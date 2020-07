Elon Musk: “Bitte baut mehr Nickel ab”

Zu den Hauptbestandteilen für seine Batterien, gehört Nickel. Und Elon Musk weiß, wovon er spricht, mehr Nickel, mehr Batterien, mehr Elektroautos, mehr Gewinn für ihn. Unter dem Namen “Roadrunner” wurde bei Tesla eine neue kostengünstige Batterie entwickelt, die die E-Autos preislich auf das Niveau von Benzinern bringen soll. Und da braucht es eben viel Nickel.

Diesen Rohstoff besitzt beispielsweise die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-millennial-lithium-vizsla-resources-canada-nickel-und-goldmining/ – in ihren Projekten. Auch das für die Elektromobilität so wichtige Kobalt ist dort vorhanden. Vor allem das Nickel-Kobalt-Palladium-Projekt Crawford von Canada Nickel in Ontario ist eines der größten seiner Art und verfügt über beste Infrastruktureinrichtungen.

Nicht nur Nickel, auch Kupfer ist wichtig für die fortschreitenden Elektromobilität. Denn in jedem Elektrofahrzeug sind etwa 60 Kilogramm mehr Kupfer verbaut als in einem herkömmlichen Fahrzeug. Die Experten vom Analysehaus Vontobel sehen besonders bei einem möglichen Wahlsieg von Trump-Herausforderer Joe Bieden eine anziehende Nachfrage nach Batterierohstoffen wie Nickel, Kobalt und auch Kupfer.

Kupfer hat Hannan Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/hannan-metals-erkundung-eines-grossen-gebietes-in-peru-nach-kupfer-und-silber/ – in seiner San Martin-Mine neben Silber in Peru im Boden. Das hochgradige Kupfer-Silber-System könnte so als lukratives Projekt Gewinne bringen, auch für Anleger.

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

