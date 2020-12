EJOT? ist Teil der bauTage 2021 ? Fachvortrag und digitaler Messestand zu CROSSFIX?

Völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich der VHF

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden zeichnen sich dadurch aus, dass Dämmung und Bekleidung konstruktiv voneinander getrennt sind. Diese Trennung führt zu vielen technischen und gestalterischen Vorzügen. Das neue CROSSFIX? Unterkonstruktionssystem aus Edelstahl ermöglicht dabei maximale Flexibilität und Energieeffizienz sowie höchste Tragfähigkeiten und führt zu einer Steigerung der Nutzfläche. CROSSFIX? bietet daher völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist ein Komplettsystem aus mehreren hochwertigen EJOT Produkten, die optimal aufeinander abgestimmt sind.

Neben der Präsenz in Form eines virtuellen Messestandes wird EJOT im Rahmen der Innovationstage am 11.01.2021 von 14.00 bis 15.00 Uhr einen Fachvortrag rund um dieses Thema halten. Während der gesamten Veranstaltung stehen die EJOT Vertriebsingenieure zudem Interessenten zur Beantwortung aller Fragen rund um die EJOT Produkte und Serviceleistungen in Chats zur Verfügung.

Interessenten können sich online unter https://www.arcguide.de/themen/bautage2021/ für die Veranstaltung registrieren.