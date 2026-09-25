Eine Panikoperation beim Sprit

Ein Tankrabatt per Kavalierstart. Bundestag und Bundesrat beschlossen die neue Spritpreis-Verbilligung im Eilverfahren, nur eine Woche, nachdem die Merz-Koalition sich darauf verständigt hatte. Die Einigung kurz vor den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern hatte die Wählenden milde stimmen sollen. Für die CDU ging das schief: In Berlin verlor sie, in Mecklenburg-Vorpommern flog sie aus dem Landtag. Entlastung für Kanzler Friedrich Merz? Fehlanzeige. Vor allem gilt: Der Tankrabatt ist eine schlechte Idee. Hohe Spritpreise treffen zwar nicht wenige Menschen hart, die auf das Auto angewiesen sind. Nur macht es keinen Sinn, wenn der Staat Milliarden verteilt, ohne zu fragen, wer die Hilfe braucht. Wer einen 70.000-Euro-SUV fährt und ihn viel bewegt, bekommt viel Entlastung. Wer einen sparsamen Kleinwagen hat, kriegt wenig. Wer sich kein Auto leisten kann, bekommt nichts. Sozial angemessen ist das nicht. Zumal niemand garantieren kann, dass die Ölkonzerne den Rabatt weitergeben.

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