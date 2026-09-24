ELA Container gewinnt Emsländischen Unternehmenspreis

Das emsländische Familienunternehmen ELA Container aus Haren (Ems) ist mit dem Emsländischen Unternehmenspreis 2026 in der Kategorie „Beruf, Familie und gesellschaftliches Engagement? ausgezeichnet worden. Der Wirtschaftsverband Emsland verlieh die Preise am Sonntag im Forschungs- und Entwicklungslabor des Lingener Unternehmens Kampmann. Die Preise werden in einem mehrstufigen Verfahren vergeben: Nach einer Vorauswahl durch eine unabhängige Fachjury entscheiden die Öffentlichkeit und die Gäste der Preisverleihung im Rahmen eines Publikumsvotings über die Gewinner.

Mit der Auszeichnung würdigt der Wirtschaftsverband Emsland das Engagement von ELA Container für die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und unterschiedlichen Lebenssituationen. Das Familienunternehmen schafft verlässliche Rahmenbedingungen mit einem breiten Angebot, das unterschiedliche Lebensphasen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden berücksichtigt. So werden Benefits in den Bereichen Flexibilität, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, körperliche und mentale Gesundheit, finanzielle Unterstützung sowie Fort- und Weiterbildung angeboten. Dazu gehören beispielsweise flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zur Workation, eine umfassende Ernährungsberatung sowie Ernährungsvorträge, eine betriebliche Krankenversicherung, hundefreundliche Büros sowie regelmäßige Massagen. Genauso wichtig sind dem Unternehmen jedoch Angebote, die sich nicht in einer klassischen Benefit-Liste abbilden lassen. So versucht ELA Container, individuelle und unkomplizierte Lösungen zu finden, wenn Mitarbeitende vor persönlichen, familiären oder gesundheitlichen Herausforderungen stehen.

Damit verbindet das international tätige Unternehmen eine moderne, mitarbeiterorientierte Arbeitskultur mit seiner langjährigen Verantwortung als regional verwurzeltes Familienunternehmen. Auch durch die Unterstützung sozialer und gemeinnütziger Projekte übernimmt ELA Container über den eigenen Unternehmensalltag hinaus Verantwortung für das Emsland.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie ist eine besondere Anerkennung für den gemeinsamen Einsatz unserer Mitarbeitenden und für die Kultur, die wir bei ELA täglich leben. Unser Unternehmen ist im Emsland verwurzelt und zugleich international gewachsen. Der Preis ist für uns deshalb auch ein Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Als verlässlicher Arbeitgeber, verantwortungsvolles Familienunternehmen und starker Partner für das Emsland?, sagt Günter Albers, geschäftsführender Gesellschafter von ELA Container.

Foto: ©Wirtschaftsverband Emsland e.V.