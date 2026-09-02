Endlich planbar neue Eigentümer gewinnen: Diese Marketingmaßnahme soll es möglich machen

München, 1. September 2026. „Planbar neue Eigentümer gewinnen“, „kontinuierlich qualifizierte Anfragen erhalten“ oder „mit einer Methode dauerhaft neue Verkaufsaufträge generieren“: Solche Versprechen begegnen Immobilienmaklern im Marketing immer wieder. Besonders Agenturen, die schnelle Ergebnisse verkaufen möchten, vermitteln dabei häufig den Eindruck, es gebe eine bestimmte Maßnahme, die man nur einmal richtig aufsetzen müsse und die anschließend zuverlässig neue Eigentümer bringt.

Natürlich klingt die Vorstellung attraktiv: Eine erfolgreiche Google Ads Kampagne, ein funktionierendes Social Media Konzept oder eine bestimmte Akquisestrategie wird gefunden, anschließend wird mehr Budget investiert und schon wächst die Zahl der Eigentümeranfragen kontinuierlich weiter.

Die schlechte Nachricht: So funktioniert nachhaltiges Marketing in der Regel nicht.

Natürlich können einzelne Marketingmaßnahmen sehr erfolgreich sein. Eine Google Kampagne kann regelmäßig Anfragen generieren, Social Media kann Reichweite und Bekanntheit aufbauen und eine gut platzierte Printkampagne kann Eigentümer auf einen Immobilienmakler aufmerksam machen. Problematisch wird es jedoch dann, wenn aus einer funktionierenden Maßnahme die gesamte Marketingstrategie wird.

Aus unserer Arbeit mit Immobilienmaklern in ganz Deutschland sehen wir immer wieder, dass genau hier ein falsches Verständnis von planbarem Marketing entsteht. Sobald ein Kanal gute Ergebnisse liefert, wird häufig versucht, immer mehr Budget, Zeit und Aufmerksamkeit in genau diesen Kanal zu investieren.

Das kann kurzfristig funktionieren. Langfristig entsteht dadurch jedoch eine starke Abhängigkeit.

Denn die Bedingungen im Marketing verändern sich ständig. Werbekosten steigen oder fallen, Wettbewerber erhöhen ihre Budgets, Plattformen verändern ihre Systeme, organische Reichweiten entwickeln sich weiter und auch das Verhalten potenzieller Kunden bleibt nicht gleich. Eine Maßnahme, die heute hervorragend funktioniert, kann deshalb in einem Jahr deutlich weniger effizient sein.

Hinzu kommt, dass Eigentümer selten nach dem ersten Kontakt mit einem Immobilienmakler sofort eine Anfrage stellen.

Ein Eigentümer sieht beispielsweise mehrfach ein Plakat in seiner Region, entdeckt später einen Beitrag auf Social Media, sucht einige Wochen danach bei Google nach dem Unternehmen, liest Bewertungen und besucht schließlich die Webseite. Erst dort entscheidet er sich für eine Immobilienbewertung oder ein persönliches Gespräch.

Welche dieser Maßnahmen hat den Kunden gewonnen?

In vielen Fällen lautet die Antwort: keine allein.

Genau deshalb entsteht erfolgreiches Marketing für Immobilienmakler nicht durch die Suche nach dem einen perfekten Kanal, sondern durch das Zusammenspiel verschiedener Kontaktpunkte.

Ein guter Marketingmix sorgt dafür, dass potenzielle Kunden ein Unternehmen mehrfach und in unterschiedlichen Situationen wahrnehmen. Einige Maßnahmen schaffen Aufmerksamkeit. Andere sorgen für Wiedererkennung. Wieder andere bauen Vertrauen auf oder erreichen Eigentümer genau in dem Moment, in dem bereits ein konkreter Verkaufswunsch besteht.

Dabei bedeutet Marketingmix nicht, möglichst viele Kanäle gleichzeitig zu bespielen.

