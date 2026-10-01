Ein Vertrag. Viele Perspektiven. Ein neues Verständnis von Contract Intelligence.

Unternehmen verwalten heute tausende Verträge. Doch obwohl diese Dokumente Umsätze, Kosten, Leistungen, Risiken, Zahlungsströme, Compliance-Anforderungen und ESG-Verpflichtungen regeln, werden sie meist nur archiviert und bei Bedarf durchsucht. Das eigentliche Potenzial bleibt ungenutzt.

Der Grund dafür ist einfach: Jede Abteilung betrachtet denselben Vertrag aus ihrer eigenen Perspektive. Die Rechtsabteilung sucht Haftungsrisiken, das Finanzwesen analysiert Zahlungsströme, Compliance prüft regulatorische Vorgaben und das Risikomanagement bewertet mögliche Schadensereignisse. Dadurch entstehen Silos, Mehrfachaufwand und unterschiedliche Interpretationen derselben Informationen.

Der Vertrag hat nicht nur eine Bedeutung

Die meisten Contract-Management-Systeme konzentrieren sich auf die Frage:

„Was steht im Vertrag?“

LEGANTA® verfolgt einen anderen Ansatz:

„Welche Bedeutung hat dieser Vertrag für das Unternehmen?“

Denn ein Vertrag besitzt nicht nur eine einzige Bedeutung. Für den CFO beschreibt er zukünftige Verpflichtungen und Cashflows. Für das Risikomanagement enthält er mögliche Schadensszenarien. Für Compliance definiert er Pflichten und Nachweisanforderungen. Für ESG-Verantwortliche dokumentiert er Nachhaltigkeits- und Lieferkettenanforderungen.

Der Vertrag bleibt derselbe. Die Sicht darauf verändert sich.

Semantische Projektion statt einfacher Datenextraktion

Hier setzt das Konzept der semantischen Projektion an.

LEGANTA® analysiert einen Vertrag nur einmal und überführt ihn in ein semantisches Unternehmensmodell. Anschließend können die enthaltenen Informationen gleichzeitig auf beliebig viele Zielstrukturen projiziert werden.

Aus einem Vertrag entstehen automatisch:

eine Finanzsicht mit Buchungssätzen, um Vertragsinhalte automatisch in die Finanzbuchhaltung zu überführen, Bilanz- und GuV-Effekte zu berechnen und die periodengerechte Verbuchung sicherzustellen.

eine Risikosicht mit Risikokosten, um finanzielle Auswirkungen von Vertragsrisiken zu quantifizieren, Eintrittsszenarien zu simulieren und Risikokosten aktiv zu steuern.

eine Compliance-Sicht, um Verstöße gegen gesetzliche, regulatorische und interne Vorgaben frühzeitig zu erkennen, Nachweispflichten zu erfüllen und Audits zu unterstützen.

eine ESG-Sicht, um Nachhaltigkeitsanforderungen entlang der Liefer- und Leistungsketten zu überwachen, Berichtspflichten zu erfüllen und ESG-Risiken transparent zu machen.

eine Einkaufssicht, um Lieferantenverpflichtungen, Preise, Laufzeiten und Service Levels zu steuern, Einsparpotenziale zu identifizieren und Beschaffungsrisiken zu reduzieren.

eine Prozesssicht, um vertragsbedingte Aufgaben, Fristen, Genehmigungen und Workflows automatisch anzustoßen und operative Abläufe medienbruchfrei zu steuern.

eine Managementsicht, um vertragsbedingte Chancen, Verpflichtungen, Risiken und Handlungsbedarfe transparent zu machen und fundierte strategische Entscheidungen zu unterstützen.

eine Kompetenzsicht: um zu prüfen, ob vertragliche Rechte, Pflichten und Befugnisse mit den internen Kompetenz- und Rollenmodellen vereinbar sind.

eine Organisationssicht: um Verantwortlichkeiten automatisch den zuständigen Organisationseinheiten zuzuordnen.

eine Liquiditätssicht: um zukünftige Zahlungsströme und Cashflow-Effekte vorherzusagen.

eine Steuersicht: um steuerliche Auswirkungen und Meldepflichten zu ermitteln.

eine Versicherungssicht: um Deckungslücken zwischen Vertragsrisiken und Versicherungsleistungen zu erkennen.

eine Resilienzsicht: um die Auswirkungen von Lieferanten-, Markt- oder Compliance-Ereignissen auf die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu simulieren.

eine Automatisierungssicht: um Vertragsinhalte direkt in Regeln, Workflows und operative Steuerungsmechanismen zu überführen.

