Eingangspost im Krankenhaus effizient bearbeiten

Eingangspost bearbeiten im Krankenhaus

Auch in Krankenhäusern gehört die Eingangspost zu den täglichen Aufgaben. Briefe, Pakete, Dokumente und weitere Sendungen treffen ein und müssen zuverlässig den richtigen Empfängern, Stationen oder Abteilungen zugeordnet werden. Gerade in größeren Krankenhäusern können täglich viele Sendungen zusammenkommen, deren Bearbeitung und Verteilung mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden ist. Werden Informationen noch manuell über Listen oder Excel-Dateien erfasst, kann zudem die Nachverfolgung einzelner Sendungen erschwert werden. Mit der COSYS Software lässt sich der Prozess digital abbilden. Von der Annahme und Erfassung der Eingangspost bis zur anschließenden Verteilung werden die einzelnen Prozessschritte zentral dokumentiert und transparent dargestellt.

Eingangspost digital erfassen und zuordnen

Das Bearbeiten der Eingangspost beginnt mit der Annahme an der Poststelle oder einer zentralen Annahmestelle. Für die digitale Bearbeitung kommt hier die Software von COSYS zum Einsatz. Die Lösung besteht aus zwei Bereichen: der Webanwendung WebDesk und einer mobilen App, die auf Smartphones oder MDE-Geräten eingesetzt werden kann. Der Barcode der Sendung wird bei der Annahme gescannt. Für die mobile Erfassung kann beispielsweise das CT32 als kompaktes MDE-Gerät eingesetzt werden. Zu den Sendungen werden alle relevanten Informationen wie Empfänger, Abteilung, Station oder Verpackungseinheit hinterlegt. Die Sendungen werden nach jedem Bearbeitungsschritt gescannt. So wird der gesamte Ablauf digital dokumentiert. Dadurch bleibt nachvollziehbar, wann eine Sendung angenommen, bearbeitet und weitergeleitet wurde. Gerade bei zeitkritischer Krankenhauspost sorgt die digitale Erfassung für mehr Übersicht.

Innerbetrieblicher Transport für die Verteilung

Nach der Erfassung muss die Eingangspost innerhalb des Krankenhauses verteilt werden. Briefe und Pakete müssen beispielsweise von der zentralen Poststelle zu Stationen, Büros oder anderen Gebäudebereichen transportiert werden. Dabei unterstützt der COSYS Innerbetriebliche Transport (IBT) bei der digitalen Abwicklung. Transportaufträge können erfasst, geplant und den zuständigen Mitarbeitern zugeordnet werden. Auch Touren und wiederkehrende Transportaufgaben lassen sich digital abbilden. Damit bleibt der Transportstatus jederzeit nachvollziehbar. So wird die Eingangspost in die bestehende innerbetriebliche Logistik des Krankenhauses integriert.

Lagerverwaltung und Zwischenlagerung

Nicht jede Sendung kann unmittelbar zugestellt werden. Die COSYS Lagerverwaltungssoftware unterstützt bei der digitalen Verwaltung von Lagerbeständen und Lagerplätzen. Bei einer Zwischenlagerung können Sendungen digital erfasst und später gezielt wieder ausgelagert werden. Das erleichtert die Suche nach nicht zugestellten Sendungen. Zusätzlich kann ein Smart Locker für die sichere Bereitstellung und Abholung von Paketen genutzt werden. Ein besonderer Vorteil ist die Möglichkeit zur zeitunabhängigen Einlieferung und Abholung. Neben Paketen können auch Materialien oder IT-Geräte über den Smart Locker ausgegeben werden.

Transparenz durch digitale Dokumentation und BI

COSYS dokumentiert die einzelnen Schritte vom Eingang bis zur Übergabe. Mit COSYS Business Intelligence (BI) lassen sich die erfassten Prozessdaten übersichtlich auswerten. So können unter anderem Mengen, Bearbeitungszeiten und Abläufe analysiert werden. Dadurch lassen sich Auffälligkeiten und Optimierungspotenziale leichter erkennen. Krankenhäuser erhalten dadurch mehr Transparenz über ihre Post- und Transportprozesse.

Mit COSYS lässt sich der gesamte Prozess rund um die Eingangspost digital abbilden. Von der Annahme und Erfassung über den innerbetrieblichen Transport bis zur Zwischenlagerung und Übergabe bleiben die einzelnen Prozessschritte nachvollziehbar. Dadurch erhalten Krankenhäuser eine bessere Übersicht über ihre Post- und Logistikprozesse und können Bearbeitungsabläufe gezielt optimieren. Die Kombination aus COSYS Software, innerbetrieblichem Transport und Lagerverwaltung schafft dabei eine durchgängige Lösung für die tägliche Postlogistik im Krankenhaus.

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Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.