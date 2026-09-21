Eloro Resources Ltd. gründet Tochtergesellschaft in Hongkong zur Ausweitung der Investor-Relations- und strategischen Beratungsplattform in Asien

Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO) (OTCQX: ELRRF) (FSE: P2QM) („Eloro“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es die Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Hongkong vorantreibt. Die neue Tochtergesellschaft, Eloro Resources (Asia) Ltd., wird als regionale Plattform von Eloro dienen, um die Projektentwicklung, den Verkauf und die Vermarktung von Konzentraten, die Investor Relations, die Unternehmensberatung sowie die Kapitalmarktaktivitäten im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu unterstützen. Die Initiative soll die Beziehungen des Unternehmens zu institutionellen Anlegern, Family Offices, vermögenden Privatanlegern, Konzentratverarbeitern und strategischen Partnern sowie anderen Interessengruppen mit Interesse an Edel- und kritischen Mineralien stärken.

„Die Etablierung einer Präsenz in Hongkong stellt einen wichtigen Schritt beim Ausbau des Engagements von Eloro in der asiatischen Investorengemeinschaft dar“, sagte Tom Larsen, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Eloro Resources. „Hongkong bietet Zugang zu internationalem Kapital, erfahrenen Investoren aus dem Rohstoffsektor sowie einem wachsenden Netzwerk aus Family Offices und strategischen Partnern. Unsere Tochtergesellschaft in Hongkong wird es uns ermöglichen, direkter und effektiver mit diesen Interessengruppen zu kommunizieren, während wir unser Iska-Silber-Polymetall-Projekt vorantreiben.“

Die Tochtergesellschaft wird persönliche Investorentreffen, Roadshows, Marktanalysen, Medienarbeit sowie die laufende Kommunikation mit potenziellen Investoren in der gesamten Region unterstützen. Zudem wird sie Eloro bei der Bewertung strategischer Chancen und anderer Initiativen zur Geschäftsentwicklung unterstützen, die auf die Mineralvorkommen und die Wachstumsstrategie des Unternehmens abgestimmt sind. „Asien ist ein zunehmend wichtiger Markt für Investitionen in Edel- und kritische Mineralien“, fügte Herr Larsen hinzu. „Eine lokale Plattform wird unsere Fähigkeit verbessern, langfristige Beziehungen aufzubauen und Eloros Investitionsangebot mit größerer Konsistenz und Reaktionsfähigkeit zu vermitteln.“

Die Tochtergesellschaft in Hongkong wird von Jean-Sébastien Jacquetin geleitet, dem neu ernannten Geschäftsführer für den asiatisch-pazifischen Raum bei Eloro und geschäftsführenden Gesellschafter von Cavendish Investment Capital („Cavendish“). Zu Beginn werden die Aktivitäten in Abstimmung mit den bestehenden IR- und Unternehmenskommunikationsteams des Unternehmens auf die Kontaktaufnahme mit Investoren und die Marktanalyse ausgerichtet sein. Die Tochtergesellschaft wird zudem die Leitung übernehmen und letztendlich die Verantwortung für die Vermarktungs- und Handelsstrategie von Eloro im Bereich Konzentrat übernehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Region Asien-Pazifik liegt. Cavendish bringt etablierte Beziehungen zu Family Offices in der Region mit und unterstützt Eloro so beim Zugang zu Privatkapital und potenziellen Industriepartnern. Eloro treibt sein Silber-Polymetall-Projekt Iska Iska weiter voran und verfolgt dabei weiterhin einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation und der Einbindung der Stakeholder.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Bergbauunternehmen mit einem Portfolio an Edel- und Basismetall-Liegenschaften in Bolivien, Peru und Québec. Eloro hält über seine bolivianische Tochtergesellschaft Minera Tupiza SRL eine Beteiligung von 99 % am Joint Venture sowie eine wirtschaftliche Beteiligung von 100 % am hochprospektiven Iska-Projekt Iska-Liegenschaft, die als polymetallischer epithermaler Porphyrkomplex klassifiziert werden kann – ein bedeutender Mineralvorkommenstyp im Departement Potosí im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro sowie in den Einreichungen des Unternehmens bei SEDAR+ verfügbar. Iska Iska ist ein über Straßen zugängliches, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro hält außerdem eine Beteiligung von 82 % am Gold-/Silber-Projekt La Victoria, das sich im nordzentralen Mineralgürtel Perus etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte und der Goldmine La Arena befindet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an Thomas G. Larsen, Vorstandsvorsitzender und CEO, oder an Jorge Estepa, Vizepräsident, unter der Telefonnummer +1 (416) 868-9168.

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