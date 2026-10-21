elderbrook solutions erhält BSFZ-Bescheinigung: Entwicklung des Validierungstools Valido als innovative Forschung anerkannt

Die elderbrook solutions GmbH gab heute bekannt, dass die Entwicklung von Valido, dem Management-Tool für die Validierung computergestützter Systeme (Computerized System Validation, CSV) innerhalb der Quontrol Suite, von der BSFZ, der Bescheinigungsstelle Forschungszulage, als innovative Forschung bescheinigt wurde. Der positive Bescheid bestätigt den innovativen Charakter der Technologie hinter Valido und ist ein wichtiger Meilenstein für das Produkt.

Qualität mit Leichtigkeit über den gesamten Validierungslebenszyklus

Valido ist eine benutzerfreundliche Anwendungssuite für das Management von Qualitätsprozessen mit Fokus auf Übersicht und Kontrolle. Sie richtet sich an Life-Science-Teams und Softwarehersteller, die die Validierung computergestützter Systeme einfacher, schneller und inspektionsbereit gestalten möchten. Dank vorbefüllter Bibliotheken, die nur geringen Einrichtungs- und Pflegeaufwand erfordern, kann Valido bis zu 75 % der Validierungszeit einsparen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Immer inspektionsbereit: Eine zentrale Übersicht über alle eingesetzten Systeme und deren Validierungsstatus über den gesamten Lebenszyklus hinweg, einschließlich Reviews, Updates, Migrationen, Revalidierungen, Außerbetriebnahmen und offener Aufgaben.

Ihre SOPs, Ihre Templates: Unternehmen laden ihre eigenen Templates hoch, und Valido folgt den in ihren SOPs definierten Workflows, zum Beispiel separaten Workflows für CSV und für SAS-Makros.

Vorbefüllte Bibliothek: Von den Systemanbietern bereitgestellte, sofort nutzbare User Requirements und Testskripte lassen sich mit einem Klick einfügen und frei bearbeiten. Valido übernimmt die Nachverfolgbarkeit .

Automatisierte Routinearbeit: Manuelle Tätigkeiten wie Recherchen, Berechnungen und wiederholte Dateneingaben übernimmt das Tool, damit sich die Teams auf die Qualität konzentrieren können.

Intelligente Aufgabenverteilung: Gemäß den SOPs des Kunden weist Valido Aufgaben über Rollen und Abteilungen hinweg zu und benachrichtigt die Verantwortlichen, sodass parallel und ohne Verzögerung gearbeitet werden kann.

Experten an Ihrer Seite: Vom Setup und Helpdesk-Support bis hin zu Best Practices für die Durchführung ganzer Validierungsprojekte unterstützt das elderbrook-Team seine Kunden persönlich.

Reale Herausforderungen der Validierung adressieren

Valido begegnet Herausforderungen, die Life-Science-Organisationen und Softwarehersteller gut kennen: Validierungsaufwände können die Einführung neuer Systeme wie EDC, CTMS, eTMF oder eQMS verzögern, und Kunden zögern mitunter, neue Software oder Updates einzusetzen, weil der damit verbundene Aufwand hoch ist. Valido soll diese Hürden beseitigen und gleichzeitig eine Dokumentation sicherstellen, die einer Inspektion standhält.

„Die BSFZ-Bescheinigung ist eine wichtige Bestätigung für unser Team. Sie zeigt, dass Valido mehr ist als ein neues Tool: Es ist das Ergebnis echter innovativer Forschung dazu, wie Validierung einfacher, effizienter und dauerhaft inspektionsbereit gestaltet werden kann. Ich freue mich besonders darauf, Valido im Oktober auf der MARVIN Annual Conference zu präsentieren, wo ich in einem Vortrag zeigen werde, wie Life-Science-Teams Validierung ohne den üblichen Aufwand inspektionsbereit machen können. Wir freuen uns auf den Austausch mit der Community und darauf, zu zeigen, was ‚Quality at ease‘ in der Praxis bedeuten kann.“ – Claudia Horneck, Senior Expert Innovation, elderbrook solutions GmbH

Valido auf der MARVIN Annual Conference erleben

elderbrook solutions präsentiert Valido auf der MARVIN Annual Conference am 27. und 28. Oktober in Unterföhring. Claudia Horneck hält einen Vortrag zum CSV-Management-Tool, und Dr. Markus Pietsch, CEO & CFO von elderbrook solutions, ist ebenfalls vor Ort. Besucher sind herzlich eingeladen, am elderbrook-Stand vorbeizukommen, um Valido live zu erleben und mit dem Team ins Gespräch zu kommen.

Verfügbarkeit

Interessierte Unternehmen können unter www.elderbrook.de eine Live-Demo buchen.