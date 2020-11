eLearningCHECK 2021: Marktüberblick aus Kundensicht

Berlin, November 2020 -Kundenzufriedenheit drückt aus, wie sich die Differenz zwischen den Erwartungen des Kunden und der Bedürfnisbefriedigung gestaltet. Werden seine Erwartungen erfüllt, ist der Kunde zufrieden. Werden sie nicht erfüllt, ist er unzufrieden. Dazwischen liegt eine große Bandbreite an Urteilen über die Dienstleister. Das ist im eLearning nicht anders als in anderen Branchen.

Der eLearningCHECK 2021 ermittelt jährlich – aktuell in der 12. Auflage – den Grad der Kundenzufriedenheit in der eLearning-Branche. Anhand von Kriterien wie Produktqualität, Einhaltung von Zeitplänen, Budgettreue, Kunden- und Service-Orientierung, Support und manchem anderen sowie nach der Gewichtung der verschiedenen Positionen im Anwender-Unternehmen, ermittelt der eLearningCHECK die Champions unter den eLearning-Dienstleistern.

Worauf legen Sie den größten Wert bei Ihrem eLearning-Dienstleister? Darf etwa der Zeitplan aus dem Ruder laufen, so lange Produktqualität und Support stimmen? Oder ist es Ihnen wichtiger Technik und Content zum günstigsten Preis einzukaufen? Wieviel Service muss sein, damit Sie den Eindruck haben, Ihr eLearning-Projekt läuft “rund”? All diese Aspekte können TeilnehmerInnen selbst gewichten und so zu einem komplexen Bild der Branche beitragen. Nehmen Sie sich jetzt etwa zehn bis 15 Minuten Zeit und werfen Sie jetzt Ihre Stimme in die Waagschale!

In der zwölften Auflage des eLearningCHECK, der Online-Befragung von CHECK.point eLearning und dem Consultingbüro Salespotential, schlagen die Kundenerfahrungen mit der Produktqualität, der Einhaltung von Zeitplänen, der Budgettreue, der Kunden- und Service-Orientierung, mit dem Support etc. in ihren eLearning-Projekten zu Buche. Der Dienstleister, der dabei erstklassig abschneidet, kann den Titel des “Anbieters des Jahres 2021” erringen.

Die strukturierten Fragebögen beziehen sich auf die Kategorien:

Standard-Content (alle Inhalte)

Individuelle Content-Produktion (inkl. VR, AR, MR)

Lerntools (LMS, LCMS, Autorentools, Learning Ecosystems)

Blended Learning-Projekte

Performance Support / Microlearning

Beratung / Change Management

Die Bearbeitungszeit eines Fragebogens liegt bei durchschnittlich zehn bis 15 Minuten. Die TeilnehmerInnen können auch mehrere Fragebögen in unterschiedlichen Kategorien oder für verschiedene Dienstleister ausfüllen. Jeder, der sein Votum abgeben möchte, muss sich zum eLearningCHECK 2021 anmelden – auch dann, wenn er oder sie Abonnent des CHECK.point eLearning-Newsletters ist, da die Daten des Kundenvotums separat und ausschließlich für die Bewertung erhoben werden.

Darüber hinaus wird eine Einstiegsgrenze der bewertenden Unternehmen auf mindestens 50 Mitarbeiter gesetzt. Dies bedeutet, dass Entscheider aus Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern leider nicht an der Umfrage teilnehmen können bzw. aussortiert werden. Diese Maßnahme verstärkt die Aussagekraft des eLearningCHECK als Kundenbarometer im B2B-Bereich. Denn abgegebene Bewertungen von Unternehmen mit einem oder wenigen Mitarbeitern geben im Schwerpunkt das persönliche Empfinden aus der Perspektive eines Anwenders wieder und sind nicht gleich zu setzen mit dem Gewicht von Projekten mit Hunderten oder Tausenden von Anwendern.

Der eLearningCHECK 2021steht bis 10. Dezember 2020online.

“Mit dieser Befragung haben Entscheider die Gelegenheit, anonym und anhand klar strukturierter Kriterien ihre realen Erfahrungen mit einzelnen Anbietern einer breiten Community mitzuteilen”, so Thea Payome, Chefredakteurin von CHECK.point eLearning. Denn ebenso wie in den vergangenen Jahren werden die Ergebnisse des 12. eLearningCHECK nach der virtuellen Bekanntgabe der “Anbieter des Jahres 2021” durch Dr. Katja Kantelberg am 10. Februar 2021allen Interessierten kostenlos zur Verfügung stehen.

Zu den Fragebögen des eLearningCHECK 2021.