Und das alles ohne erneute Analyse oder Mehrfacherfassung.

Upload genügt

Lädt ein Unternehmen beispielsweise einen Leasingvertrag hoch, erkennt LEGANTA® nicht nur Vertragsklauseln, sondern erzeugt gleichzeitig unterschiedliche fachliche Perspektiven.

Die Finanzabteilung erhält relevante Informationen für IFRS 16 und Liquiditätsplanung. Das Risikomanagement erkennt potenzielle Risikotreiber. Compliance identifiziert regulatorische Verpflichtungen. Der Einkauf analysiert Service Levels und Leistungszusagen. Das Management erhält steuerungsrelevante Kennzahlen.

Ein einziger Vertrag wird damit zur gemeinsamen Wissensquelle für das gesamte Unternehmen.

Nicht nur erkennen, was enthalten ist. Sondern auch, was fehlt.

Ein entscheidender Vorteil der semantischen Projektion besteht darin, dass jede Sicht eigene Qualitätsanforderungen mitbringt.

LEGANTA® analysiert daher nicht nur vorhandene Inhalte, sondern auch fehlende Regelungen.

Fehlen wichtige Haftungsklauseln? Sind ESG-Anforderungen ausreichend dokumentiert? Gibt es Compliance-Lücken? Sind Leistungen und Verantwortlichkeiten eindeutig beschrieben?

Dadurch entsteht ein mehrdimensionales Qualitätsprofil des Vertrags und Unternehmen erkennen Schwachstellen deutlich früher.

Vom Vertragsdokument zum Unternehmenswissen

Die eigentliche Innovation besteht darin, dass Verträge nicht länger als Dokumente betrachtet werden, sondern als strukturierte Quelle von Unternehmenswissen.

Jede Projektion kann eigene Analysen, Algorithmen und Automatisierungen auslösen. Risiken können bewertet, Compliance-Anforderungen überwacht, Finanzprozesse unterstützt und operative Steuerungsinformationen bereitgestellt werden.

Das Ergebnis ist ein völlig neuer Ansatz für Contract Intelligence:

Ein Vertrag wird einmal verstanden und anschließend beliebig oft genutzt.

Fazit

Ein Vertrag wird nicht analysiert. Er wird gleichzeitig in alle für das Unternehmen relevanten Sichten projiziert. Jede Sicht verfolgt ein konkretes operatives Ziel und verfügt über eigene Algorithmen zur Steuerung, Überwachung, Automatisierung und Prognose.

LEGANTA® liest Verträge nicht nur. LEGANTA® verwandelt sie in eine zentrale Wissensquelle für alle Bereiche des Unternehmens.

Die LEGANTA® Business Software ist ein SaaS-basiertes Produkt der SBC Systems GmbH. Gegründet im Jahr 2009 und mit Sitz in Frankfurt am Main, entwickelt und vertreibt SBC Systems GmbH innovative KI-Softwarelösungen zur Automatisierung von Geschäftsbeziehungen, Leistungsaustausch und Vertragsmanagement. Das Unternehmen vergibt Lizenzen und bietet Beratung, Projektmanagement und Dienstleistungen für Unternehmen und Behörden an.

Unsere Kompetenzen zeigen sich insbesondere:

• in der Digitalisierung und Automatisierung von Dauerschuldverhältnissen

• mit unbegrenzter Zahl von Vertragspartnern, Leistungen und Objekten

• mit automatisierten Vertragsprozessen

• mit täglich tausenden von automatisierten Buchungen

• mit voller Integration in die bestehende IT-Landschaft.

Unsere Produkte sind in 52 Ländern mit unterschiedlichen Sprachen und Währungen im Einsatz. Zusammen mit unseren Partnern whitepaper.id (whitepaper-id.com) und innowise (innowise.de) sind wir ein Team mit hochzertifizierter SAP-Kompetenz und über 1.500 Experten, mit dem wir seit vielen Jahren integrierte IT-Lösungen erfolgreich bereitstellen und betreuen.

Mehr erfahren Sie unter https://leganta.ai und https://leganta.de

Kontakt: Hugo Christian Rieß, Dipl.-Volkswirt und Dipl.-Mathematiker, Geschäftsführer, E-Mail: hcr@sbc-systems.de