Eine digitale Visitenkarte für das ganze Team: Wie Unternehmen Kontaktdaten aktuell und professionell halten

Neue Telefonnummern, wechselnde Zuständigkeiten oder ein verändertes Leistungsangebot machen gedruckte Visitenkarten schnell unbrauchbar. Besonders in größeren Teams führt dies zu wiederkehrenden Bestellungen, uneinheitlichen Gestaltungen und veralteten Kontaktdaten. VISCARDS bietet Unternehmen deshalb eine digitale Lösung, mit der sich die geschäftlichen Profile ihrer Mitarbeiter zentral verwalten und flexibel aktualisieren lassen.

Die digitale Visitenkarte für Unternehmen bündelt persönliche Kontaktdaten, Unternehmensinformationen und weiterführende Inhalte in einem individuellen Onlineprofil. Dieses kann per NFC, QR-Code, Link, E-Mail-Signatur oder über soziale Netzwerke geteilt werden. Geschäftspartner öffnen das Profil direkt auf ihrem Smartphone – eine zusätzliche App ist nicht erforderlich.

Einheitlicher Auftritt für alle Mitarbeiter

Ein konsistentes Erscheinungsbild ist ein wichtiger Bestandteil der Markenwahrnehmung. Werden Visitenkarten dezentral bestellt oder von Mitarbeitern selbst gestaltet, entstehen jedoch schnell Unterschiede bei Farben, Logos, Schreibweisen und Kontaktdaten.

Mit VISCARDS können Unternehmen die digitalen Profile ihrer Teams an das eigene Corporate Design anpassen. Farben, Logos und Inhalte folgen einer einheitlichen Gestaltung, während die persönlichen Angaben der jeweiligen Mitarbeiter individuell hinterlegt werden. So entsteht über verschiedene Abteilungen und Standorte hinweg ein professioneller Markenauftritt.

Die digitale Visitenkarte für Mitarbeiter lässt sich zudem an unterschiedliche Aufgabenbereiche anpassen. Während Vertriebsmitarbeiter beispielsweise Produktinformationen, Terminbuchungen oder Präsentationen einbinden können, lassen sich bei Ansprechpartnern aus dem Recruiting Links zu Stellenangeboten oder Karriereseiten ergänzen.

Kontaktdaten zentral verwalten und aktualisieren

Über ein zentrales Dashboard behalten Administratoren den Überblick über die digitalen Visitenkarten des Unternehmens. Profile können neu angelegt, bearbeitet oder bei personellen Veränderungen ersetzt werden. Ändert sich eine Telefonnummer, eine Position oder eine E-Mail-Adresse, werden die Informationen im digitalen Profil aktualisiert.

Ein Neudruck ist dafür nicht notwendig: Die vorhandene NFC Visitenkarte des Unternehmens sowie der zugehörige QR-Code können weiterhin verwendet werden. Das reduziert den organisatorischen Aufwand und verhindert, dass veraltete Visitenkarten im Umlauf bleiben.

Digitale Unterstützung für Vertrieb und Außendienst

Im Vertrieb entscheidet häufig der erste Kontakt darüber, ob ein Gespräch fortgeführt wird. Mit einer digitalen Business Card für Unternehmen können Mitarbeiter ihre Daten innerhalb weniger Sekunden weitergeben. Dazu wird die NFC-Karte an ein kompatibles Smartphone gehalten oder der integrierte QR-Code gescannt.

Das digitale Profil kann weit mehr als klassische Kontaktdaten enthalten. Unternehmen können unter anderem ihre Website, Social-Media-Kanäle, Produktinformationen, Videos, Präsentationen, Dokumente oder einen digitalen Terminkalender verknüpfen. Interessenten gelangen dadurch direkt vom persönlichen Gespräch zu den passenden weiterführenden Informationen.

Auch nach einer Messe oder einem Kundentermin bleibt das Profil erreichbar. Der Kontakt muss keine Papierkarte aufbewahren und kann die bereitgestellten Informationen jederzeit erneut aufrufen. Für Vertriebsorganisationen entsteht damit eine direkte Verbindung zwischen persönlichem Networking und digitaler Kundenansprache.

Nutzung zentral auswerten

Bei der Bereitstellung über eine eigene Domain oder Subdomain können Unternehmen das zentrale Dashboard auch zur Auswertung wichtiger Kennzahlen nutzen. Dazu gehören beispielsweise Profilaufrufe und Klicks auf eingebundene Inhalte.

Die gewonnenen Informationen können Hinweise darauf geben, welche Inhalte für Geschäftskontakte besonders relevant sind. Damit wird die digitale Visitenkarte von einem reinen Kontaktmedium zu einem messbaren Baustein der Vertriebs- und Unternehmenskommunikation.

Eine skalierbare Lösung für wachsende Teams

Ob kleines Vertriebsteam, mittelständisches Unternehmen oder Organisation mit mehreren Standorten: Digitale Visitenkarten lassen sich flexibel an die jeweilige Teamgröße anpassen. Neue Mitarbeiterprofile können ergänzt und bestehende Profile bei Bedarf verändert werden.

VISCARDS verbindet dabei den persönlichen Charakter einer Visitenkarte mit den Möglichkeiten digitaler Kommunikation. Unternehmen erhalten eine zeitgemäße Lösung, um Kontaktdaten aktuell zu halten, ihre Marke einheitlich zu präsentieren und Vertriebsmitarbeiter bei der Kontaktaufnahme zu unterstützen.

Weitere Informationen zur digitalen Visitenkarte für Unternehmen:

www.viscards.de/unternehmen

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