 65.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler Deutschland wurde 1906 als erste Auslandstochter gegründet und ist heute mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden an 70 Standorten präsent.

