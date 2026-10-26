Endspurt vor den Feiertagen: Letzte Chance für pünktliche B2B-Werbemittel zum Jahresabschluss

Wer zum Fest mit individuell bedruckten Präsenten überzeugen möchte, muss jetzt handeln – besonders bei aufwendigen Sonderanfertigungen zählt ab sofort jeder Tag.

Die Nachfrage nach haptischen Markenbotschaftern zieht im Spätherbst traditionell stark an. Damit Geschenke nicht erst nach den Feiertagen eintreffen, setzen erfahrene Einkäufer und Marketingteams jetzt auf Partner mit verlässlichen Produktions- und Lieferfristen.

Jetzt den Schalter umlegen: Letzter Aufruf für individuelle Schneekugeln

Ein echtes Highlight auf dem weihnachtlichen Schreibtisch bleibt die klassische Schneekugel als Sonderanfertigung. Mit individuellen 3D-Miniaturen des eigenen Firmengebäudes, eines Produktes oder des Unternehmensmaskottchens erzeugt sie maximale Emotionen.

Doch für die Unikate schließt sich das Bestellfenster in Kürze:

Frist beachten: Aufgrund der individuellen Fertigung beträgt die Produktionszeit ca. 4 Wochen.

Mindestmenge nutzen: Eine Umsetzung ist bereits ab 240 Stück realisierbar.

Jetzt beauftragen: Wer noch in dieser Woche die Freigabe erteilt, sichert die pünktliche Auslieferung vor den Betriebsferien.

Express-Alternativen für ganz Eilige

Sollte das Zeitfenster für eine Komplett-Sonderanfertigung nicht mehr ausreichen, bietet www.werbeartikel-mit-bedruckung.de ein großes Sortiment an schnell veredelbaren Lagerartikeln:

Smartes Office & B2B-Tech: Powerbanks mit Gravur, USB-Sticks oder Induktionsladegeräte – zeitnah veredelt und einsatzbereit.

Winterliche Klassiker: Marken-Isolierbecher, Decken und Mützen mit Firmenstickerei.

Schnelle Genuss-Präsente: Geschenksets und Schokoladen-Präsente im individuell bedruckten Kartonschuber.

Schnelle Datenfreigabe verkürzt die Lieferzeit

Der Schlüssel zur pünktlichen Lieferung liegt jetzt in einer reibungslosen Abstimmung. Der Werbeartikel-Spezialist www.werbeartikel-mit-bedruckung.de unterstützt B2B-Kunden bei Last-Minute-Bestellungen mit schnellen Vorab-Visualisierungen und persönlichem Service.

Planen Sie nicht zu spät: Wer seine B2B-Werbemittel heute auf den Weg bringt, entspannt dem Jahresabschluss entgegen.