Nicht jeder Immobilienmakler braucht Google Ads, Social Media, Flyer, Außenwerbung, Suchmaschinenoptimierung, Newsletter und regelmäßige Veranstaltungen gleichzeitig. Welche Maßnahmen sinnvoll sind, hängt unter anderem von der Region, der Positionierung, dem vorhandenen Budget, der Bekanntheit und der Zielgruppe ab.

Ein neu gegründeter Immobilienmakler hat beispielsweise andere Herausforderungen als ein Unternehmen, das seit 20 Jahren in seiner Region etabliert ist. Während das eine zunächst Bekanntheit und Vertrauen aufbauen muss, kann das andere bereits von einer starken Marke, Empfehlungen und einer hohen regionalen Bekanntheit profitieren.

Entscheidend ist deshalb nicht die Anzahl der Maßnahmen, sondern ihre Aufgabe innerhalb der gesamten Marketingstrategie.

Besonders wichtig wird dabei die Frage, wie die einzelnen Maßnahmen miteinander verbunden sind.

Eine Printkampagne kann beispielsweise Aufmerksamkeit erzeugen. Eine starke Präsenz bei Google sorgt dafür, dass Interessenten das Unternehmen anschließend wiederfinden. Bewertungen schaffen zusätzliches Vertrauen. Die Webseite liefert schließlich die Argumente, die einen Eigentümer davon überzeugen, Kontakt aufzunehmen.

Erst das Zusammenspiel dieser Maßnahmen macht aus einzelnen Marketingaktivitäten ein funktionierendes System.

Auch deshalb sollte Marketing nicht als einmaliges Projekt verstanden werden.

Wer einmal eine Strategie entwickelt und diese über Jahre unverändert weiterführt, verschenkt Potenzial. Erfolgreiches Marketing muss regelmäßig analysiert und weiterentwickelt werden.

Welche Maßnahmen sorgen aktuell für Aufmerksamkeit? Über welche Kanäle kommen relevante Webseitenbesucher? Welche Inhalte werden besonders häufig angesehen? Welche Kampagnen bringen Anfragen? Welche Zielgruppen reagieren gut und welche Maßnahmen verlieren an Wirkung?

Diese Fragen sollten immer wieder neu beantwortet werden.

Denn auch ein guter Marketingmix ist nicht dauerhaft fertig. Maßnahmen können ergänzt, reduziert oder neu gewichtet werden. Budgets können verschoben, Inhalte angepasst und neue Kontaktpunkte aufgebaut werden.

Gerade für Immobilienmakler ist diese kontinuierliche Weiterentwicklung entscheidend. Der Verkauf einer Immobilie ist für Eigentümer keine alltägliche Entscheidung. Zwischen dem ersten Kontakt mit einem Makler und einer tatsächlichen Verkaufsabsicht können Monate oder Jahre liegen.

Wer in dieser Zeit kontinuierlich sichtbar bleibt und an verschiedenen Stellen Vertrauen aufbaut, erhöht die Wahrscheinlichkeit, bei einer späteren Verkaufsentscheidung überhaupt berücksichtigt zu werden.

Genau darin liegt der Unterschied zwischen einer kurzfristig erfolgreichen Kampagne und einer langfristig funktionierenden Marketingstrategie.

Die eine Maßnahme, die dauerhaft und unabhängig von allen anderen Faktoren planbar neue Eigentümer bringt, gibt es nicht.

Planbarkeit entsteht vielmehr dann, wenn mehrere sinnvolle Maßnahmen ineinandergreifen, ihre Ergebnisse regelmäßig überprüft werden und das gesamte Marketing kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Die Münchener Werbeagentur Brandingstuff hat sich unter anderem auf Marketing für Immobilienmakler spezialisiert. Der Fokus liegt darauf, Positionierung, Webseite, digitale Sichtbarkeit, Content, Print und weitere Marketingmaßnahmen sinnvoll miteinander zu verbinden und daraus eine langfristig funktionierende Marketingstrategie aufzubauen.